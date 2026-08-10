Лимиты сверхурочной работы вырастут вдвое: как и кому за них будут платить

Перерабатывать все равно можно не больше 4 часов в сутки и не более двух дней подряд Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

Хорошая новость для трудоголиков. Теперь они смогут перерабатывать вдвое больше, чем раньше. И получать за это дополнительные деньги. С 1 сентября вступает в силу закон, по которому годовой лимит переработок вырастает со 120 до 240 часов. Плюс увеличиваются коэффициенты, по которым работник может получить более серьезные суммы от работодателя.

Вот что конкретно изменится:

- Перерабатывать все равно можно не больше 4 часов в сутки и не более двух дней подряд;

- За первые два часа сотруднику должны платить полуторную ставку, а за следующие два часа – двойную;

- Когда в календарном году накопится больше 120 часов переработки, то каждый следующий час будет оплачиваться в двойном размере;

- Работник может выбрать компенсацию – деньгами или дополнительным временем отдыха (но не более отработанных сверхурочно часов);

- Превышать лимит в 240 внеурочных часов в год нельзя, за это предусмотрены штрафы;

- Лимит в 120 часов внеурочной работы остался для вредных и опасных производств.

Главная причина изменений – дефицит кадров. На многих предприятиях сложно найти работников. А те, кто уже задействованы на производстве, вроде и готовы работать больше, но трудовое законодательство этого не позволяет. Юристы организаций, конечно, находят лазейки. Например, оформляют на часть работ гражданско-правовые договоры. Но это не всегда возможно.

Кроме того, нужно сделать несколько оговорок. Во-первых, речь идет лишь о госкомпаниях и крупном бизнесе. Там жестко соблюдают трудовое законодательство. Поэтому любые переработки фиксируются и оплачиваются. В небольших частных компаниях это практикуется, мягко говоря, не часто.

За первые два часа сотруднику должны платить полуторную ставку, а за следующие два часа – двойную Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Во-вторых, на сверхурочные могут рассчитывать лишь работники с четко зафиксированной занятостью. Если в договоре стоит 8 часов 5 дней в неделю, тогда дополнительные часы будут сверхурочными. А если прописан ненормированный рабочий день, тогда с работодателя взятки гладки. Ведь сотрудник, подписав этот договор, уже согласился с тем, что может работать больше, если того потребует ситуация.

И в-третьих, любые переработки, за которые вы планируете получить дополнительную оплату, должны быть зафиксированы. Если вы просто остались в офисе после окончания рабочего дня, это переработкой считаться не будет. Вдруг вам просто нравится работать или вы провели это время в курилке или в социальных сетях?!

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