Россияне рассказали, каким беспилотным транспортом готовы воспользоваться

24% россиян заявили, что не прочь прокатиться на беспилотном поезде метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пассажирский поезд без машиниста в кабине тестируют в России. До этого в стране обсуждались беспилотные такси и даже автобусы. Сайт KP.RU провел опрос и узнал, а готовы ли россияне пользовать беспилотным транспортом, или пока он вызывает опасения.

Как оказалось, целых 66% опрошенных россиян заявили, что не готовы пользоваться беспилотным транспортом в целом. Их пугает мысль, что в поезде или такси не будет машинистов или водителей, респонденты скептически относятся к новым технологиям и опасаются технических ошибок. Участники опроса отмечают, что в чрезвычайной ситуации опытный водитель успеет среагировать, а вот сможет ли это сделать технология – уверенности у них нет.

«Пока не вижу смысла. Зачем рисковать?» - разводит руками участница опроса.

Однако остальные участники исследования оказались более открытыми нововведениям. К примеру, 24% россиян заявили, что не прочь прокатиться на беспилотном поезде метро. Респонденты отметили, что это очень предсказуемый вид транспорта, там нет вариативности, нет встречного движения, есть установленная скорость движения, и наверняка техника прекрасно справиться с тем, чтобы возить состав по путям даже без машиниста.

Еще 16% добавили, что готовы воспользоваться и беспилотными поездами дальнего следования или электричками, ведь их маршрут также фиксирован, а составу просто нужно следовать по рельсам.

«Слышал, «Ласточку» без машиниста уже гоняют, и система даже манекен на путях видит быстрее человека. Так что, поезд еще куда ни шло, но от такси без водителя я бы отказался», - говорит участник опроса.

При этом 13% опрошенных отметили, что также готовы проехаться на наземном городском транспорте без водителей. Если беспилотные автомобили проходят успешные тесты, но и беспилотные автобусы/электробусы тоже справятся с перевозкой пассажиров тем более для них есть выделенные полосы, а скорость ограничена.

9% россиян готовы сесть в беспилотное такси. Да, ты оказываешься один в умной машине, но техника запрограммирована водить спокойнее и аккуратнее некоторых водителей-лихачей.

Более того, 4% россиян даже сказали, что могли бы отправиться в путешествие на самолете без пилотов. Респонденты отметили, что большинство рейсов сейчас и так совершается на автопилоте, а сами командиры лишь присматривают, чтобы все шло штатно, так что в целом ничего глобально измениться и не должно.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Участие в исследовании приняли 1,1 тысячи человек.