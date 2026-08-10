«Боль была невыносимой»: Питт после развода с Джоли хотел покончить с собой

Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: GLOBAL LOOK PRESS.

Анджелина Джоли и Брэд Питт расстались в 2016 году и потом долго воевали в суде за опеку над детьми. Кроме того, актриса подала заявление о насилии, которое якобы учинил Питт над ней на борту частного самолета. Официальное расследование эти факты не подтвердило.

Питт прошел лечение от алкоголизма и курс семейной психотерапии. Он добился права встречаться с наследниками, однако Анджелина настроила детей против него, так что артист уже много лет не виделся с ними.

В свежем интервью 62-летний актер рассказал, что время после разрыва с женой стало худшим в его жизни. Актер очень болезненно переживал расставание с семьей, он не знал, как ему жить дальше. Брэд признался, что в этот период его посещали мысли о самоубийстве.

«У меня никогда не было суицидальных мыслей, за исключением одного короткого периода. И в тот короткий период я просто не видел выхода. Боль была настолько невыносимой», - рассказал Питт в интервью журналу Esquire.

По словам актера, от фатального шага его спас только инстинкт самосохранения. На уточняющий вопрос журналиста: идет ли речь о его разводе с Джоли, Питт кивнул.

Брэд говорит, что чужое семейное счастье до сих пор причиняет ему боль.

«Горе, если ты его переживаешь, оставляет зияющую пустоту», - признался актер.

Питт проверил на себе пословицу про то, что время лечит: постепенно он стал осознавать, что все не так мрачно в жизни, как ему казалось.

«Однажды я проснулся, и мне показалось, что стало немного солнечнее, а воздух — немного слаще. Просто микродозы этого чувства», - рассказал Питт.

Сейчас Брэд встречается с дизайнером ювелирных украшений Инес де Рамон. Питт не стал рассказывать об их отношениях ничего конкретного. И только пошутил, что «учится» у возлюбленной аккуратно складывать вещи в отельном номере во время отпуска.

Анджелину Джоли и Брэда Питта называли самой красивой парой Голливуда. Роман между ними вспыхнул в 2004 году на съемках фильма «Мистер и миссис Смит». Питт в то время был женат на актрисе Дженнифер Энистон. Брэд не хотел разводится, он считал роман с Анджелиной просто интрижкой. Но Энистон узнала о его изменах и подала на развод. К тому времени уже стало известно, что Джоли ждет ребенка от Питта.