Режим дня уменьшает боль и поднимает настроение: даже если плохо спите

Стабильный режим дня, регулярные действия по привычному расписанию, предсказуемость быта работают как «якоря» для внутренних биологических часов. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

Размеренный и регулярный распорядок дня помогает даже при бессоннице, снижая боль и поднимая настроение, показало новое исследование, опубликованное в Journal of Clinical Sleep Medicine (JCSM)

Ученые – врачи, психологи и психиатры - из нескольких американских университетов наблюдали 67 человек в среднем возрасте 68 лет. У 37 была хроническая бессонница, остальные спали нормально. Оказалось, что стабильный режим дня помогал и тем, и другим. Добровольцы отчитывались, что у них снизилась боль, проявления депрессии и плохого настроения. И они даже сумели скинуть несколько лишних килограмм!

Стабильный режим дня, регулярные действия по привычному расписанию, предсказуемость быта работают как «якоря» для внутренних биологических часов, отмечают авторы работы. Это помогает лучше синхронизироваться с суточным ритмом. В том числе налаживается выработка подчиненных этому ритму гормонов, необходимых для нормального функционирования тела. А выделение в графике определенного времени на дружеское общение не дает "проваливаться" этой стороне жизни. И это социальное взаимодействие с близкими людьми дополнительно поддерживает хорошее настроение и снижает стресс.

Конечно, исследование небольшое и показывает некоторую связь, а не напрямую причину и следствие. Но даже если сон в пожилом возрасте оказывается наладить сложно, стабильный режим устроить себе вполне возможно. Установить время подъема, приемов пищи и часы на общение с друзьями и близкими (социальное хобби). Стоит ли жить буквально по таймеру? Исследователи отмечают, что отклонение от графика в пределах 45 минут вполне допустимо. По крайней мере это работало для тех, кто принимал участие в эксперименте.

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