Европейцы готовятся воевать в 2030 году: как избежать большого конфликта

Надо исходить из того, что в 2030 году европейцы готовятся воевать. Они это не просто декларируют Фото: REUTERS.

После сообщений Минобороны РФ о результативных ударах по портам Одесской области, по сухогрузам, который доставляли туда военные грузы, и по мостам, через которые южным маршрутом шли сухопутные натовские поставки, возникло ощущение, что Киев и его западные спонсоры впали в прострацию.

На Радио «Комсомольская правда говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист», Telegram-канал «Военный оптимист» Алексеем Раммом.

ТУРКИ НЕ СПЯТ

- Одесса заблокирована после ударов по портам – или не полностью?

- До сих пор каждый день Минобороны отчитывается о хождении судов туда. Пока светит большая прибыль, турецкий теневой флот там будет работать. И турки, по всей видимости, именно для того, чтобы обеспечить работу своего теневого флота и не иметь конкурентов, придумали историю с ограничением вхождения чужих кораблей в Черное море через Босфор и Дарданеллы.

- Глава турецкого МИД, сказал, что «Турция ограничила проход торговых судов через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников».

- Так это и сделано с той самой целью - обеспечить работу своего теневого флота!

- Он у них сильно пострадал?

- Довольно сильно. И турки сейчас бегают по всему миру, покупают суда. Но деньги продолжают получать, работая на обе стороны.

Турки придумали историю с ограничением вхождения чужих кораблей в Черное море через Босфор Фото: REUTERS.

НАЧАЛО ОПЕРАЦИИ

- Мы продолжаем наступать...

- Мы в начале большой наступательной операции.

- В начале года народ требовал бомбить Киев...

- Тогда говорилось, что необходимо создать запас сил и средств на первое время, пока операция начнется. Сменить линейки боеприпасов. Сейчас активно используются реактивные дроны. Отработана система «Сикер» с дистанционным управлением, с распознаванием.

- Мы в начале пути?

- Самое интересное начнется осенью-зимой. Пока слышим только первый гром больших изменений.

ЕВРОПА ГОТОВИТСЯ

- Перспективы столкновения с Европой через год-два реальны?

- Надо исходить из того, что в 2030 году европейцы готовятся воевать. Они это не просто декларируют.

- Война неизбежна?

- Надеюсь, что кто-то из европейцев одумается в последний момент. И, может быть, этого не случится. Но, к сожалению, складывается впечатление, что у европейцев есть полный консенсус - война должна быть.

- СВО - преддверие большого столкновения с Европой?

- Необходимо пересматривать цели и задачи. Какие-то задачи делать более значимыми, какие-то - менее. Как все повернется, мы увидим осенью-зимой нынешнего года.

- Что может остудить пыл европейцев?

- Кажется, даже ядерное оружие их не остужает. Они считают, что Россия не будет его применять.

- А если реально применим?

- Когда шли российско-белорусские стратегические учения, впервые в практике был отработан удар в случае ядерного конфликта и тактических, и не стратегических, и стратегических ядерных сил - от нуля до стратегического уровня. Одновременно отработали все тактическое поражение от линии фронта и вглубь стран Европы.

- И там дальше обсуждать будет уже нечего?

- Там уже надо будет спасать то, что останется.

- Они считают, что такого развития сюжета не будет?

- Они на это надеются. Они активизируют и работу в области беспилотников, и создание дальнобойных платформ, крылатых ракет, с США ведут активные переговоры. По Typhon немцы фактически решение приняли. В Германии активно ставят израильские противоракетные системы на боевое дежурство. Другие страны Европы закупают крылатые ракеты и совершенствуют флот беспилотников.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗБЕЖАТЬ

- Что нужно сделать сейчас, чтобы столкновения с Европой избежать?

- Современная история еще не знает подобного противостояния. Все знания и опыт других военных конфликтов здесь неприменимы. Непонятно, будет ли принято решение о нанесении упреждающего удара. У противника очень важный элемент их операций - борьба с нашими носителями и с тем, кто может применить нестратегическое и тактическое ядерное оружие.

- Что нам надо обеспечить в ближайшие 4 года?

- Устойчивые позиции российских Вооруженных сил, которые позволили бы нанести поражение противнику, сорвать его планы.

- Но что самое главное сейчас?

- Сорвать операции на юге и взять полностью под контроль Донбасс. Расширить буферную зону в Харьковской и в Сумской областях.

- Особенно важен Донбасс?

- Когда противники планировали свою операцию в 2023 году, после того, как контрнаступ провалился, они исходили из того постулата, что и у нас контрнаступ провалился. И русские тоже ничего не смогут сделать. А Донбасс останется за Киевом. Повоюем, повоюем - и разойдемся.

БУФЕРНАЯ ЗОНА

- Это стагнация по линии фронта?

- Для них сейчас идефикс, чтобы хоть какой-то кусочек Донбасса остался за Украиной. В идеале - как сейчас: Славянско-Краматорская агломерация остается за ними. А ВС РФ отходят. И создается буферная зона. Но если российские Вооруженные силы берут территорию под контроль, то для противника это становится большой проблемой.

- Буферную зону мы создаем, в первую очередь, для чего?

- Любая расширенная буферная зона - это расширение возможностей наших дальнобойных средств поражения наносить удары вглубь обороны противника. Авиации над своей территорией действовать легче, когда она прикрыта своей ПВО. Комплексу «Искандер» легче действовать, и даже «Орешнику».

- Но плацдарм - это не только буферная зона?

- Да, она нас защищает, но и создает нам ракетные плацдармы. Они позволяют поражать противника в глубине его территории. А если мы исходим из европейского плана, то Украина - это важнейший элемент всего стратегического замысла. Эти базы, логистические узлы, места, где будут осуществляться маневры силами и средствами, транспортные коридоры, они так или иначе будут связаны с Украиной. Поэтому, чем ближе мы подвинемся, тем будет лучше.