Тело есть, а лица нет: Настю Ивлееву вырезали из фильма про Мальвину очень неожиданным способом

Фото: кадр из фильма "Мальвина"

Настя Ивлеева начинала свою карьеру, продавая пользователям соцсетей образ простой русской девчонки. Время шло, и быть «своей» ей становилось все сложнее. Оно и понятно: тяжело строить из себя простушку, когда ты чуть ли не главная молодая звезда в стране, а количество ноликов в твоих рекламных контрактах растет с каждым днем. Далее речь пойдет не столько о Насте, сколько об одном проекте с ее участием, ставшем прецедентом для всего отечественного кинематографа.

Еще в 2019 году Ивлеева снялась в посредственной комедии «Туристическая полиция». Актерскую игру, да и сам сериал, зрители тогда не оценили, поставив ему крайне низкие оценки. А уже спустя несколько лет в ее жизни случилось едва ли не главное достижение в карьере — она попала в «Монастырь». Речь о сериале, который стал для нее чуть ли не пророческим. По сюжету ее героиня настолько оторвалась от реальности, что была вынуждена бежать в монастырь, искуплять грехи и привыкать к новой жизни. Компанию в проекте ей составили Филипп Янковский и молодой актер Марк Эйдельштейн, который недавно покорил Голливуд, снявшись в оскароносной «Аноре».

«Монастырь», в отличие от «Туристической полиции», получился куда более удачным проектом, который, несмотря на шумиху вокруг него, сыскал большую популярность и любовь зрителей. На «Кинопоиске» у проекта красуется оценка 7.4 из 10 с учетом более миллиона голосов. Для Ивлеевой это была настоящая победа! Казалось бы, после такого ее актерская карьера точно пойдет в гору. Собственно, так и случилось: ей начали предлагать роли одну за другой. К примеру, Настя сыграла Мальвину в одноименном фильме. По сюжету сказочный персонаж является воображаемой подругой детства 30-летней Василисы, у которой жизнь катится к чертям. Съемки закончились еще три года назад, ее партнером по площадке был Никита Ефремов.

Фото: kinopoisk.ru

А потом случилась скандальная вечеринка, лицом которой она являлась. И если со временем гостей той злополучной тусовки все-таки простили, то саму Ивлееву — нет. Не помогла ей ни внезапная любовь к русской литературе, ни свадьба с фермером, ни походы по православным храмам с платком на голове. Все-таки жизнь — это не сериал. В общем-то «Мальвину» в итоге отменили, как многие подумали, фильм положили в ящик до лучших времен.

И вот теперь выяснилось, что авторы фильма без дела не сидели, а осваивали азы нейросетей! Ивлееву решили попросту вырезать из проекта, но вот незадача — у нее была главная роль! Переснимать в таком случае уж больно дорогое удовольствие. Что же делать? Да просто через нейросеть заменить ее лицо на актрису Анастасию Белову, у которой из всех достижений лишь внешнее сходство с Ивлеевой, — подумали так продюсеры и принялись работать день и ночь. Переозвучит же ее актриса Юлия Хлынина. Заодно авторы решили сменить название с «Мальвины» на «Это все она!», прямо как хит Сергея Лазарева.

Фото: кадр из фильма "Мальвина"

Конечно, оценить качество работы нейросетей по одним лишь фото из фильма сложно, но сам факт такого дипфейка в большом кино нагоняет жути. Лишь от осознания происходящего бегут мурашки: вроде бы тело Ивлеевой, а лицо — совсем другой женщины. Не исключено, что авторы решили втихаря заменить провинившемуся блогеру лицо в надежде, что рядовой зритель подвоха не заподозрит.

Результат оценивать пока рано, но случившееся уже стало прецедентом в отечественном кино. Да, нейросети в нем используют не впервые, например, пару лет назад с помощью дипфейка «воскрешали» Юрия Никулина. Подобным образом из сериалов «Контакт» и «Бар «Один звонок»» вырезали Максима Виторгана, но в тех проектах у него были второстепенные роли.

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