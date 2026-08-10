Елена Воробей стала бабушкой и показала фото с внуком у моря

Елена Воробей Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Радостной новостью похвасталась Елена Воробей. Артистка сообщила, что стала бабушкой. она показала трогательные кадры.

Елена Воробей не скрывает радостные новости. Она показала, как прогуливается с новорожденным внуком. Юмористка катает кроху в коляске.

"Бабушка Лена рулит, младшенький "чилит". Море, солнце, пальмы. Сейчас моя любимая пора года. Идет ли мне такое амплуа?", - подписала она видео.

На лице Елены сияла обворожительная улыбка. Заметно, что новым статусом артистка гордится.

Артистка гордится новым статусом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Знаменитые друзья принялись поздравлять юмористку. "Лена! Как?! Такая крутая бабуля! Поздравляю!" - отметила Елена Валюшкина. "Поздравляем, бабуля! Круто!" - написала Наташа Королева. "Красота! Добро пожаловать в клуб", - добавила Алена Свиридова.

В ответ на это Воробей пояснила, что осчастливила ее не дочь София, а один из племянников. Единственную наследницу от бизнесмена Игоря Константиновича звезда родила 23 года назад. София появилась на свет семимесячной и практически все детство провела в больницах. Когда девочка подросла, юмористка призналась, что ее наследница тяжело больна.

Воробей с дочерью Софией Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

София перенесла несколько операций, в том числе на позвоночнике. Девушка также могла потерять зубы из-за неправильного строения челюсти. В Германии специалисты распилили Соне кости лица, а затем изменили их положение с помощью специальных шурупов.

Сейчас девушка учится в в Военно-Медицинской Академии и планирует стать врачом. "Да, расстроюсь, если вместо самореализации Соня выберет парня. И не поддержу, если отдаст себя всецело любви, если чувства окажутся приоритетом и перечеркнут ее жизнь. Когда за тебя все решают, за ручку ведут — это очень серое существование…" - заявляла женщина.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину