"Где людям хотелось бы жить и воспитывать детей": Путин обсудил, какими должны быть города будущего в России

Улан-Удэ. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с градостроителями. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Владимир Путин начал работу неделю с поездки по России. В понедельник он прилетел в Улан-Удэ, где провел два больших совещания - Госсовет по развитию общественного транспорта и пообщался с ведущими представителями сферы планирования городской среды.

СНАЧАЛА - ВОЕННЫЕ

Встреча с градостроителями и градопланировщиками проходила в Бурятском государственном университете. Туда и направился президент. Здесь его встретил… 13-летний Слава Казекин. Это финалист конкурса «Большая перемена», который буквально неделю назад в Красноярске встречался с Владимиром Путиным, рассказывал про Бурятию и пригласил в Улан-Удэ. Российский лидер тянуть не стал и прилетел.

Тема встречи в университете - «развитие дальневосточных городов». И буквально перед дверями зала, где Владимира Путина со своими идеями и просьбами уже ждали представители сферы, президента остановил военный, участник СВО подполковник Дашибал Мункожаргалов. У него была просьба. Не для себя, для сослуживцев. Дать возможность муниципалитетам обустраивать военные городки. Сейчас земля там относится к Министерству обороны, поэтому муниципалитеты не могут устраивать там дворы и пространства. Путин услышал:

- Здесь проблема чисто нормативного характера, но не только, - отметил он. - Минобороны очень бережно относятся ко всему, что оно контролирует, очень неохотно расстается с этим имуществом, даже если на первый взгляд это не так уж и нужно сегодня и сейчас. Но идея хорошая. Я переговорю обязательно с Министерством обороны.

Владимир Путин провел госсовет по развитию общественного транспорта и пообщался с ведущими представителями сферы планирования городской среды. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

УКРЕПЛЯЕМ КАРКАС

Строители и планировщики городов делают то, что «является гордостью страны, остаётся на века, создают картинку жизни определённой эпохи», начал встречу Владимир Путин. Он не раз подчеркивал, что для развития страны просто необходимо создавать для россиян комфортные условия для жизни.

Президент вспомнил, как впервые в жизни когда-то выехал из родного Лениграда в другой город (он не стал его называть):

- Я родился и вырос в Ленинграде, - поделился личным опытом президент. - Помню, как поехал на соревнования: я приехал в этот город, большой, вышел на привокзальную площадь и онемел. Вроде зданий много, а города-то нет - просто застройка более или менее хаотичная. А дело в том, что я просто рос в Ленинграде, в центре города и только позднее осознал, насколько важна эта гармония, запечатлённая в камне. Она формирует образ мыслей человека, формирует его даже определённый культурный код.

Подготовлена программа развития 2160 опорных населённых пунктов, где живет 75% населения страны. Эта программа должна, как отметил Путин, «укрепить экономический, социальный и инфраструктурный каркас страны, чтобы принципиально повысить качество и стандарты жизни миллионов людей».

Главное из слов президента:

СНАЧАЛА УСЛОВИЯ - ПОТОМ ЖИЗНЬ

- Если не создавать креативных пространств, условий для жизни людей, успеха не будет - люди будут приезжать сюда на время, и мы никогда не создадим здесь стабильную среду, где людям хотелось бы жить и воспитывать своих детей.

НЕ ЛОМАТЬ ХАРАКТЕР

- Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, необходимо сохранять их самобытность, грамотно вписывать новые объекты в уже сложившиеся пространства, сберегать исторический облик российских городов и посёлков, их уникальность, восстанавливать и давать вторую жизнь объектам культурного наследия.

ПРОЙТИ ПО ТОНКОЙ

- Для такой огромной страны, как Россия, допустить депопуляцию наших территорий недопустимо. Поэтому нам нужно пройти между Сциллой и Харибдой, найти оптимальное, решение, имея в виду сегодняшние возможности использования современных технологий, интернета и искусственного интеллекта, другие возможности ИТ. Имея в виду все эти возможности, оказывается, можно эффективно работать и находясь на каких-то удалённых точках, а не сидеть только в миллионных городах.

Путин: "Меняя и перестраивая города в соответствии с современными тенденциями, необходимо сохранять их самобытность". Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

НЕ ЗАБУРЕЛИ

Не думаю, что желание ходить в чистой обуви - это избыточное желание. Не скажешь, что в Бурятии забурели. Это естественное желание. Все наши комплексные планы по развитию - они так и называются, соединяют всех пространство должным образом.

«ПРАВИЛЬНО РУГАЮТ»

- Чиновников, как правило, все ругают. И по делу. Чиновники должны привыкнуть, что они работают. Их работа не для того, чтобы их хвалили, а нужно получать удовольствие от самого процесса, добиваясь результата для людей, для которых чиновники работают.

КСТАТИ

Президент не мог еще раз не отдать дань уважения бойцам на линии СВО. Даже на совещании по градостроительству и развитию территорий:

- Ребята - герои. На линии боевого соприкосновения пули свистят и дроны падают. Летают, как мухи просто. Головы не поднять. Они не просто воюют, вперед идут каждый день. Нужно, чтобы тем, кто возвращается из зоны боевых действий, были созданы условия — и реабилитация психологическая, и возможность получения новой профессии, и чтобы никогда и ничего не забывалось из нашей истории, истории сегодняшнего дня

А В ЭТО ВРЕМЯ

Дороги нужно планировать

Из бурятского госуниверситета кортеж президента, поднимая Улан-Удинскую пыль с дорог, отправился на вторую точку - на заседание Госсовета по развитию общественного транспорта. «Мобильность – один из базовых факторов современной жизни», - заявил президент подчеркивая важность совещания:

- Перед нами стоит задача обеспечить в агломерациях и городах к 2030 году долю парка, имеющего срок эксплуатации не старше нормативного, на уровне не менее 85%. Это касается всех видов общественного транспорта, и добавлю, городов с населением менее 50 тысяч человек.

О чем еще говорил президент:

- Если не планировать деньги на содержание дорог, они быстро начинают разваливаться.

- В России есть примеры комплексного, по-настоящему прорывного развития общественного транспорта. Здесь лидируют мегаполисы - Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск. По уровню цифровизации флагман - Омская область. Активные темпы обновления в Приморье и в Бурятии.

- В сфере общественного транспорта немало криминальных структур, с этим нужно наводить порядок.

- Транспортное обслуживание должно быть организовано с учетом запросов жителей, особенно запросов многодетных семей.

- О пригородном железнодорожном сообщении: вопрос сложный, но имеет огромное значение. Знаю, что работа ведется: Москва и область вместе реализовали проект трансформации старых электричек в наземное метро, улучшив транспортное обслуживание миллионов жителей.

ПЕРЕВОДИМ ЗА ПРОЕЗД

Отдельный разговор был о деньгах. Президент подчеркнул, что он хорошо понимает эту тему: «Сфера пассажирских перевозок в связи с нагрузкой на муниципальные бюджеты остаётся уязвимой», отметил он. Министр транспорта Андрей Никитин подтвердил: «Исторически общественный транспорт в регионах финансируется по остаточному принципу», - но привел и очень положительный пример:

- В одном из регионов на маршруте полностью внедрили безналичный проезд, выручка выросла на 80%, Владимир Владимирович. То есть, это значит, что просто перевозчик скрывал часть выручки за наличный расчёт, предъявляя в дальнейшем требования о компенсации своего якобы не очень эффективного маршрута. Такие примеры есть.