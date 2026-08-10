Крик души Леры Кудрявцевой после вечеринки в Сен-Тропе: вот что случилось

Лера Кудрявцева расплакалась из-за молодого мужа. Фото: личная страница героя публикации

Лера Кудрявцева вот уже месяц отдыхает на элитном курорте во Франции. В Сен-Тропе блондинка улетела со своей дочкой Машей, мамой, старшей сестрой Оксаной Жуковой и подружками. Мужа-хоккеиста Игоря Макарова теледива оставила дома следить за хозяйством. Вот только отдых обернулся для звезды потерями и разочарованием.

Лера Кудрявцева проводит отпуск на Лазурном берегу. Вместе с дочкой Машей, мамой и сестрой Оксаной Жуковой телеведущая поселилась на роскошной вилле. Звезда экрана показывала богатые интерьеры и живописный вид на Средиземное море, огромный бассейн, зелень.

А на днях Лера отметила день рождения наследницы. 9 августа Маше исполнилось восемь лет. В честь праздника ведущая организовала пиратскую вечеринку. Она предстала в обрезе подружки Джека Воробья. Руки артистки покрыли смываемыми татуировками.

Лера пострадала на курорте Фото: личная страница героя публикации

Однако после вечеринки блондинка столкнулась с проблемой. Снять накладные пряди без потерь не удалось. "Кое-как сейчас сняли мне все эти косички, которые были вплетены в гели, в лаки. Выдрали мне волосы", - пожаловалась артистка.

Ранее Лера жаловалась, что отдых на Лазурном побережье ее утомил. Ее буквально вымотала жара, которая царит сейчас на европейских курортах. "Как я задолбалась. Просто какую неделю хожу с мокрой тряпкой на голове и ношу с собой бутылку воды. Невозможно", - плакалась Кудрявцева.

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