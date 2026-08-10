Герой спецоперации «Z» Сергей Тарасиков вытащил раненых из горящего автомобиля

Ефрейтор Виталий СЕКЕРИН и прапорщик Сергей ТАРАСИКОВ

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в зоне специальной военной операции: рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, которые проявили характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Кто храбр — тот жив. Кто смел — тот цел. Кто напуган — наполовину побит» , - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А воинам повторял: «Не бойся смерти, тогда наверное победишь. Двум смертям не бывать, а одной не миновать».

ПРЕДОТВРАТИЛ АТАКУ ДРОНОВ НА ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Ефрейтор Виталий СЕКЕРИН

Ефрейтор Виталий Секерин выполнял боевую задачу по охране и обороне позиций своего подразделения в качестве наблюдателя за воздушной обстановкой.

При ведении визуального наблюдения воздушного пространства в заданном секторе, Секерин обнаружил приближение двух FPV-дронов противника.

Доложив командиру подразделения о приближении вражеских БПЛА, заняв выгодную позицию, Виталий точными выстрелами из стрелкового оружия уничтожил их.

Грамотные и своевременные действия ефрейтора Виталия Секерина позволили предотвратить атаку украинских боевиков на позиции российских военнослужащих, а также уничтожить вражеские БПЛА.

ВЫТАЩИЛ РАНЕНЫХ ИЗ ГОРЯЩЕГО АВТОМОБИЛЯ

Прапорщик Сергей ТАРАСИКОВ

Прапорщик Сергей Тарасиков выполнял задачи по оказанию первой помощи и эвакуации, раненных с поля боя.

В ходе выполнения одной из боевых задач эвакуационная группа выдвинулась к точке сбора раненых на автомобиле. Указанный район находился под постоянным наблюдением БПЛА противника. Во время погрузки очередного раненого военнослужащего эвакуационный автомобиль был обнаружен и атакован FPV-дроном противника. В результате удара транспортное средство получило серьёзные повреждения и загорелось. Оценив обстановку и осознавая непосредственную угрозу для себя и раненых, Сергей без промедления направился к охваченному огнём автомобилю. Проявляя мужество, самообладание и решительность, он лично вытащил из горящей машины нескольких раненых военнослужащих и перенёс их в ближайшее укрытие, после чего организовал их дальнейшую эвакуацию.

Благодаря профессионализму и самоотверженности прапорщика Сергея Тарасикова раненые военнослужащие были своевременно доставлены в военный госпиталь, где им была оказана квалифицированная медицинская помощь.