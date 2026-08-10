Диджей Катя Гусева Фото: Личный архив.

Пять лет назад светская Москва обсуждала нежную дружбу Филиппа Киркорова и эффектной блондинки, диджея Кати Гусевой. Красотка не раз появлялась на звездных дорожках под руку с артистом. Поклонники Киркорова были уверены: у певца роман с длинноногой Гусевой.

— Для меня Филипп — идеальный мужчина. Он красивый, очень модный, стильный, умный, — говорила о своем друге в интервью KP.RU Катя Гусева. — Даже за то небольшое количество времени, которое мы вместе, я стала лучше.

Фото: Личный архив.

Однако три года назад Катя вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова, но с Филиппом сохранила добрые отношения.

Артистка по-прежнему развивается в сфере диджейства. Недавняя презентация блондинки прошла весьма необычно — на крыше двухэтажного автобуса. Именно там Катя представила журналистам свой новый трек «Движение». Вместо традиционной клубной презентации гости отправились на вечернюю экскурсию по Москве на двухэтажном автобусе.

На несколько часов автобус превратился одновременно в мобильную сцену, танцпол и съёмочную площадку. Маршрут проходил по знаковым улицам и магистралям столицы.

Между тем светские репортеры заметили на Кате изысканные украшения.

Фото: Личный архив.

— Золотые серьги из желтого золота Van Cleef в виде клевера стоят в бутике от 500 тысяч рублей. Столько же стоит колечко из этой коллекции, — рассказывает KP.RU ювелир Григорий Бакатов. — А вот это золотое колечко из розового золота от Cartier стоит более миллиона рублей.

Что касается двух других колец, то по фото сложно опознать их бренд и чистоту камней. Но камни там серьезные, дорогие. В любом случае можно сказать, что украшения, которые выгуляла Катя Гусева на своем мероприятии, стоят как столичная «однушка», — поделился с KP.RU ювелир.

Катя Гусева презентовала новый трек на крыше двухэтажного автобуса

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