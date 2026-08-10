«Не считаю это подвигом»: Тодоренко показала, как кормит сына грудью

Регина Тодоренко и Влад Топалов.

Регина Тодоренко в сентябре прошлого года снова стала мамой. Телеведущая родила мужу Владу Топалову третьего сына, малыша назвали Федором. Супруги воспитывают еще двоих сыновей – Михаила и Мирослава.

Почти сразу после рождения ребенка Регина вернулась к съемкам. Тем не менее, 36-летняя мама не отказалась от грудного вскармливания. В своем блоге Регина объяснила, почему считает важным кормить ребенка грудью как можно дольше и не переводить его на смеси.

На своей странице телеведущая поделилась фото с ребенком на руках: в кадре Регина кормит сына грудью.

«Я кормлю грудью и не считаю это подвигом, хотя иногда хочется медаль. Треснутые соски, ночи без сна, лактостаз, который скручивает пополам — и все равно да, буду кормить дальше. Не потому что "так надо", а потому что я это выбрала. И потому что это работает не по ощущениям, а по науке», - написала Регина.

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Телеведущая рассказала о научном исследовании, доказавшем важность грудного вскармливания. Оно защищает от детских инфекций, снижает риск ожирения и диабета и больше чем на треть уменьшает риск синдрома внезапной детской смерти. Польза грудного вскармливания доказана не только для ребенка: у мамы снижается риск рака груди на 6%.

«Пока я укачиваю третьего сына в три часа ночи с этой мыслью «сколько можно», организм в это время реально нас обоих защищает. Не магия, а физиология. Если кормишь - это не подвиг, это выбор, который стоит уважения. Если не получилось по каким-либо причинам - тоже не приговор. Ты всё равно лучшая мама для своего ребенка», - подчеркнула Регина.

В комментариях к ее посту звездные мамы поделились своим опытом. «Кормила грудью год и семь месяцев. Это были одни из самых божественно прекрасных мгновений в жизни», - написала Сати Казанова. «Нет, Регина, это подвиг. Ты еще напиши людям, сколько ты кормишь грудью уже. Я вот сейчас в шоке от всего этого», - говорит Анет Сай.

Катерина Шпица призналась, что кормила старшего сына до двух лет и двух месяцев. «Благодарна своему телу и судьбе за идеальный опыт», - написала актриса.

Регина не раз признавалась, что очень устает, работая на износ и ухаживая за тремя детьми. Тем не менее, спустя десять месяцев после рождения младшего сына, многодетная мама говорит, что уже мечтает о четвертом ребенке.

«Я очень хочу еще детей. Мы с мужем очень любим детей. Это невероятный и вообще какой-то чудесный процесс. Но время. Нам так хочется уделить его каждому ребенку, причем как можно больше. Еще хочется реализовываться, хочется новых проектов, хочется карьерного роста, хочется проводить время вместе», - рассказала телеведущая журналистам.

Регина призналась, что помимо карьеры их с мужем сдерживают еще и жилищные условия.

«Четвертый ребенок обязывает к еще большему расширению, поэтому мы пока приостановили эту бурную деятельность», - заявила Тодоренко.

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