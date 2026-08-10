«Бесконечные сказки - это опухоль нашего кино»: режиссер Алексей Герман-мл. резко высказался по поводу «Колобка» и ему подобных фильмов

Режиссер Алексей Герман-младший, автор фильмов «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Довлатов», «Воздух», резко высказался по поводу «Колобка» и ему подобных фильмов Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Последний богатырь. Колобок», замышлявшийся как невинный сказочный кинопродукт, неожиданно стал самым скандальным российским фильмом лета (если не года). Напомним, что создателям картины и членам их семей поступали многочисленные проклятия и угрозы от фанатов Человека-паука (выход очередного фильма о его переключениях перенесли на две недели, чтобы он не отбивал у «Колобка» зрителей). В итоге канал «Россия 24» (ВГТРК впрямую причастна к созданию «Колобка») даже обратился в прокуратуру и следственный комитет, там к угрозам отнеслись очень серьезно.

Кроме того, в соцсетях активно критиковали внешность Колобка (хотя он уже появлялся в фильмах «Последний богатырь: корень зла» и «Последний богатырь: посланник тьмы», с 2021 года можно было и привыкнуть). «Не красавец, что и говорить. Физиономия откровенно каторжная, прям хлеборезка по ней соскучилась» - написала известная журналистка Евгения Пищикова об огромном Колобке, выставленном в рекламных целях у московского кинотеатра «Октябрь», и этот отзыв - еще из ласковых и изысканных.

Фильм про Колобка, замышлявшийся как невинный сказочный кинопродукт, неожиданно стал самым скандальным российским фильмом лета (если не года). Фото: кадр из фильма «Последний богатырь: Колобок»

К дискуссии почел нужным присоединиться и режиссер Алексей Герман-младший, автор фильмов «Гарпастум», «Бумажный солдат», «Довлатов», «Воздух», лауреат нескольких премий «Ника» и премии «Серебряный лев» за режиссуру на Венецианском кинофестивале. Приведем его пост в соцсетях с небольшими сокращениями.

«Я не очень понимаю проблемы нашего народа с фильмом «Колобок». Какой-то перебор ненависти.

Годами люди ходили на нестерпимо яркие сказки с кривляющимися артистами. Годами радовались безвкусице, плохой графике и бездарному осмыслению истории нашего кино. Это было стыдно. Но всем нравилось. Однако, не все фильмы были плохие. Были хорошие. Но мало. Все смешалось. И главное, что потерялся смысл. Как-то забылось слово: зачем. (...)

Мы прекратили говорить о живых людях, стали умалчивать узнаваемый мир, некоторые наши чванливые режиссеры рассказывали, что мы уже почти Голливуд. Наши сказки порой казались наполненными презрением к зрителю, который радовался, да и был готов разделить блаженное самоощущение похмельного дебила. Местные режиссеры и продюсеры продолжали говорить, что Голливуд умирает.

Шли годы. Голливуд менялся. Мы нет. Мы застыли. Нас пленили фильмы слишком чистых костюмов и чрезмерно ярких цветов. Наши звезды повторяли одни и те же вариации десяти выражений лиц практически во всех фильмах. И все дороже. Ставка в полтора миллиона за день уже смотрелась нормальной в этом мире кривых зеркал. Росли бюджеты. Рос размах пустоты. И это нравилось зрителю. (...)

Но так не могло долго продолжаться.

И я об этом говорил миллион раз. И сейчас мы имеем очень хороший новый «Человек-паук» и примерно обычное. Мы видим, что Голливуд ищет новый язык, новую эмоциональность, ритмику. Мы нет. Наши фильмы застыли. Наши режиссеры просто не способны развиваться. Не все. Но многие. А фильмы?

Не лучше, не хуже, если смотреть несколько обобщено. Но что-то изменилось в воздухе, стране и людях, они вдруг как-то почувствовали, что бесконечные сказки - это опухоль нашего кино. Начал меняться зритель. И это закономерно в нашу сложную эпоху.

И проблема не в фильме, а проблема в изменении времени и человека во времени. Сказки не уйдут. Но пик сказочного мракобесия в нашем кино позади. Возможно, что у нас будет больше режиссеров способных на поиск. Как когда-то искал Эйзенштейн. И будут новые сказки. Но не безвкусные, а живые и современные.

Было бы хорошо».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Скандал вокруг "Колобка": Пока создатели отбиваются от угроз, сборы далеки от рекордных