Встреча Александра Лукашенко и Геннадия Зюганова в Минске продолжалась почти два часа

Геннадий Зюганов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

…- Геннадий Андреевич, здравствуйте! Это Александр Гамов, Радио «Комсомольская правда», помощник товарища Зюганова.

- Привет, привет, вездесущий помощник.

- Спасибо. У меня такая информация, что вы сейчас находитесь в Минске и уже встретились с большим другом России Александром Григорьевичем Лукашенко. У меня точная информация?

- Точная, была очень важная встреча. Продолжалась почти два часа, обсудили все проблемы. Потому что время, Саша, сложное, ответственное. Требует максимального объединения усилий всех патриотов в борьбе за мир, против нацизма, фашизма, бандеровщины.

- Вы же с Александром Григорьевичем лично давно знакомы.

- У нас личная дружба и товарищеские связи продолжаются 30 лет.

Мы принимали Александра Лукашенко вместе Николаем Харитоновым (ныне - Герой Труда России. - А.Г.), когда он впервые приехал в Москву. Проголосовали, чтобы выступил перед Думой.

Александр Григорьевич тогда блестяще изложил программу единства славянских народов, дружбы и братства. И очень энергично работал на этом направлении.

Мы были вместе с Харитоновым, когда в Кремле подписывали Договор о дружбе и взаимодействии, о создании Союза наших братских государств.

И в целом у нас много общих тем…

- А если конкретно?

- Обсудили все, что связано с нынешней обстановкой, необходимостью максимального сплочения.

И потом у руководителя братской Белорусии были интересные встречи. И на Валдае - с президентом Владимиром Путиным, и в Китай выезжал, с Си Цзиньпином обсуждал проблемы машиностроения. Выступал не так давно в Казахстане - по вопросам искусственного интеллекта.

А Белоруссия накопила уникальный потенциал, который соединил блестящий опыт советской эпохи с нынешними возможностями.

Эта страна показала всем пример, как можно сохранять мир, достоинство, уверенно развивать государство, удваивать, утраивать бюджеты, потенциалы. И вошла в пятерку самых безопасных стран мира на постсоветском пространстве. Самая уважаемая, самая безопасная, самая энергично развивающаяся.

Так что, меня связывает с Белоруссией эта дружба многие годы. И с республикой, а мой родной Орел и Брест - побратимы.

Я только что вернулся с Орловско-Курской дуги. Там были руководители из Бреста. Брестская область уже взяла и 500 с лишним гектаров засеяла семенами пшеницы «Зюгановка». Сейчас получает просто рекордный урожай.

Александр Лукашенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

- А какой конкретно урожай, какие намолоты?

- «Зюгановка» дала больше ста центнеров.

- А в Орловской области - 185 центнеров с гектара.

- В прошлом году. И в нынешнем будет не меньше. Сейчас начинают убирать – великолепный урожай.

- Товарищ Генеральный секретарь, какие еще вопросы вы обсуждали с товарищем Лукашенко Александром Григорьевичем?

- Все вопросы и темы. О реализации программы интеграции, плюс 26 национальных проектов, в реализации которых задействованы все регионы России и белорусские области. Нацпроекты успешно выполняются. Мы считаем, что это ключевая задача.

Рассмотрели вопрос, связанный с патриотическим воспитанием и борьбой с нацизмом и фашизмом. Первый свой антифашистский форум мы проводили в Минске. Лукашенко нам присылал приветствие.

- Следующие два были в Москве.

- Да мы сплотили вокруг себя более сотни стран. 186 делегаций подписали Воззвание о борьбе против нацизма и фашизма и недопущении новой мировой войны.

Обсудили мы с Александром Григорьевичем проблемы, связанные с патриотическим, духовным воспитанием, поделились опытом. Они молодцы.

Мы отсняли 15 фильмов об опыте Белоруссии, начиная от патриотического воспитания - до коммунального хозяйства, развития машиностроительного комплекса, работы с иностранными гостями.

Они отработали, приняли закон, по которому принимают мигрантов на договорной основе. Очень четко продумано, с большим уважением. У нас можно было давно это решить. Так что, поделились богатым интересным накопленным опытом.

- Геннадий Андреевич, я слышу в трубке шум машины…

- Сейчас мы продолжаем свой рабочий визит, едем на поля, чтобы посмотреть, прикинуть, как пойдет уборка урожая.

Потом посетим Курган Слава, его в 1966-м открыл Петр Миронович Машеров. (Руководитель Советской Белоруссии. - А.Г.)

В Белоруссии каждый второй коммунист погиб в годы войны, каждый третий белорус сложил свою голову за нашу Победу и каждый шестой гражданин СССР спасал мир от фашизма.

Так что у нас тем для беседы и сплочения своих сил очень много.

- Товарищ Генеральный секретарь, был ли у вас уже обед? Чем вас угощал президент Белоруссии?

- В Белоруссии, Саша, шикарная кухня. И драники попробовали, и хорошее, вкусное мясо. Правда, 100 грамм еще не налили,говорят, до вечера не пьют, все работают.

- И горилка - только вечером?

- После шести сам Бог велел, понимаешь? И наши дела, и успехи обязывают, и твой звонок не зря, я думаю.

- За что вы выпьете? Какой тост поднимете?

- За Победу, за дружбу, за социализм. За нашу Программу Победы.

Я представил ее основные положения, показал уникальный опыт совхоза Ленина, Звениговское, Усолье-Сибирское, наших депутатов, руководителей комитетов…

Наших депутатов - Мельникова, Кашина, Афонина, Новикова, Коломейцева, Харитонова, Калашникова, Тайсаева, Соболева, Смолина, Останиной - обо всех рассказал, очень интересно.

* * *

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь, за такое полное интервью.

- А когда звонит журналист «Комсомолки» Гамов, даже и выпить некогда становится. (смеется)

- Мне есть у кого учиться, товарищ Генеральный секретарь.

- Давай. Пора быть отличником, пока ты четверочник, хорошист.

- Хорошо! Обнимаю. До свидания. Счастливо.

- Давай, пока.