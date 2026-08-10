Москва становится локомотивом медицинских инноваций в России

Сегодня в ежедневной работе столичных врачей задействовано 70 ИИ-сервисов. Максим МИШИН/Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Сегодня в арсенале врачей появились технологии, способные разглядеть болезнь в тот момент, когда она еще не заявляет о себе симптомами. Речь идет о системах искусственного интеллекта в лучевой диагностике. Алгоритмы компьютерного зрения, подобно опытным экспертам, сканируют медицинские снимки, выделяя цветными маркерами малейшие зоны риска и производя точнейшие измерения. Для врача-рентгенолога это не просто подсказка, а весомый аргумент при постановке диагноза, позволяющий снизить вероятность врачебной ошибки и сэкономить драгоценное время.

ЦИФРОВОЙ ФУНДАМЕНТ

С 2020 года в столице реализуется масштабный эксперимент по внедрению компьютерного зрения в лучевую диагностику. Проект, развернутый на базе Центра диагностики и телемедицины при поддержке городского Департамента информационных технологий, за прошедшие шесть лет превратился из смелой инициативы в полноценную работающую систему.

Результат превзошел ожидания: более 200 ИИ-сервисов прошли проверку, а сегодня в ежедневной работе столичных врачей задействовано 70 таких помощников. Они закрывают более 45 клинических направлений - от анализа маммограмм до расшифровки сложных снимков КТ и МРТ. Показательно, что современные комплексные алгоритмы способны обнаружить на одном снимке до 14 различных патологий одновременно, что ранее казалось фантастикой.

Примечательно, что эксперимент не ограничился технической стороной. Москва стала первым регионом, закрепившим использование ИИ на законодательном уровне: с 2023 года анализ профилактических маммографий с помощью нейросетей включен в перечень медуслуг с отдельным тарифом ОМС.

ДАЛЕЕ - ПО ВСЕЙ СТРАНЕ

Следующим шагом стало создание платформы «МосМедИИ» и масштабирование практик на всю страну. Сегодня цифровые инструменты, созданные на базе московского Центра диагностики и телемедицины, используются более чем в 2200 медицинских учреждениях по всей России.

Для региональных специалистов такой шаг - не просто расширение возможностей, а реальный шанс восполнить дефицит кадров и снизить нагрузку на персонал. Ведь именно рутинные задачи, такие как описание сотен однотипных норм, чаще всего приводят к профессиональному выгоранию. Передача этой работы искусственному интеллекту освобождает врачей для решения действительно сложных диагностических головоломок. При этом каждый регион может самостоятельно выбирать те сервисы, которые лучше всего подходят для местных условий, и при необходимости менять их.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Причем Москва не просто предоставляет технологии, но и обеспечивает их качество. В Центре диагностики и телемедицины организована многоступенчатая система отбора и мониторинга: если алгоритм дает сбой или показывает недостаточную эффективность, его отправляют на доработку. Многие решения уже прошли все необходимые регистрационные процедуры и получили статус официальных медицинских изделий.

Но главная гордость столичных разработчиков - это создание национальных стандартов, регламентирующих применение ИИ в здравоохранении. На сегодня утверждено уже 28 таких документов.

Недавно в столице запустили еще один специализированный ИИ-сервис - для диагностики заболеваний тазобедренных суставов у детей. Как отметила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова, такой помощник берет на себя технически сложный этап вычислений. Это позволяет специалисту сосредоточиться на анализе результата в совокупности с другими данными. Внедрение таких решений напрямую влияет на точность диагностики дисплазии у самых маленьких пациентов и помогает предотвратить развитие тяжелых патологий в будущем.