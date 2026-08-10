Учение Абая. Казахстан и Россия празднуют день рождения великого казахского поэта и просветителя

Фото: телеграм-канал посольства РК в РФ/ t.me/prkvrf

10 августа в Казахстане широко отмечают 181-летие философа, поэта, просветителя, основоположника казахской письменной литературы и реформатора культуры Абая Кунанбаева (1845–1904). По этому поводу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев опубликовал обращение к соотечественникам. Поздравляя казахстанцев с Днём Абая, глава государства назвал учение великого мыслителя «нравственным компасом и жизненным путеводителем для казахов», а творческое и интеллектуальное наследие – «особым» в сокровищнице мировой и казахской культуры. «Он говорил о проблемах общества без прикрас, предостерегал от праздности и лени, – отметил Токаев. – Абаю принадлежит идея «Толық адам» – глубочайший по своему содержанию и актуальный во все времена концепт «Целостной человеческой личности», другими словами, путь самосовершенствования и духовного роста».

Президент напомнил, что празднование Дня Абая в этом году проходит на фоне масштабной трансформации государства и общества. Вступила в силу Народная Конституция Казахстана, начался процесс обновления всех институтов власти, 23 августа пройдут первые в истории выборы в Курултай, а однопалатный Парламент придаст новое качество проводимым реформам. По словам главы государства, суть преобразований в том, чтобы придать мощный импульс прогрессу Казахстана, укрепить созидательные ценности в обществе.

«В вопросах формирования новой общественной этики, укрепления национальной идентичности и популяризации гуманистических идеалов мы неизменно обращаемся к творчеству Абая. Великий поэт и философ видел будущее народа в стремлении к знаниям, трудолюбию, ответственности, пророчески призывал к единству и согласию. «Слова назидания» – неиссякаемый родник, питающий всю систему ценностей современного Казахстана. Концептуальные идеи «Адал Азамат», «Таза Қазақстан», «Закон и Порядок» составляют основу гармоничного общества, о котором мечтал Абай. Теперь мы строим Справедливый, Сильный, Прогрессивный Казахстан. Убеждён, наследие великого мыслителя будет и впредь служить воспитанию подлинного патриотизма и любви к нашей Родине. Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений!» – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: телеграм-канал посольства РК в РФ/ t.me/prkvrf

«Школа здорового патриотизма»

Напомним, что как государственный праздник День Абая был учреждён в 2020 году специальным постановлением правительства в преддверии 175-летия со дня его рождения. И сегодня Казахстан и мировое сообщество почитают Абая как одного из первых просветителей, вошедших в национальное сознание родного народа. Его наследие переведено на 116 языков народов мира, в том числе на английский, арабский, китайский, испанский, итальянский, немецкий, русский, турецкий, французский, японский. Его имя носит Казахский педагогический институт, театр оперы и балета в Алма-Ате, вершина в Малом Алматинском отроге хребта Заилийский Алатау (высота 4010 метров над уровнем моря). В честь Абая Кунанбаева названы улицы и проспекты практически во всех городах Казахстана и во многих странах мира. Есть памятник Абаю и в Москве на Чистых прудах.

В честь основоположника казахстанской словесности при Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилёва в Астане открыта академия, исследующая его творчество. В эфир выходит телеканал «Абай», в высших учебных заведениях республики введено преподавание курса «Абаеведение». В 2022 году указом президента Казахстана территория Восточно-Казахстанской области была разделена на две административные единицы и была образована область Абай.

«Наследие Абая – это школа здорового патриотизма, основа уважения своей государственности. Если хотим видеть своих граждан образованными и просвещёнными, то мы не должны переставать изучать труды Абая. Мы должны любить свой народ так же, как Абай», – написал президент Токаев в своей фундаментальной статье «Абай и Казахстан в XXI веке».

Источник фото: телеграм-канал посольства РК в РФ/https://t.me/prkvrf/5241

«Достояние всего человечества»

В понедельник дипломаты посольства Казахстана в России, представители казахской диаспоры, а также москвичи и гости российской столицы почтили память Абая Кунанбаева и возложили цветы к его памятнику в российской столице на Чистых прудах.

В своём выступлении посол Казахстана в России Даурен Абаев отметил, что творчество Абая вобрало в себя всю мудрость казахского народа, определило его духовные горизонты на много лет вперёд. Абай современен, к нему можно возвращаться бесконечно, подчеркнул посол.

Уроженка Оренбуржской области, педагог-нейропсихолог Дана Вельде призналась «КП», что не могла в этот день не прийти сюда. «Мудрость Абая настолько велика, что лично для меня его творчество – настоящий жизненный ориентир, – сказала Дана Гельде. – Его литературное творчество всегда в нашей семье культивировалось. Моя бабушка сама была акыном, участвовала в айтысах. И я вижу, что наследие Абая замечательно воспринимает современная молодёжь. Особенно «Слова назидания»… И я понимаю почему. Любой гений актуален и интересен во все времена – не просто из года в год, а из века в век. Поэтому и Абай актуален и современен до сих пор».

Ну и, конечно, особенно широко отметили и продолжают отмечать День великого классика на его родине – в Казахстане. Несмотря на то, что дата не круглая, духовно-просветительские мероприятия с возложением цветов к монументам Абая, выставками, открытыми уроками, «часами поэзии», «круглыми столами», конкурсами чтецов, научно-практическими конференциями и спектаклями проходят в эти дни во всех регионах Казахстана.

Всего по данным Министерства культуры и информации Казахстана, в стране в эти дни пройдут свыше 350 мероприятий. Например, в Алма-Ате сделают упор на музейные и кинематографические проекты, в Шымкенте – на поэтические и образовательные встречи. В областных центрах, районах и сёлах запланированы спектакли, конкурсы «Абай оқулары», книжные выставки и чтения.

По традиции главная площадка празднования – область Абай. В Семее уже начали работу выставки «Эпоха Абая: документы и воспоминания» и «Мир Абая в изобразительном искусстве», проходят литературный квест и фестиваль песен. Кроме того, в регионе пройдёт ультрамарафон, протяжённостью 181 км, а также айтыс «Адамзаттың Абайы».

«К этой дате в Астане подготовили масштабную культурно-просветительскую программу, которая объединит литературно-музыкальные вечера, форумы, книжные выставки, театральные постановки, творческие конкурсы, интеллектуальные игры и другие мероприятия», – сообщили в акимате столицы Казахстана.

Источник фото: телеграм-канал посольства РК в РФ/https://t.me/prkvrf/5241

В рамках этих мероприятий сегодня в Национальной академической библиотеке стартовал Республиканский форум молодых писателей «Сөз өнері. Жасампаз жас қалам» («Искусство слова. Творческое юное перо»), приуроченный ко Дню Абая. В детской библиотеке №5 прошёл вечер чтений «Қара сөзден ой түйген дана Абай» (Мудрость «Слов назидания» Абая). А вечером в амфитеатре перед зданием городского акимата состоялся литературно-музыкальный вечер «Желсіз түнде жарық ай» («Яркая луна в безветренную ночь»).

Для жителей и гостей столицы организуют открытый микрофон и турниры по национальным играм. В ходе литературно-музыкальной программы прозвучали стихи и песни великого мыслителя в традиционном и современном исполнении.

Не остались в стороне от праздника и учёные. Как рассказал профессор Научно-исследовательского института Абая при КазНУ имени аль-Фараби, кандидат политических наук Торегельды Туякбай, специально к 181-летию великого акына представлены новые образовательные проекты и разработки в области абаеведения. По его словам, главная задача института заключается не только в сохранении наследия, но и в том, чтобы «через познание Абая помочь человеку лучше понять самого себя».

«Уже шесть лет в университете преподаётся новая междисциплинарная дисциплина «Абай ілімі» (Учение Абая). В отличие от традиционного абаеведения, которое было сосредоточено прежде всего на изучении творчества и личности поэта, «Абай ілімі» ориентирована на применение его философии в современной жизни. Сегодня мы предлагаем сделать эту дисциплину обязательной не только в вузах, но и в школах. На это есть общественный запрос, ведь Абай должен стать достоянием не только казахского народа, но и всего человечества», – подчеркнул Торегельды Туякбай.

И в заключение интересный факт: в январе текущего года «Слова назидания» Абая предложили включить в реестр ЮНЕСКО. Как отметила заместитель премьер-министра – министр культуры и информации Аида Балаева, для включения произведения в реестр ЮНЕСКО «Память мира» соответствующие документы уже направлены на экспертную оценку.