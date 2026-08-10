Сесть в аэропорту Уфы с первого раза самолету не удалось, пришлось лететь на запасной аэродром. Фото: Минтранс РБ

9 августа самолет летевший по маршруту Калининград - Уфа попал в грозу. Сесть в столице Башкортостана борт не смог из-за сильной непогоды и зоны турбулентности, поэтому пилотам пришлось лететь на запасной аэродром в Магнитогорск. Все завершилось благополучно, и каждый пассажир смог продолжить путь до точки назначения - кто-то полетел позже на этом же самолете, другие решили не ждать и поехали домой самостоятельно.

Но пассажиры не на шутку перепугались и даже предположили, что в самолет ударила молния. Журналисты KP.RU поговорили с пассажирами этого рейса и узнали, что происходило на борту в момент грозы.

ПИЛОТУ АПЛОДИРОВАЛИ

Как уже сообщили в авиакомпании, выполнявшей рейс, в самолет молния не била (если бы это действительно произошло, исход у истории был совсем другим), но подтвердили, что борт попал в зону турбулентности и условия грозовой деятельности. Все это произошло при снижении на аэродром Уфы.

- Я был на этом борту. Нас сильно разболтало, что в один момент мне показалось, что самолет встал вертикально хвостом вниз и мы будто бы начали неуправляемо падать. Спасли нас две вещи - чудо и выдержка нашей командирши самолета. Она выровняла машину. Мы видели, как по салону летали сумки и вещи, непристегнутые пассажиры будто бы подлетали, как в невесомости. Все происходило, как в фильме, - рассказал KP.RU пассажир рейса Анатолий. - Я поехал домой из Магнитогорска на такси. Только зашел в квартиру, выпил рюмку коньяку и поздравил себя и жену со вторым днем рождения. Я не спал почти двое суток, поэтому сейчас буду отсыпаться и приходить в себя.

Примерно то же самое рассказала и автор завирусившегося в интернете видео Дарья. Она поблагодарила девушку пилота за ее мастерство и сказала, что люди не прекращали аплодировать пилоту до тех пор, пока не уехали на автобусе в здание аэровокзала.

Пассажирка рейса Калининград - Уфа рассказывает о грозе 9 августа 2026 года

ШЛИ ПО ПРИБОРАМ?

По данным авиакомпании, самолет во время болтанки и грозы не пострадал, поэтому рейс завершили на том же самолете чуть позже. Кто та пилот-героиня, которая смогла увести самолет из грозы и благополучно посадила его в Магнитогорске, пока остается тайной.

Неизвестно, с чисто технической стороны, что действительно произошло во время снижения борта и какие действия предпринимали работники воздушного судна. Как объяснил KP.RU пилот 1 класса Андрей Литвинов, гроза - это один из опаснейших моментов в полете.

- Мы не знаем, что там происходило, но скажу так - в грозовые облака вообще нельзя влетать. Их нужно обходить. У пилота для этого есть локатор бортовой. Он смотрит, если перед ним грозовой очаг стоит, он не должен лететь туда. Диспетчер не видит, возможен ли обход грозового очага или нет. Он просто информирует КВС, что в районе аэродрома, например, или по трассе имеются грозовые засветки. Это информация для командира. А дальше командир сам принимает решение: либо ему уходить на запасной, либо продолжить заход на данный аэродром, либо как обходить грозу, - говорит Андрей Литвинов. - Лететь в грозу - это самое страшное, что только есть в авиации. Точно так же попал в грозу Суперджет, сгоревший в Шереметьево в 2019 году. В самолет попала молния, отказало оборудование, итог всем известен. В данном случае я думаю, что пилоту очень повезло.

Будет ли как-то изучаться эта ситуация - пока неизвестно. Следственные органы и прокуратура не делали никаких заявлений об инциденте.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

«Было ощущение, что девушка-пилот ловит самолет»: пассажирка самолета откровенно рассказала о ЧП с молнией в небе над Уфой

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Уже с ног сбились. Полицейские ищут 3-летнюю девочку, пропавшую из гостиничного номера на курорте