Президентский фонд культурных инициатив представит деловую программу для XII СПМФОК

Модератором мероприятия будет Роман Карманов, глава Президентского фонда культурных инициатив. Фото: roscongress.ru

Президентский фонд культурных инициатив представит деловую программу для XII Санкт-Петербургского международного форума объединённых культур, который пройдёт с 24 по 26 сентября 2026 года. Форум организован Фондом Росконгресс при поддержке правительства РФ, Минкультуры и администрации Санкт-Петербурга. Главная тема - «Объединённые культуры - общие ценности». Фонд представит сессии о влиянии технологий на культуру, региональном развитии и трансформации музыкальной индустрии из-за ИИ.

На первом заседании секции обсудят, как цифровые технологии и искусственный интеллект трансформируют культуру. Участники рассмотрят перспективы для авторов, музеев, театров и медиапроектов. Особое внимание уделят влиянию технологий на творчество и восприятие искусства. Ключевой вопрос - границы между инструментом и заменой творческой личности, а также обогащение или размывание культурного пространства технологиями.

Модератором мероприятия будет Роман Карманов, глава Президентского фонда культурных инициатив. Среди участников - Игорь Бутман (народный артист России), Артемий Лебедев (дизайнер), Михаил Швыдкой (спецпредставитель Президента по международному культурному сотрудничеству), Михаил Пиотровский (директор Эрмитажа), Светлана Баланова (гендиректор «Национальной Медиа Группы») и другие приглашённые эксперты.

В рамках второй дискуссии обсудят интеграцию местных культурных традиций в общероссийское пространство. Участники рассмотрят влияние цифровых технологий на продвижение регионов, сохранение их уникальности на федеральном и международном уровнях, а также роль региональных культурных особенностей в развитии.

Креативный продюсер Софья Эрнст проведет мероприятие. Гости: губернатор Чукотки Владислав Кузнецов, ветеран СВО и оперный певец Франсуа Модеме, телеведущий Руслан Осташко, музыкант Олег Абрамов (RADIO TAPOK) и другие.

На третьей дискуссии обсудят влияние ИИ на экосистему потоковых сервисов. Будут рассмотрены изменения алгоритмов рекомендаций и конфликт между музыкантами, продюсерами и правообладателями из-за размывания профессий, а также роль ИИ в увеличении творческих возможностей. Особое внимание уделят маркировке контента, созданного нейросетями.

Модератором мероприятия выступит Юрий Костин, сопредседатель «Музконтент ПФКИ» и президент «ГПМ Радио». Участники: Александр Гагиев (Сбербанк), Игорь Краев (TonXит), Антон Четвертков («Яндекс»), Павел Курыянов (Black Star Inc.) и другие. В обсуждениях примут участие иностранные эксперты. Роман Карманов (Президентский фонд культурных инициатив) отметил: «Цифровые технологии открывают новые перспективы для культуры. Наша цель — использовать их во благо, сохраняя уникальность произведений. Форум поможет найти баланс между инновациями и культурным наследием».