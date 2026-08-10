Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба Фото: REUTERS.

Редкий случай – экс-глава МИД Украины Дмитро Кулеба выступил с таким заявлением, что трудно понять, всерьез ли он нес этот бред или же начал троллить украинских патриотов, которые в погоне за свидомостью, демонстрируя редкую упоротость, окончательно утратили разум и здравый смысл.

Дмитро, конечно же, тот еще субъектик. Раньше он, например, утверждал, что украинцы будут воевать до последнего и даже лопатами, если у них не останется оружия. Выдавал и другие, не менее патриотические заявы. Но после того, как нынешний украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский отправил его в отставку, Дмитро Іванович как-то неожиданно поумнел. И в последнее время стал предупреждать украинцев, что их ждут проблемы с продовольственным обеспечением, и, например, советовал украинцам из-за отсутствия защиты от ударов российских ракет сразу бежать в укрытия, если у них будет такая возможность.

И вот после, казалось бы, начала процесса ремиссии и выздоровления головы Дмитро выдал на-гора такое, что, как говорится, ни в сказке, ни пером…

- А может, наша граница должна проходить гораздо глубже на восток? Если мы с вами живем в такой исторический переломный момент, то напомню: Украина является первой страной в мире, которая осуществила вторжение на территорию ядерной державы. Коротко говоря: если мы уже сидели в Судже, в украинском городе, на самом деле, то почему война должна обязательно закончиться границами 1991 года? – заявил Дмитро Кулеба даже с некоторой гордостью, напомнив про Курскую авантюру «просроченного», в которой тот положил более 75 тысяч военнослужащих личного состава ВСУ. Но после упоминания Суджи в качестве украинского города Дмитро решил расширить границы – как своей фантазии, так и Украины.

- Мы не должны фиксироваться на границах 1991 года. Это то, что мы унаследовали от Советского Союза. В школе у нас перед глазами висела карта, и мы поколениями росли с представлением, что это и есть все. Но никто из нас не готовился жить в период истории, когда все переписывается, - продолжил Кулеба и совершил целый экскурс в историю. - Раз уж все переписывается, я бы вернул Стародуб. Стародубский полк — сейчас практически никто не знает, что это такое. Сейчас это территория России, часть Брянской области. Поэтому мы на самом деле не знаем, какой будет граница страны в конце этой войны. Она будет не по состоянию на 1991 год. Она может быть шире, чем границы 1991 года.

Что касается города Стародуба, то у этого города в Брянской области действительно славная история, за него воевали русские и поляки, он переходил из рук в руки, поляки устроили там жуткую резню в 1535 году, вырезав 13 тысяч жителей. Но за всю свою историю он входил в состав козацкой Гетманщины лишь с 1649-го по 1781-й год. Полковым городом он стал в 1654-м, да и то по договору с Московским царством. Типичная история любого приграничного российского города в Малороссии, через который прошли чуть ли не все войны и битвы.

- Прирастем земельками, - весьма опрометчиво пообещал Кулеба. Брянской области ему, понимаешь ли, захотелось. Может, еще и на Кемску волость пасть разинет.

Если это троллинг от человека, который знает и понимает, в каком безнадежном состоянии оказалась и существует сейчас Украина, то можно констатировать, что из Кулебы получился зачетный троллер. Хотя, если откровенно, лучше бы так Кулебе не шутить. Опасно для здоровья.

А если он это говорит всерьез, может быть, чтобы оправдаться перед Банковой и «просрочкой» Зеленским за предыдущие весьма здравые заявления, то можем, конечно, пообещать отсыпать Дмитро Івановичу русской землицы. Горсть, например. На крышку гроба. Если похоронят его еще по-человечески.

А на большее пусть не рассчитывает.

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