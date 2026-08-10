Фундамент страны: ДОМ.РФ разработал более 400 проектов городского развития

Фото пресс-службы Национального центра «Россия»

На Всероссийском форуме «Развитие малых городов и исторических поселений» с участием премьер-министра федерального правительства Михаила Мишустина обсудили роль мастер-планирования, жилищного строительства и сохранения объектов культурного наследия в повышении качества жизни. Генеральный директор компании ДОМ.РФ Виталий Мутко представил комплексное видение преображения малых населённых пунктов. Он подчеркнул, что главный вызов для страны — это растущий разрыв в уровне комфорта между крупными и малыми городами.

«Малые города — это не периферия, а фундамент нашей страны. Здесь веками формировались традиции, которые мы должны бережно хранить и передавать, — отметил Виталий Мутко. - Чтобы человек остался на родной земле, ему нужна уверенность и надёжность в завтрашнем дне — именно это убеждает людей не уезжать. Сегодня, по нашим данным, комфортной средой довольны 75% жителей крупных городов и только 44% — в малых. Этот разрыв напрямую конвертируется в миграцию, особенно среди молодёжи. Это вызов для всей страны. Наша задача — сделать конкуренцию городов за людей справедливой, связав для этого ключевые инструменты в единую систему».

Современная городская среда выходит за рамки благоустройства парков и набережных, становясь драйвером местной экономики, инструментом удержания человеческого капитала и формирования уверенности в будущем.

Основой системного развития становится мастер-план. На сегодняшний день ДОМ.РФ разработал уже более 400 проектов городского развития в 61 регионе, из них более 60 мастер-планов. При этом 50% всех мастер-планов подготовлены именно для малых и опорных населённых пунктов — от Суздаля до Темникова. В качестве показательного примера — мастер-план кластера Арзамас — Дивеево — Саров, где к 2030 году ожидается туристический поток в 1,8 млн человек, что гарантирует создание тысяч новых рабочих мест.

Параллельно компания внедряет механизм комплексного развития территорий. В работе компании находится 131 проект в 55 регионах с градостроительным потенциалом 23,5 млн кв. м. В Ростове-на-Дону, например, жильё для 2800 семей, школа, детсад и спортцентр были построены на 2,5 года раньше срока. С июля текущего года компания также стала оператором регионального КРТ, вовлекая в оборот земли любой формы собственности.