«Как не восхищаться такой красотой»: Пригожин показал Валерию в бикини

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото: соцсети.

Иосиф Пригожин и Валерия – одна из самых крепких пар в российском шоу-бизнесе. 57-летний продюсер не устает восхищаться своей красавицей-женой, постоянно демонстрируя свою любовь к ней. Очередной повод сделать супруге комплимент появился во время отпуска: Иосиф снял Валерию на пляже.

Шоумен опубликовал видео, запечатлевшее 58-летнюю певицу в ярком бикини. Артистка удобно расположилась на полотенце и подставила свою хрупкую фигуру солнцу. Пригожин сфотографировал жену со всех сторон и смонтировал видео, которым поделился в своем блоге.

«Прекрасное слияние с дикой природой. Ну как не восхищаться такой красотой без фильтров и фотошопа», - восторженно написал продюсер.

Продюсер снял жену на пляже. Фото: кадр видео.

Его подписчики полностью согласились с продюсером. В комментариях они написали, что Валерия и правда прекрасна и достойна восхищения. В свои годы артистка смело даст фору молодым девушкам.

«Роскошная у вас жена, Иосиф!», «Восхищаюсь! Столько сил вложено, не каждый сможет», «Прекрасная Валерия, как девочка!», «Валерия трудяга! Нужно иметь упорство и силу воли, чтобы держать себя в такой форме», - пишут поклонники.

Валерия в отличной форме. Фото: кадр видео.

Пригожин не скрывает, что обожает свою жену. Продюсер до сих пор относится к Валерии так же трепетно, как в первый день их знакомства. Иосиф рассказывал, что влюбился в Валерию буквально с первого взгляда. Довольно быстро он понял, что она – женщина всей его жизни.

«Мы начали вместе ездить на гастроли, и я понял, что не могу дышать и жить без Валерии. Она стала для меня кислородной подушкой… С появлением любимой во мне много изменилось. Для меня Бог проявляется в любви! Уже 20 лет мы вместе, а как будто пролетел один день!», - отметил он в одном из интервью.

У певицы трое детей, которых она родила от композитора Александра Шульгина, и двое внуков. В январе 2021 года у младшего сына звезды Арсения и его жены Лианы родилась дочка. Девочку назвали Селин. А в 2025 году Лиана родила сына Мирона.

Секрет безупречной фигуры артистки – в ежедневных тренировках. Она любит йогу и пилатес. «Я тренируюсь каждый день по 90 минут», - рассказывала Валерия в соцсетях. Кроме того, певица тщательно следит за своим питанием. Она давно исключила из рациона фастфуд, выпечку, сахар, все жирное и жареное. Валерия предпочитает рыбу и морепродукты, овощи на пару, зеленый салат и свежие фрукты.

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