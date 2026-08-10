Торги на понижение цены: ДОМ.РФ запустил продажи федерального имущества по новой схеме

Первым с применением нового механизма на торги выставлен лот в Ярославле. Фото: ДОМ.РФ.

Компания ДОМ.РФ запустила продажи федерального имущества через механизм публичного предложения. Он позволяет проводить торги с поэтапным снижением цены лота. Торги в данном формате будут проводиться в отношении ранее не проданных имущественных комплексов стоимостью не более 20 млн рублей. Первый лот с применением данного механизма уже выставлен на торги в Ярославле.

При проведении торгов посредством публичного предложения цена будет снижаться на сумму, равную цене шага понижения (до 10% от начальной стоимости лота). Интервал между шагами составит 10 минут. Данный вид торгов будет проводиться в электронной форме на платформе «Сбербанк-АСТ», как и другие виды торгов компании.

Цена лота будет понижаться вплоть до подтверждения стоимости одним из участников торгов на любом из шагов понижения. Вместе с тем для каждого лота будет установлена цена отсечения (50% от начальной цены аукционов, признанных несостоявшимися). Если двое участников подтвердили цену на любом из шагов понижения, инвесторы начинают делать шаги на повышение. Размер шага на повышение не должен превышать 50% от шага понижения.

«Мы постоянно расширяем спектр своих инструментов и предлагаем рынку новый формат торгов, который позволит повысить интерес инвесторов к предлагаемым лотам. На них будут выставляться имущественные комплексы стоимостью не более 20 млн рублей, торги по которым ранее были признаны несостоявшимися из-за отсутствия интереса со стороны участников. Таким образом, мы используем лучшие практики для привлечения внимания бизнеса к неиспользуемому федеральному имуществу», — отметил директор по реализации федерального имущества ДОМ.РФ Николай Сарокваша.

Первый подобный лот выставлен на торги в Ярославле. Здесь инвесторам предлагается помещение площадью 83,6 кв. м под коммерцию, расположенное на первом этаже жилого дома по адресу: Тутаевское ш., д. 91/1. В ближайшем окружении — жилая застройка и коммерческие объекты. Остановка общественного транспорта «Поликлиника № 5» — на расстоянии около 300 м. Помещение в удовлетворительном состоянии, подключено к коммуникациям.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 7 сентября. Торги состоятся 11 сентября. Начальная цена лота — 4,09 млн рублей, цена отсечения — 2,045 млн рублей.