Финансовый фундамент: как эскроу-счета меняют правила игры в частном домостроении

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В строительном бизнесе, особенно в сегменте индивидуального жилья, вопрос финансирования стоит особенно остро. Долгое время подрядчики работали по классической схеме: либо вкладывали собственные деньги в материалы и зарплаты, либо зависели от поступления средств от заказчика. И если первый вариант болезненно бьет по оборотному капиталу компании, то второй и вовсе можно назвать лотереей. Клиент может задержать оплату, бюджет этапа оказывается исчерпан, и стройка замирает в ожидании нового транша. Это нарушает технологические циклы, срывает сроки сдачи и, в конечном счете, вредит репутации исполнителя.

Сегодня рынок предлагает цивилизованное решение этой проблемы — механизм эскроу-счетов в ИЖС, регулируемый 186-ФЗ. Однако главный экономический парадокс для подрядчика заключается в том, что грамотное использование банковских продуктов позволяет не просто обезопасить сделку, но и заработать на разнице процентных ставок. Храня свои сбережения на депозитах под рыночный процент и одновременно привлекая кредит на строительство, вы перестаете быть «финансистом поневоле» и превращаетесь в эффективного менеджера проектов.

«Проблема недобросовестных подрядчиков в сфере ИЖС стоит крайне остро. По данным Минстроя, за 2023–2024 годы от мошенников пострадало почти 11 тысяч человек, однако по неофициальным оценкам их число составляет как минимум 20 тысяч, - отметил советник Адвокатского бюро Леонтьев и партнёры Тамази Мстоян. - Многие семьи, планируя строительство, используют собственные накопления, чтобы не брать кредит. Однако с точки зрения финансовой безопасности это рискованная стратегия. Во-первых, передавая деньги напрямую подрядчику, гражданин лишается всех тех гарантий, которые даёт эскроу-счёт. Во-вторых, как показывает практика, недобросовестные подрядчики, получив аванс, могут исчезнуть, и вернуть деньги будет крайне сложно, а зачастую и невозможно. Пострадавшие остаются без построенных домов и с ипотечными кредитами, которые продолжают выплачивать».

Юрист также добавил, что для молодых семей, у которых нет полной суммы для строительства, использование эскроу-счета в сочетании с банковским кредитованием – оптимальное решение. Подрядчик, в свою очередь, может получить кредит от банка по ставке существенно ниже рыночной, если строительный подряд оформлен с использованием эскроу-счёта. Это создаёт дисциплинирующий эффект: подрядчик заинтересован в завершении строительства в срок, так как получает оплату только после регистрации права собственности. Банк, в свою очередь, контролирует ход работ.

Президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов также отметил дисциплинирующий эффект эскроу на всех этапах строительства.

Он отметил, что сами клиенты – заказчики домов все чаще хотят строить безопасно, когда деньги лежат в банке, а не на счете стройкомпании, и выбирают подрядчиков, которые используют эскроу. И на рынке есть финансовые продукты, которые позволяют этот спрос удовлетворять: есть банки, которые выдают подрядчикам, строящим с эскроу, деньги на хороших условиях. Такой возможностью надо пользоваться.

«Подрядчикам ИЖС, с одной стороны, удобно строить на средства клиентов, минуя банк: график строительства не такой жесткий, контроль за расходованием осуществляешь сам. Но я как глава федерации ИЖС на практических примерах вижу и риски такого подхода: не всегда у подрядчиков хватает ответственности вовремя и качественно достроить дом, часты ошибки в оценке своих возможностей. Есть немало случаев, когда дома не достраиваются, а люди остаются и без жилья, и без денег, а иногда еще и с обязательством платить ипотеку.

Часто причиной остановки проекта становится отсутствие финансовой грамотности и опыта управления потоками денег. Подрядные компании ИЖС, как правило, небольшие, и практически ни в одной из них нет должности финансового директора, который бы вел управленческий учет. Ошибки в учете влекут кассовые разрывы и как итог отрицательный баланс. Надежный партнер в виде финансирующего банка – это дисциплинирующий элемент, который контролирует все этапы проекта и помогает реализовать его вовремя без простоев и потерь», – комментирует Рамиль Усманов.

Профессор Финансового университета Александр Цыганов напомнил, что у подрядчиков, работающих с эскроу, есть еще ряд преимуществ.

«В случае с эскроу кредит, как правило, выдается под меньшую ставку, чем на развитие бизнеса, и это уже побуждает выбрать вариант с кредитованием ИЖС и эскроу-счетами, которые гарантируют бесперебойное финансирование. Стоит учесть и налоговые льготы по уплате НДС, которые есть у подрядчиков при работе с эскроу».

СТАРЫЕ РИСКИ И НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

Для подрядчика логика действий выглядит прозрачно. Банк одобряет заказчику ипотеку, после чего средства (как кредитные, так и личные накопления клиента) размещаются на защищенном эскроу-счете. Задача строительной компании — получить доступ к финансированию под эти гарантированные средства. Банк выдает кредит подрядчику, и стройка начинается без задержек. Ключевое преимущество здесь в том, что деньги на реализацию проекта резервируются сразу на 100% стоимости договора.

Что получает подрядчик?

Во-первых, это бесперебойность. Банк выдает транши на каждый этап работ по графику, а не тогда, когда у заказчика «появилась свободная наличность». Это позволяет забыть о простоях техники или бригад из-за нехватки средств на закупку стройматериалов.

Во-вторых, это налоговая преференция. При заключении договора строительного подряда с физическим лицом в соответствии с 186-ФЗ подрядчик освобождается от уплаты НДС с выручки по таким договорам. Это автоматически повышает рентабельность проекта или делает предложение компании более конкурентным для конечного потребителя. Важно отметить: льгота действует для договоров, заключенных после 1 марта 2025 года.

В-третьих, это гарантия оплаты. Вы приступаете к работам, будучи уверенным в том, что весь объем финансирования уже находится на счете эскроу. Как только дом будет поставлен на кадастровый учет, средства поступят на ваш расчетный счет.

Наконец, это развитие бренда. Участники программы размещают свои проекты на суперсервисе «Строим.дом.рф», получая доступ к заявкам от заказчиков. Это не просто сайт, а маркетинговая витрина ваших возможностей.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ: ОТ РЕГИСТРАЦИИ ДО ТРАНША

Процесс работы по 186-ФЗ со стороны исполнителя выглядит следующим образом. Сначала подрядчику необходимо зарегистрироваться на суперсервисе, разместив там свои типовые или индивидуальные проекты. Далее, после выбора проекта клиентом и подписания договора подряда, заказчик размещает средства на эскроу. Подрядчик, в свою очередь, загружает сведения о договоре в систему и обращается в банк за получением первого транша, открывая кредитную линию. Все этапы цифровизированы и занимают минимум времени.

Какой банк выбрать?

Переходим к главному вопросу — выбору финансового партнера. Сейчас в проекте принимают участие Банк ДОМ.РФ, ВТБ и Сбербанк. На первый взгляд, схема кредитования подрядчиков во всех трех банках идентична, однако условия и подходы к клиентам отличаются. Важно учитывать, что рыночная конъюнктура меняется: если в 2025 году подрядчики могли получать финансирование под 1% от ДОМ.РФ и Сбера, то в 2026 году условия для новых участников программ могут варьироваться в более широком диапазоне.

1. Стоимость заемных средств и ставки

Это главный финансовый показатель.

Средние ставки составляют от 6% годовых, финансирование предоставляют такие банки, как Банк ДОМ.РФ, Сбер, ВТБ.

В Банке ДОМ.РФ можно получить кредит на сумму от 10 млн рублей, в Сбере минимальный объем финансирования составляет от 30 млн рублей.

2. Формат кредитной линии и лимиты

Для строительного бизнеса, работающего сезонно, важна гибкость.

Банк ДОМ.РФ делает ставку на возобновляемую кредитную линию (ВКЛ) с лимитом до 500 млн рублей. Это означает, что вы один раз подписываете договор и в течение двух лет можете пользоваться деньгами под разные проекты, не переоформляя документы каждый раз. Средства направляются тремя или двумя траншами.

Банк финансирует до 80% от стоимости договора подряда. Для новых клиентов с кредитной линией до 50 млн рублей, а также для действующих и повторных клиентов отменено требование о членстве в Саморегулируемой организации (СРО).

Сбербанк предлагает ВКЛ, которая позволяет строить несколько домов в рамках одного лимита. Минимальный объем финансирования — от 30 млн рублей. Предусмотрена отсрочка основного долга до 12 месяцев, средства выдаются поэтапно с подтверждением выполненных работ. ВТБ также предлагает ВКЛ с лимитом до 100 млн рублей для большинства регионов сроком на 3 года.

Таким образом, выбор финансового партнера напрямую зависит от масштаба и зрелости вашего бизнеса. Подрядчикам в ИЖС рекомендуем перед принятием решения запросить индивидуальный расчет в каждом из банков, описав текущий портфель заказов — это позволит получить максимально точные цифры именно для ваших условий работы.