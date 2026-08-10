31 июля Билан представил в Москве масштабное шоу с полетами над ареной, спецэффектами и песнями из нового альбома. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Дима Билан впервые подробно высказался после скандала на концерте в «ВТБ Арене», где зрители из фан-зоны практически не видели артиста из-за 6-метровой сцены. Певец признался, что после выступления взял небольшую паузу, чтобы восстановиться и переосмыслить произошедшее.

31 июля Билан представил в Москве масштабное шоу с полетами над ареной, спецэффектами и песнями из нового альбома. Однако впечатления части зрителей оказались далеки от ожидаемых: публика из фан-зоны вместо полноценного выступления могла лишь изредка увидеть артиста, виной тому стала слишком высокая сцена.

Дима Билан спел «Седую ночь» для 35 тысяч зрителей

После концерта в адрес певца и его команды обрушилась волна критики. Теперь Билан, вернувшись из отпуска, решил отреагировать на произошедшее. По словам артиста, несколько дней без концертов и публичных обсуждений позволили ему взглянуть на ситуацию со стороны. «Возвращаюсь из небольшого отпуска — наконец удалось немного выдохнуть, восстановиться и посмотреть на все, что было за последние недели, уже без эмоций и суеты», — написал Билан.

Певец признал, что часть задумок сработала именно так, как планировалось, а некоторые решения после премьеры пришлось оценить уже с позиции зрителя. Билан отметил, что внимательно ознакомился с отзывами и критикой, в том числе с тем, что раньше не было очевидно команде изнутри процесса. При этом артист не стал говорить о провале шоу или отказываться от выбранной концепции. Напротив, он назвал концерт 31 июля большим и значимым событием, ради которого команда сознательно пошла на масштабные и новые для себя решения.

«Что-то получилось именно так, как мы задумывали. Что-то уже после концерта показало, что в следующий раз нужно сделать иначе», — отметил Дима.

Основной посыл нового обращения Билана оказался благодарностью. Он отдельно обратился к зрителям, своей команде и всем, кто принимал участие в подготовке концерта. «Можно сказать, мы с вами буквально провели глубочайшее социологическое исследование! И за этот опыт я тоже благодарен», — заявил певец.

Правда, извинений от Билана люди так и не услышали. «Дима, народ из фан-зоны ждет не «спасибо», — гласит один из самых популярных комментариев под постом.

До нынешнего обращения Билан публично ситуацию практически не комментировал. Зато после концерта артист успел резко ответить журналистам, будучи недовольным вопросами о прошедшем шоу. Особенно жестко об этом на днях высказался Отар Кушанашвили. Журналист раскритиковал не только саму конструкцию сцены, но и реакцию Билана на претензии аудитории. По его мнению, артисту стоило начать с простого признания проблемы и извинений перед теми, кто остался недоволен. «Я не сомневаюсь, что любое слово об этом концерте ранит Диму Билана. Но вместо вот этого вот можно просто сказать: «Извините за неудобства», — заявил Кушанашвили.

Отдельно журналист прошелся по общению певца с представителями СМИ. Его особенно возмутил момент, когда Билан заявил журналистам, что при более тщательной подготовке они могли бы задавать более интересные вопросы.

«Как меняется на глазах в сторону Ларисы Долиной Дима Билан. «…» Ты с каких пор стал Иосифом Комбинезоном? Лицо злое! Будь великодушнее! Эти люди получают 50 000 рублей за то, чтобы что-нибудь в этом твоем великолепии выцарапать. Зачем им нужно знать, кто сделал аранжировку седьмой от начала песни?» — эмоционально обратился к певцу Кушанашвили в своем шоу «Каково?!».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Егор Крид в прямом эфире случайно рассекретил свою девушку: ей оказалась немецкая гонщица

SHAMAN чуть не пострадал от фанатов: на Ярослава Дронова во время концерта в Абакане уронили ограждения

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину