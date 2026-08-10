Поляки не захотели в этом году проводить фестиваль украинского борща. Фото: Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жестокий и подлый удар нанесен по украинцам в соседней, еще недавно братской и дружественной Польше. Представители Gremi Foundation с глубоким прискорбием сообщили, что им пришлось в этом году отменить проведение украинского фестиваля Gremi Borsch Fest в Варшаве. Причем это произошло впервые за последние 4 года. Фестиваль проводился с 2022-го года, и за это время организаторы сумели провести 32 масштабных мероприятия в 14 городах Польши. Организаторы всегда заявляли об исключительно благотворительном характере «фестиваля украинского борща», хотя все собранные на этих фестивалях средства передавались ВСУ.

В этом году организаторы решили сократить количество мест проведения, сократив их до двух – в Кракове и польской столице Варшаве. Но тут Gremi Foundation пришлось столкнуться с совершенно непреодолимыми трудностями. Оказалось, что для «украинского борща» в Польше, в частности, Варшаве, просто не нашлось места. Организаторам отказали везде, как в частном секторе, так и городские власти на муниципальных площадках. Несмотря на то что они начали искать площадку еще за полгода, их усилия так и не увенчались успехом. Вроде бы нашлись владельцы одного места, которые согласились, но позже об отказе в аренде сообщили и они. Кстати, не исключено, что была специально разыграна некая комбинация, чтобы на время притушить активность организаторов фестиваля и оставить их без резерва времени.

- Мы не хотим искать скрытые причины, делать поспешные выводы или кого-то винить. Мы искренне надеемся, что эта ситуация не связана с ростом напряжения вокруг украинцев в Польше. Нам бы очень хотелось верить, что это стечение обстоятельств. Но факт остается фактом: после долгих месяцев поисков у нас не осталось никакой реальной возможности провести фестиваль, - сообщил в фонде Gremi Foundation на своем официальном сайте, объяснив, что они не смогли преодолеть «сверхсложные» трудности.

В общем, очень похоже, что поляки «накушались» украинского борща так, что он у них пошел уже и носом, и через уши.

Примечательно в этой истории одно обстоятельство. Сам факт того, что организаторам не удалось найти площадку в течение полугода не позволяет связывать позицию поляков с недавним обострением отношений и дипломатическим скандалом, вызванным присвоением одному из подразделений спецназа ВСУ имени «героев УПА»*. Поскольку этот скандал разгорелся всего несколько месяцев назад. А это означает, что поляки «накушались» борща и украинства гораздо раньше, и их позиция с дипломатическим конфликтом никак не связана. Хотя не стоит исключать, что после начала конфликта поляки лишь уверились в правоте своей позиции.

Можно, конечно, много и долго говорить про обострение польско-украинской «дрючьбы», перечислять претензии сторон друг к другу. А можно обрисовать всю ситуацию одной фразой – поляки ударили украинцев по самому святому - не дали провести фестиваль борща. Хуже этого было бы только одно – если бы еще и сало с горилкой отобрали.

Впрочем, нет – есть вещи и пострашнее: если поляки признают борщ русским.

* запрещенная в России террористическая организация

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Украине украли 42 миллиарда долларов западной помощи

Вы не поверите: Залужный признал правоту Владимира Путина