Боевики атаковали Нижнекамск утром 10 августа. Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан

Понедельник в Татарстане объявили днем траура. Приспущены флаги, отменены все развлекательные мероприятия. Причина - очередной теракт киевского режима на территории России, при котором погибли как минимум 13 человек, не менее 75 получили ранения. Журналисты KP.RU восстановили хронику атаки БПЛА на Нижнекамске 10 августа 2026 года и узнали подробности трагедии, которую Украина спровоцировала в городе.

Хроника атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа 2026

2:51. Жителям республики пришли оповещения о том, что на Татарстан движутся беспилотники ВСУ. Ближе к пяти утра в список городов, где объявлена угроза вошли Альметьевск, Бугульма, Заинск, Лениногорск, Чистополь. Еще в течение часа добавились Елабуга, Набережные Челны, Казань, Нижнекамск… Именно в последнем последствия оказались наиболее страшными.

8:39. В пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что утром республика подверглась жестокой атаке вражескими БПЛА. Массированный налет на Нижнекамск продолжается - боевики бьют как по производственным, так и по гражданским объектам.

«К сожалению, есть погибшие. Раис РТ в оперативном режиме получает актуальную информацию», - заявили там.

Решением Минниханова 10 августа в Татарстане был объявлен траур по погибшим в результате атаки БПЛА на Нижнекамск.

В регионе объявили траур. ФОТО: Пресс-служба главы РТ.

«Республика подверглась очередной варварской атаке. Вражеские беспилотники совершили налет на гражданские объекты и мы, к сожалению, потеряли людей», - с таким обращением выступил сам Минниханов и пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

В город оперативно направили усиленные медицинские бригады. На базе местной центральной районной многопрофильной больницы создали оперативный штаб по оказанию помощи.

9:04. В ГУ МЧС заявили об отмене угрозы подлета БПЛА в некоторых городах. В их числе и Нижнекамск. Спустя 50 минут беспилотную опасность отменили во всем регионе.

9:07. Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил, что Рустам Минниханов провел оперативное совещание, где дал поручение оказать помощь всем пострадавшим. Также соответствующие службы обязали оперативно ликвидировать последствия атаки.

9:55. Радмир Беляев озвучил, что в результате ударов дронами ВСУ в Нижнекамске погибли 12 человек, 39 получили ранения.

«Это огромная боль для всех нас. От имени всех жителей Нижнекамского района выражаю искренние соболезнования семьям погибших», - заявил он.

Фото: пресс-служба правительства Республики Татарстан

10:50. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что по факту атаки возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ - «Теракт». Правоохранители работают на местах прилетов, устанавливая, в частности, модели дронов, которыми нанесены удары.

«По данным следствия, ВСУ с помощью беспилотных летательных аппаратов ударили по жилому сектору, а также объектам промышленности в городе Нижнекамске. В результате погибли мирные жители, в том числе ребенок. Несколько десятков человек пострадали. В очередной раз киевский режим совершил циничное преступление, не имеющее оправдания. На атакованных объектах находились гражданские лица, не имеющие отношения к военным действиям», - сообщила Петренко.

11:22. Число погибших в результате атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 13. Среди них ребенок - пятилетняя девочка. Число пострадавших выросло до 48.

«Жестокость этой атаки особенно страшна тем, что вражеские беспилотники били не только по промышленным объектам, но и по жилому сектору», - прокомментировал Беляев.

12:54. По информации местных властей, при атаке БПЛА на Нижнекамск погибли 13 человек. Обратились за помощью 75, госпитализированы - 21.

13:17. Глава Нижнекамска заявил, что запланированный на 15 августа праздник по поводу 60-летия города отменен. Его проведут позже, но в другом формате. Сейчас же самое важное - быть с семьями погибших и пострадавшими, ликвидировать последствия украинской атаки.

13:58. Раис РТ Рустам Минниханов поручил оказать семьям погибших и пострадавших материальную помощь. Первым предусмотрена выплата в размере 2 миллионов рублей. Раненым в зависимости от степени тяжести травм - от 300 до 600 тысяч рублей. Также согласно местным нормативам предусмотрены компенсации за частичное и полностью утраченное имущество.

«Предприятия Нижнекамска окажут семьям материальную поддержку и возьмут на себя организацию похорон. Также финансовая помощь будет оказана пострадавшим сотрудникам», - добавил Радмир Беляев.

Кроме того, семье убитой девочки муниципалитет пообещал выплатить миллион рублей и полностью взять на себя организацию похорон.

По словам Беляева, будут компенсированы все повреждения в домах мирных жителей, все разбитые окна - заменены.

16:43. Рустам Минниханов прибыл в Нижнекамск. Он приехал в промзону, которая пострадала в результате удара, и осмотрел последствия вражеских атак по другим адресам. Их устраняют до сих пор. 18:44. Минниханов в своих мессенджерах рассказал подробности визита в Нижнекамск. Он осмотрел хостел, где погибли обычные работяги - просто завтракали перед началом долгого трудового дня, когда вражеский беспилотник в одно мгновение унес жизни девяти человек.

«Также посетители дом, который пострадал от удара БПЛА. Там от осколков погибла 5-летняя девочка, она спала», - добавил он.

Рустам Минниханов пообщался с пострадавшими. ФОТО: Пресс-служба главы РТ.

Навестил глава РТ и выживших в больнице. Он заверил пациентов, что всем им окажут помощь. В областном правительстве уточняют, за помощью обратились в итоге 78 пострадавших, 25 госпитализированы. Двое - в тяжелом состоянии.

По итогам визита Минниханов пообещал, что в ближайшее время устранят все последствия атаки, чтобы люди могли вернуться в квартиры.

Девочка спала перед убийством - погибшие и пострадавшие при атаке БПЛА на Нижнекамск 10 августа

Среди жертв страшного теракта киевского режима - исключительно мирные люди. Подробности их гибели пугают. Как говорят местные жители, пятилетняя девочка просто спала на балконе в своей квартире на Школьном бульваре, когда рядом взорвался беспилотник. Осколки не оставили ей шансов. По словам главы Минздрава региона Альмира Абашева она скончалась до прибытия скорой.

Не менее пугающе выглядят обстоятельства смерти других.

«Был подвержен удару жилой объект - хостел, где погибли девять человек. На месте сейчас проводятся следственные действия», - рассказали в пресс-службе главы Татарстана.

Люди просто завтракали, готовились к рабочему дню, когда их убили. Среди погибших тут - граждане Узбекистана и Таджикистана. Рустам Минниханов направил телеграммы с соболезнованиями президентам этих стран.

Глава Минздрава посетил пострадавших. ФОТО: Пресс-служба Минздрава РТ.

Госпитализированы 25 человек. Двое в тяжелом состоянии, они находятся в больнице в Набережных Челнах. У остальных состояния различной степени тяжести, всем оказывается необходимая помощь. Всего к врачам обращались 78 человек.

Последствия атаки БПЛА на Нижнекамск 10 августа

Сейчас в Нижнекамске экстренные службы устраняют последствия атаки БПЛА 10 августа. Власти поддерживают потерпевших, ведь кто-то в буквальном смысле лишился крыши над головой.

«На базе лицея №3 им. А.С. Пушкина в Нижнекамске развернут пункт временного размещения. Здесь же пострадавшие могут оперативно подать заявление о повреждении имущества», - проинформировали в администрации РТ.

Рустам Минниханов выехал на место обстрела. ФОТО: Пресс-служба главы РТ.

Каждое обращение будет рассмотрено, специалисты уточнят потребности нуждающейся семьи:

«Тем, чьи дома потребуют серьезного ремонта и кто не сможет вернуться домой сегодня вечером, город предоставит временное жилье на период восстановительных работ».

Также в Нижнекамске действует горячая линия, где можно получить информацию о пострадавших: 8 (8555) 32-22-01.

Фото с мест атаки украинских БПЛА в Нижнекамске 10 августа

Правительство Татарстана и глава Республики опубликовали фото с места атаки БПЛА в Нижнекамске утром 10 августа. Кадры выглядят жутко. От хостела, судя по всему, мало, что осталось. Здание буквально вывернули наизнанку.

В доме на бульваре Школьном выбиты окна, на балконах заметны разрушения. Именно на одном из них, по имеющимся сведениям, и погибла пятилетняя девочка. Она просто спала во время подлого обстрела, учиненного Украиной.

Дом, где погибла девочка. ФОТО: Пресс-служба главы РТ.

Глава республики провел встречу с жителями Нижнекамска. ФОТО: Пресс-служба правительства Республики Татарстан.

В объективы фотокамер также попало общение Минниханова с жителями Нижнекамска. Он заверил их, что в короткие сроки будут застеклены окна в поврежденных домах, горожане смогут вернуться в свои квартиры.

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