«Рай на Западе» оказался мифом, но россияне отказываются в это верить: почему наши соотечественники продолжают защищать выдуманный идеал

Подавление очередного протеста во Франции. Фото: Tom Nicholson/Getty Images.

Таисия Архангельская, русская девушка из Канады, одним махом разрушила веру в райскую жизнь на благословенном Западе. Оказалось, эта жизнь – только в головах части наших соотечественников. Спецкор KP.RU попробовал разобраться – почему же так получилось? Опять. Как в СССР…

«ДУРАКИ И ДОРОГИ»

Неосознанно, Таисия с первого же, стартового ролика, попала в самые болевые точки соотечественников, русскоязычных мигрантов и интернет-активных релокантов, так называемых «штурмовиков Верхнего Ларса», бежавших с Родины в ее самую тяжелую и опасную годину. Жалеть эту публику Таисия не стала:

- Россия – это страна нытиков. После 20 лет жизни в Канаде, я переехала в Москву и живу здесь уже 4 года. Живя здесь, я всем восхищалась, потому что, объективно, Россия шагнула вперед в плане технологий. И при этом мне говорили: «Ты не смотри на хорошее, смотри на наши вымирающие деревни в Сибири». Мои хорошие, исчезновение деревень, это процесс, который был запущен давным-давно. Во всех цивилизованных странах. Мне особенно смешно, когда говорят о коррупции. Это слово везде. А еще жалуются на дороги в России. Я вас всех, дружно, приглашаю в Канаду, конкретно, в город Монреаль. Это второй самый развитый город в Канаде, там такие прекрасные дороги, что можно потерять колесо. Про медицину я вообще молчу. Если бы в Канаде узнали, что скорая бесплатная, а врач приходит на дом, они бы обзавидовались. Я не отрицаю, что в России есть свои минусы, но я не отрицаю, что сейчас везде …. (плохо). Выберете место, которое подходит лично вам и перестаньте ныть.

После 20 лет жизни в Канаде Таисия Архангельская вернулась в Россию. Фото: vk.ru/id713065303.

Действительно, ролик сопровождался съемкой совершенно убитых монреальских дорог. Ямы, по своей глубине и необъезжаемой ширине, напомнили мне петербургский Лабораторный проезд, времен «миллениума». Вместо того, чтобы заасфальтировать этот полигон, городские власти позор обратили в подвиг и в Лабораторном проезде каждый год устраивались гонки. Власти думали, что это смешно, народ, наоборот не понимал такие шутки. В те годы в Питере подвеску «жигулей» приходилось перетряхивать раз в год, полностью – от шаровых до сайлентблоков, пружин и амортизаторов. Знаю, своими руками делал… Я освещал эти гонки, как журналист, пока Лабораторный проезд не заасфальтировали. Вообще, все что можно в России давно заасфальтировали, даже дорогу до Владивостока. Даже лютые ухабы на освобожденных территориях, не ремонтировавшиеся со времен «обретения Незалежности». От Москвы до Питера можно доехать со скоростью «Сапсана» - за пять часов. Но, в интернете толпы дураков до сих пор написывают банальные до оскомины «истины» про российских «дураков и дороги». «Дураков у нас на 100 лет вперед припасено», не спорю с пословицей, а вот с дорогами положение не просто изменилось одномоментно, а продолжает меняться. Каждую секунду в России какую-то дорогу асфальтируют, расширяют, строят развязки или вообще, прокладывают новую. Нужно иметь серьезные девиации в сознании, чтобы этого не видеть, не знать. Или стараться не видеть. Почему?

Ролик Таисии сопровождался съемкой совершенно убитых монреальских дорог. Фото: кадр из видео / vk.ru/id713065303.

«НЕ ВЕРЮ!»

Разумеется, Таисию моментально обвинили в том, что она «продалась», «кремлевская пропагандистка» и «манипуляторша». Любопытно, что среди этого слаженного воя в комментариях встречались и обитатели благословенного Запада, со своими видеосъемками местных «Лабораторных проездов». Но эти крупицы иного мнения лишь распаляли почтенную прозападную публику. У людей мир рушился! Таисия лишь подбросила новых дровишек в костер, чтобы ложь прогорела как следует:

- Недавно я показала убитые дороги в Канаде, в моем родном городе Монреаль. Это самый большой и развитый город в стране. Люди, живущие в Канаде, начали рассказывать, какие дороги в других регионах. А вот россияне, которые никогда не были в Канаде, начали других поучать. Они начали писать, что я вру, что это все ИИ, что эти кадры сняты в России, но я говорю, что в Канаде.

Я взяла эти кадры из очень популярного и известного канадского СМИ – «Radio-Canada». Любой человек может это проверить и получить ссылку на этот репортаж. Мне писали, что виноват климат. Но климат в Монреале такой же, как в Москве, это тоже несложно узнать. Меня поражает, как россияне добровольно защищают миф о том, что где-то там, за океаном, существует рай. И только одна Россия – самая грешная страна на этой планете. Люди, вам же не пять лет! Вы должны уже знать, что рай существует только на небесах!

Девушка рассказала о трагедиях, произошедших на ужасных дорогах Канады. Фото: кадр из видео / vk.ru/id713065303.

МИГРАЦИЯ ЛОХОВ

Этот крик души лишь подогрел страсти. Комментаторов к роликам Таисии уже можно было разбить на три категории:

1. Русскоязычные «небратья», которые на подобные посты, кидаются, как не кормленные. Их можно понять – люди свою страну полностью ушатали ради того, чтобы уйти на Запад и там пановать. А на деле, втянули в кровопролитную войну, перебили и разогнали по всему свету кучу народа, в ЕС их так и не приняли, в НАТО тоже. И тут, им еще рассказывают, что Запад не такой, как в их «влажных мрiях». Любой взвоет. Понять их можно, простить – сложно или со временем.

2. Эмигрантам из 1990-х и 2000-х тоже было больно слушать Таисию. В 95% случаев, эмиграция - это всегда понижение социального статуса, дохода и лишение круга общения. И вот сидит такой бывший российский бизнесмен в Интернете. Глаза слипаются после смены в гамбургерной. С одной стороны, за картонной стенкой поуэрториканка играет в «прыг-прыг» с клиентом, с другой стороны, шумно употребляют, а этажом выше – вообще творят непонятно что. И понимает комментатор Таисии, что страшно лоханулся и поломал свою жизнь. Друзья-кабанчики в Москве уже третью машину за год поменяли, а он, такой талантливый, весь день котлеты в булки засовывает. Так как мигрант обычно человек сильный и с зачатками воли, он никогда не признается, что лоханулся. Будет биться за придуманный Западный рай до конца.

3. Релоканты-ухилянты. У них русофобия прошита изначально в голове. Поэтому их репортажи, как они собирают слегка попорченные продукты на помойках тбилисских магазинов, не трогают никого. Есть только понимание, что эти люди должны до конца испить свою чашу и что-то Понять. Если смогут. Кто испил, уже вернулся несолоно хлебавши.

КАРГОКУЛЬТ* ЛОМАЕТ ИМПЕРИЮ

Иррациональная любовь к придуманному Западу, достаточно часто посещает россиян. Циклично. При Александре Первом любили беззаветно Францию, русские дворянчики по-французски начинали говорить с пеленок. Двор Николая Второго состоял из «германофилов» и «энглизированных» в равных пропорциях. Маяковский из Парижа Лиле Брик чулки возил ящиками, погрузив их в авто марки «Фиат». В 1930-х Зощенко пишет рассказ, как соседи разбирали мусор в комнате, где жил немецкий инженер. И глава семьи радостно пудрил морду найденным порошком от блох, восторгаясь западным гением. По общему, консолидированному мнению того периода, в германских конюшнях электрические лампочки вешали - чтобы лошади газеты читали. Я цитирую книгу о гражданской Артема Веселого.

К сожалению, русский человек от природы не просто так ленив, он сберегает силы, проживая в «зоне рискованного земледелия». Поэтому, мало кто собрался поехать на Запад, посмотреть, сравнить. Всегда проще было расчесывать «западнопоклоннический» миф.

Реклама иностранных товаров в Москве, 1990 год. Фото: Созинов Виталий/Фотохроника ТАСС.

Однако любой миф требует свидетельств. В СССР это вылилось в собирание мусорных артефактов Запада – пачек от сигарет, пивных банок и бутылок. На выставку американского домостроения люди по двое суток стояли в очередях, а вынесенные значки продавали по пятерке или по червонцу. Пионеров и комсомольцев ловили у гостиниц за выпрашиванием жвачки у интуристов. В голове это не укладывалось, но нашелся человек, который все объяснил. Писатель-коммунист Сергей Георгиевич Кара-Мурза. В своей книге «Манипуляция сознанием», он объяснил, что СССР сгубил «дефицит образов». Это базовая потребность человека – украшать мир вокруг себя. Основа эволюции. Даже в туалетах на стенах пишут не из хулиганства, а чтобы как-то украсить микрокосм.

КУПИЛИ СКОТИНЕ ПАЛЬТО НА ВАТИНЕ

СССР «дефицита образов» не понимал. И если в товарно-жирный Ленинград завозили мужские пальто с капюшоном и поясом, то сразу 200 тысяч штук. Четверть города ходила, как клонированные. И это всех страшно бесило. Лишь лет через 30 немногие поняли, что пальто-то были неплохие! Из шикарного сукна, нормального фасона – сейчас в таком не стыдно по Патриаршим прогуляться. Но пальто были одинаковы. Самая большая проблема. И она сгубила Империю. Империя рухнула под напором «сосисок с ковбоем», польских анилиновых ликеров и турецких кожанок. О том, что это дрянь, мы узнали, когда было уже слишком поздно. А теперь, мы вышли на новый цикл мифологизации Запада, которого нет.

Четверть города ходила, как клонированные. И это всех страшно бесило. Лишь лет через 30 немногие поняли, что пальто-то были неплохие! Фото: ТАСС.

Таисия Архангельская, обладающая уникальной возможностью сравнить наш мир и западный, захотела нас предупредить. Но, «толпа распяла ее». В последнем ролике девушки сквозило отчаяние:

- Россияне, вы зажрались. Мне говорят: «Ты же переехала не в Россию, а в Москву, это другое». Не стоит заблуждаться, потому что Питер, Казань, Екб, Сочи, Краснодар, Тула, Нижний и куча других городов – это же тоже Россия! Может быть, дело не в стране, а в вас? Вы специально отказываетесь видеть прогресс и фокусируетесь только на недостатках. И при этом свято верите, что в других странах проблем не существует. Вы обесцениваете сами себя.

Кажется, мы все это уже проходили в 1990-х? А повторение – не всегда «мать учения». Такие уроки нужно проходить лишь раз и навсегда.

* поверхностное копирование внешних признаков явления в надежде получить тот же результат, без понимания внутренней сути.

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