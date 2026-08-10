59-летняя Рената Литвинова показала себя без макияжа

Рената Литвинова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

59-летняя Рената Литвинова решила показать свою натуральную внешность без макияжа. В своем блоге артистка опубликовала фото, на котором она предстает без косметики. На снимке Рената позирует в пестром сарафане с глубоким декольте, сидя в мягком кресле.

Фотография удивила подписчиков актрисы. Многие задаются вопросом, как в 59 лет у нее может быть такая безупречно гладкая кожа, без единой морщинки?

Рената Литвинова показала, как выглядит без макияжа. Фото: соцсети.

Секрет Литвиновой недавно раскрыли папарацци, снявшие ее на Неделе моды в Париже. Фотографы опубликовали честные снимки Ренаты, на которых она выглядит на свой возраст – со всеми морщинками и носогубными складками. Секрет вечной молодости артистки – в фильтрах и ретуши, без которых она не публикует ни одной своей фотографии в соцсетях.

Рената Литвинова после начала спецоперации эмигрировала во Францию. Актрису не остановило даже то, что в России у нее осталась пожилая мама, которая нуждается в помощи. Рената обосновались в Париже, где у нее есть квартира, и ведет богемный образ жизни.

В Европе артистка перестала сниматься и только изредка играет в спектаклях для эмигрантов. В основном Литвинова сидит без работы, поскольку обеспечивать ее ролями в кино и в театре никто не спешит. Единственная отдушина для нее – фотосессии для соцсетей.

В Париже артистка живет в свое удовольствие, поматывая деньги, заработанные в России. Кроме того, Литвинову в свое время хорошо обеспечил бывший муж – отец ее единственной дочери Ульяны Леонид Добровский. Его денег хватило на покупку парижской квартиры, недвижимость Литвиновой в столице Франции оценивается в 300 миллионов рублей.

Но, видимо, накопления актрисы быстро тают, и она решила избавиться от недвижимости в Москве. Недавно артистка выставила на закрытую продажу свою квартиру в центре столицы. Цена апартаментов ошеломляет: Литвинова просит за них 1 миллиард рублей. Чтобы побыстрее продать квартиру, Рената готова сделать скидку и лично приехала в Москву, чтобы проконтролировать оформление всех необходимых документов.

Напомним, Рената Литвинова дважды была замужем. Первым мужем звезды кино стал продюсер Александр Антипов. Супруги прожили вместе всего год: поженились в 1996 году и расстались в 1997-м.

Вторым супругом Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, за которым она была замужем с 2001 по 2007 год. Их дочь Ульяна училась в элитной школе во Франции, затем закончила факультет моды и дизайна Королевской академии изящных искусств в бельгийском Антверпене.