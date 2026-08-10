Европейцы готовятся воевать в 2030 году: как избежать большого конфликта

Фото: REUTERS.
После сообщений Минобороны РФ о результативных ударах по портам Одесской области, по сухогрузам, который доставляли туда военные грузы, и по мостам, через которые южным маршрутом шли сухопутные натовские поставки, возникло ощущение, что Киев и его западные спонсоры впали в прострацию.
На Радио «Комсомольская правда говорили с заместителем главного редактора интернет-проекта «Милитарист», Telegram-канал «Военный оптимист» Алексеем Раммом.
- Одесса заблокирована после ударов по портам – или не полностью?
- До сих пор каждый день Минобороны отчитывается о хождении судов туда. Пока светит большая прибыль, турецкий теневой флот там будет работать. И турки, по всей видимости, именно для того, чтобы обеспечить работу своего теневого флота и не иметь конкурентов, придумали историю с ограничением вхождения чужих кораблей в Черное море через Босфор и Дарданеллы.
- Глава турецкого МИД, сказал, что «Турция ограничила проход торговых судов через Дарданеллы из-за участившихся атак беспилотников».
- Так это и сделано с той самой целью - обеспечить работу своего теневого флота!
- Он у них сильно пострадал?
- Довольно сильно. И турки сейчас бегают по всему миру, покупают суда. Но деньги продолжают получать, работая на обе стороны.
Фото: REUTERS.
- Мы продолжаем наступать...
- Мы в начале большой наступательной операции.
- В начале года народ требовал бомбить Киев...
- Тогда говорилось, что необходимо создать запас сил и средств на первое время, пока операция начнется. Сменить линейки боеприпасов. Сейчас активно используются реактивные дроны. Отработана система «Сикер» с дистанционным управлением, с распознаванием.
- Мы в начале пути?
- Самое интересное начнется осенью-зимой. Пока слышим только первый гром больших изменений.
- Перспективы столкновения с Европой через год-два реальны?
- Надо исходить из того, что в 2030 году европейцы готовятся воевать. Они это не просто декларируют.
- Война неизбежна?
- Надеюсь, что кто-то из европейцев одумается в последний момент. И, может быть, этого не случится. Но, к сожалению, складывается впечатление, что у европейцев есть полный консенсус - война должна быть.
- СВО - преддверие большого столкновения с Европой?
- Необходимо пересматривать цели и задачи. Какие-то задачи делать более значимыми, какие-то - менее. Как все повернется, мы увидим осенью-зимой нынешнего года.
- Что может остудить пыл европейцев?
- Кажется, даже ядерное оружие их не остужает. Они считают, что Россия не будет его применять.
- А если реально применим?
- Когда шли российско-белорусские стратегические учения, впервые в практике был отработан удар в случае ядерного конфликта и тактических, и не стратегических, и стратегических ядерных сил - от нуля до стратегического уровня. Одновременно отработали все тактическое поражение от линии фронта и вглубь стран Европы.
- И там дальше обсуждать будет уже нечего?
- Там уже надо будет спасать то, что останется.
- Они считают, что такого развития сюжета не будет?
- Они на это надеются. Они активизируют и работу в области беспилотников, и создание дальнобойных платформ, крылатых ракет, с США ведут активные переговоры. По Typhon немцы фактически решение приняли. В Германии активно ставят израильские противоракетные системы на боевое дежурство. Другие страны Европы закупают крылатые ракеты и совершенствуют флот беспилотников.
Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
- Что нужно сделать сейчас, чтобы столкновения с Европой избежать?
- Современная история еще не знает подобного противостояния. Все знания и опыт других военных конфликтов здесь неприменимы. Непонятно, будет ли принято решение о нанесении упреждающего удара. У противника очень важный элемент их операций - борьба с нашими носителями и с тем, кто может применить нестратегическое и тактическое ядерное оружие.
- Что нам надо обеспечить в ближайшие 4 года?
- Устойчивые позиции российских Вооруженных сил, которые позволили бы нанести поражение противнику, сорвать его планы.
- Но что самое главное сейчас?
- Сорвать операции на юге и взять полностью под контроль Донбасс. Расширить буферную зону в Харьковской и в Сумской областях.
- Особенно важен Донбасс?
- Когда противники планировали свою операцию в 2023 году, после того, как контрнаступ провалился, они исходили из того постулата, что и у нас контрнаступ провалился. И русские тоже ничего не смогут сделать. А Донбасс останется за Киевом. Повоюем, повоюем - и разойдемся.
- Это стагнация по линии фронта?
- Для них сейчас идефикс, чтобы хоть какой-то кусочек Донбасса остался за Украиной. В идеале - как сейчас: Славянско-Краматорская агломерация остается за ними. А ВС РФ отходят. И создается буферная зона. Но если российские Вооруженные силы берут территорию под контроль, то для противника это становится большой проблемой.
- Буферную зону мы создаем, в первую очередь, для чего?
- Любая расширенная буферная зона - это расширение возможностей наших дальнобойных средств поражения наносить удары вглубь обороны противника. Авиации над своей территорией действовать легче, когда она прикрыта своей ПВО. Комплексу «Искандер» легче действовать, и даже «Орешнику».
- Но плацдарм - это не только буферная зона?
- Да, она нас защищает, но и создает нам ракетные плацдармы. Они позволяют поражать противника в глубине его территории. А если мы исходим из европейского плана, то Украина - это важнейший элемент всего стратегического замысла. Эти базы, логистические узлы, места, где будут осуществляться маневры силами и средствами, транспортные коридоры, они так или иначе будут связаны с Украиной. Поэтому, чем ближе мы подвинемся, тем будет лучше.