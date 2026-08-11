Корреспондент "Комсомолки" Наталья Варсегова за сбором ягоды Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Муж помирает, малины просит – приходит на ум классическая строка для этой «повести». Супруг мой простудился, температура 37,2. Хрипит с дивана: «Помираю. Малины хочу напоследок. Свежей». Пришлось бежать в ближайший супермаркет. Казалось бы, не вопрос - купить эту ягоду в середине лета? В самый разгар малиновый. Но цена ударила по карману так, что мне самой «поплохело», стало лицо малиновым от давления. В магазине у дома уже подавленная, покрытая плесенью малина продается за 1999 рублей за кило, на прилавках популярной сети полезных продуктов просят 3100 за кило белорусской ягодки, на рынке берут 1000 за владимирскую и… та-дам!... 4000 рублей за — если верить вывеске — крымскую.

Малина на прилавке одного из магазинов Москвы Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Почему так дорого? - спрашиваю торговцев.

- Дефицитная, - отвечают, - ягодка.

Тот же вопрос задала я после руководителю проекта «Ягодная академия» Ирине Козий.

- Летом малина завозится из соседних стран - Беларуси, Молдовы, Сербии - перечисляет она. - Вне сезона – Марокко, Мексика и другие страны Южной Америки и Южной Африки, Китай. Всего ежегодно покупаем около 2500 - 3000 тонн свежей малины и более 10 тысяч тонн замороженной.

...Прикупив для своего драгоценного драгоценной ягодки, размышляю: малина - символ русского лета. Почти у каждого дачника на участке зреет, но почему в Отечестве она в дефиците? Почему фермеры не растят малину так же массово, как картошку, коль цена на нее заоблачная? Почему в магазинах в пик сезона импортная ягода?

ЗЕМЛИ ПОЛНО, ДА ЛЮДЕЙ НЕМА

Драгоценный, отведав ягоду и узнав о ее цене, мигом восстал с одра от шоковой терапии. И отправились мы с ним в отпуск в Киров. А там на рынках малина ягода от 500 до 800 рублей за кило. Что тоже отнюдь не дешево для Кировской области, которая считается одним из самых ягодных регионов страны. Так можно озолотиться бы на малиннике! Куда бизнесмены смотрят?

На рынке Кирова малина привозная — из Марий Эл по 500 рублей за кило Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Вокруг того же Кирова, как и почти любого российского города, сотни гектаров земель пустует, заросших борщевиком. Но на ней не возьмется никто хозяйничать, поскольку цена на пригородные угодья немыслимая. Может, лет через 50 на тех землях построят что-то. А пока здесь вместо борщевика могла бы расти малина, смородина или еще какая полезная ягода, которую мы покупаем у иностранцев. Передать бы пустующие земли под небольшую аренду (а то и даром) аграриям на 20-30 лет, чтобы выращивали малину. С такими вот размышлениями я пришла к бывшему главному агроному Кировской области, а ныне пенсионеру и садоводу Алексею Чикилеву. Алексей Александрович в малине знает толк, у него на участке с десяток разных сортов, которыми он меня угощает щедро.

Борщевиком выше человеческого роста заросли многие пустыри вокруг Кирова Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Земли пустующей полно, на которой ягоду бы выращивать, - говорит Чикилёв. - Только нет людей на это дело. Все хваткие, энергичные занимаются каким-то бизнесом. Есть надежда на толковых ребят с СВО, вернутся и, возможно, распашут поля с борщевиком. И засадят малиной, и прибыль с нее получат.

Возможно… Но есть нюансы.

Бывший главный агроном Вятки Алексей Чикилев и его шикарная малина Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕКОШЕРНАЯ ЯГОДА

В Кирове есть экспериментальный сад Федерального аграрного научного центра Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого. А на воротах вывеска: «Сбор малины с 10 июля (по понедельникам, средам, пятницам) Допускается 30 человек. Цена 450 руб\кг»

Объявление о сборе малины на калитке экспериментального сада Научного центра Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Начало в 8:00. Я явилась в 7:50 и записалась 19-й. Две любопытные пенсионерки, явные завсегдатаи ягодных сборов, придирчиво осмотрели меня, новичка, с ног до головы и спросили:

- Первый раз по малину, что ль, сгоношилась?

- Первый.

- Кто ж так одевается – футболка, шорты?! Надо, чтобы ноги, руки были закрыты, голова тоже. Малина – не смородина, обцарапашься, потом долго чесаться будешь.

На сбор ягоды в сад пускают по фамильному списку Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Другие женщины (тут ни одного мужчины, кроме моего) взялись наставлять:

- Малину нужно собирать аккуратно - не давить. Бидон с малиной не трясти, а то помнется, сок даст и, считай, пропала ягода. Куст обирать желательно сверху донизу – негоже оставлять ягоду гнить. Ну и главное – не торопиться, а то перевернешь ведёрко и все труды напрасно.

Еще меня уверили, что в малиннике научного сада – самая лучшая в Кирове ягода – крупная, сладкая, сочная. Бери сколь хочешь, на выходе платишь по 450 рублей за кило. В прошлом году было на 100 рублей дешевле, но в стране дорожает все.

- На рынке, - говорю, - по 500 рублей за кило можно купить. А здесь еще потрудиться надо за почти те же деньги!

- Тут мы знаем, что собираем, - говорит одна из наставниц. - Ягодка к ягодке. С любовью. А на рынке, - она презрительно щурится, - что продают? Сверху в лотке хорошая ягода, а под ней – подавленная, с плесенью, размазня. К тому же с куста есть малину не запрещают.

Ровно в 8:00 открылись двери, и всех 19 сборщиц по списку запустили в малиновый рай.

В очереди на сбор наш журналист оказался 19-й Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Муж, явившийся сюда в качестве наблюдателя, фотографа и дегустатора, говорит:

- Они неправильно собирают - одной рукой, поскольку другой держат свои ведёрки.

Он вынул из рюкзака некую ленточку, привязал ее к бидону и подвесил тару мне на шею. И правда, дело пошло вдвое быстрее. Так за 20 минут я собрала 1,5 кг ягоды. К слову, на больших фермерских хозяйствах сборщикам платят по 50 рублей за кило. Если работать даже 6 часов в день, при моей скорости заработок – 900 рублей. За месяц – 27000 рублей (это если 30 дней пахать). Не густо, конечно.

За 1,5 кг заплатила я 675 рублей. И, знаете, это не только цена ягоды, это мое право выбора, когда я точно знаю, что собрала качественную ягоду, а не купила «рыночный левак».

1,5 кг малины наша Наталья Варсегова собрала за 20 минут Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Малину, в отличие от клубники или смородины, перед употреблением не моют, - приводит еще один весомый довод заведующий лабораторией плодово-ягодных культур этого экспериментального сада Александр Софронов. – И когда вы покупаете малину на рынке или в магазине, то кто ее собирал, чистыми ли руками? К слову, в иудейской традиции малина считается продуктом некошерным. Ее нельзя промыть, а значит, нельзя гарантировать, что в ягодке не затаился червячок или жучок, которые для религиозных евреев – табу.

«ДЛИННЫЕ» ДЕНЬГИ

Сам Александр Софронов к ягоде-малине относится трепетно. Так и говорит: это наша духовная скрепа. Именно с ней мы сверяем свое детство: вкус каникул, утренней росы и бабушкиного варенья.

- Лето у нас часто измеряется не градусами, не днями отпуска, а малиной, - продолжает он. - Когда она пошла - значит, лето состоялось. Наверное, любовь к малине - наша национальная черта, та самая, о которой нигде не пишут, но чувствуют все.

Вот тут и кроется самая главная загвоздка! Если малина – наша русская любовь и память, то почему же мы не можем накормить себя ею досыта? Почему на полках чаще встречается ягода из далеких стран, чем родная, с нашего поля?

- Наша страна разучилась обеспечивать себя любой ягодой, - еще больше огорчает меня Александр Софронов. – Проблемы выращивания малины - лишь частный случай системного кризиса ягодоводства. Долгие годы экономическая логика была банальна: дешевле и быстрее привезти замороженный продукт из-за рубежа, чем растить свой. Промышленное ягодоводство – деньги «длинные». Вложения окупаются годами. За десятки лет мы потеряли не просто сорта и гектары. Мы потеряли технологию, а главное, практически нет агрономов и селекционеров.

- Растет же малина в лесу без всяких технологий и плодоносит, - возражаю я.

- Это обманчивая простота, - отвечает Александр. – Для промышленного выращивания лесной малинник не годится. Во-первых, хранится максимум день. Во-вторых, вид у нее не товарный.

Заведующий лабораторией плодово-ягодных культур экспериментального сада Александр Софронов в малиннике Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

Годятся же, по словам специалиста, сорта садовой ягодки, правильной формы, но таковы в уходе требовательны и капризны. В отличие, например, от черной смородины, промышленное производство которой тоже хлопотное, но менее затратное в сравнении с малиной, т.к. многие процессы по смородине механизированы.

Еще в одном хозяйстве мне рассказали, что малина как ягода малорентабельна, потому что на 60-70% требует ручного труда. Допустим, есть участок 10 га под малину. Его надо очистить от сорняков, удобрить почву. Малина - обжора. Если ей не хватает питания и влаги, вы получите не ягоду, а горькое разочарование. Один и тот же сорт на богатой, ухоженной земле подарит сахарную, крупную, сочную красоту. А на голодном пайке - мелкую, жесткую и кислую. И саженцы нужны не абы какие! Наши старые любимые народом сорта «Новость Кузьмина», «Солнышко», «Награда» - вкусные, ароматные, но абсолютно нетранспортабельные. Ягода быстро мнется. Далеко такую не отправишь. За рубежом сорта иные – там ягода плотная и хранится дольше. Российские селекционеры пока работают над выведением подобных сортов. Далее нужна обработка и прополка кустов, вырезка сухостоя. По затратам один гектар обойдется в полмиллиона. Смородина рентабельнее на 30-40%.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ

В глобальном малиннике лидируют Мексика и Сербия. И если в первой успешному производству малины помогает хороший климат и удачное географическое расположение, то нашим европейским братьям – традиции семейного фермерства, система сотрудничества между фермерами, заводами по переработке и экспортными компаниями, а также серьезная господдержка, как поведала мне эксперт Ирина Козий. По ее словам, в Сербии работает госпрограмма поддержки небольших производителей, которая позволила быстро нарастить производство ягод и сформировать успешный экспорт. В стране действует множество мелких хозяйств, семейных ферм, где в поле работают и родители, и дети. Но самое главное, повсеместно открыты закупающие ягоды заводы, занимающиеся упаковкой и заморозкой ягоды. Сербия - основной поставщик именно замороженной малины. В России эта отрасль пока не сложилась.

- Но есть же торговые сети, готовые малину и перерабатывать, и продавать, - говорю я.

- Есть торговые сети, которым в свежем виде нужна красивая лежкая ягода со сроком хранения 5-7 дней. Это одни сорта. Для переработки нужна темноокрашенная малина с определенным содержанием пектинов, сахаров и кислот. И при этом с низкой себестоимостью выращивания. А значит, должна быть ягода комбайнового сбора, который в России практически не применяется. Пока имеющиеся у российских фермеров комбайны сильно травмируют растения при сборе малины, поэтому почти везде применяется дорогостоящий ручной сбор. В Сербии, Марокко, Китае производительность сборщиков выше, а рабочая сила дешевле, чем у нас, и сбор выходит экономичнее.

Ягода-малина нас к себе манила... Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

По оценке эксперта, грамотно организованное производство малины требует значительных вложений. Выращивать ягоду для продаж в свежем виде выгоднее в туннелях - конструкциях из металлических дуг, накрытых пленкой. Туннель защитит от ветра, от дождя, упростит борьбу с вредителями. Но затраты - около 20 миллионов рублей на гектар. И при этом нет гарантии, что каждый год будет хороший урожай, ведь погода непредсказуема.

- Мы как будто оказались в замкнутом малиновом круге, - расстраиваюсь я. - Сортов нет - потому что десятилетиями не было селекции. Технологий нет - потому что они дорогие и недоступные. Ручной труд дорог - потому что не хватает людей. Комбайны не подходят - потому что малина не дозревает дружно. Туннели дороги...

- Мы могли бы пойти по пути Сербии - поддерживать мелкого производителя и закупающие ягоду заводы, но пока топчемся на месте, - отвечает Ирина Козий. – Малина – не просто ягода, это сложная технология производства и система хозяйств и предприятий, отвечающих за разные ее этапы, и ее пока у нас нет.

ЭНЕРГИЧНЫЕ ЛЮДИ

Однако же в ряде мест и в России, и Беларуси как-то решают эти неразрешимые малиновые проблемы. На тех же рынках Кирова продается малина, напомню от 500 до 800 рублей, привезенная из Марий Эл и Чувашии - за сотни км.

Полагаю, что дело не в недостатке технологий, а в нехватке, как сказал Алексей Чикилев, людей. Энергичных людей, которых у нас в стране - по Василию Шукшину - всего-то 15%.

«А вот ещё был случай: приехал к нам такой древний и драный «жигуленок», что не понятно было, как ему удалось преодолеть 300 километров. Из задней двери вышел высокий мужчина с перекошенным туловищем. Я сразу подумал, что у него церебральный паралич. Но уже через пять минут мужик стал стройным как часовой у мавзолея. Заглянув в салон «жигуленка», я все понял: там бочки с ягодами располагались так, что пассажиру пришлось всю дорогу ехать с изогнутым позвоночником. Вот так нелегко у нас в дальних районах области даются людям большие деньги, заработанные на ягодах».

Эту историю рассказал мне предприниматель Иван Федоров, владелец одного из пунктов по приему ягод и дикоросов в Кирове.

- Однако же заработать можно, - говорит Иван, - если человек активный и собирает ягоды, дикоросы недалеко от Кирова. Есть у нас старшеклассник Паша, который не сидит в телефоне, не болтается с друзьями бездельниками где попало, а садится утром на «лисапет» и в лес. К вечеру к нам везет рюкзак, что выше его головы. И тут же получает наличкой от пяти до семи тысяч.

...Вот если бы таких Паш-стахановцев нам побольше, полагаю, не закупали бы мы за рубежом малину и много еще чего. И была б наша жизнь - малина!

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