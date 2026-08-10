Жених увез Семенович из России в Германию

Анна Семенович со своим женихом Денисом. Фото: соцсети.

46-летняя певица Анна Семенович и 45-летний бизнесмен Денис Шреер вместе уже два года. Совместную жизнь влюбленных омрачал тот факт, что предприниматель был женат и долго добивался развода. Но в прошлом году он развелся, и теперь ничто не мешает паре строить счастливую совместную жизнь.

На днях Денис увез Анну из России в Германию, где живут его родители. Певица побывала во Франкфурте-на-Майне, где еще в 90-е обосновалась семья бизнесмена. Познакомившись с родителями своего избранника, Анна решила продолжить путешествие по Германии. Влюбленные отправились в Баден-Баден.

В соцсетях Анна призналась, что давно мечтала побывать на знаменитом курорте. Денис арендовал для любимой роскошные апартаменты с красивым видом на город.

«Балует меня», - сообщила Семенович, показав поклонникам свои хоромы.

Певица счастлива со своим возлюбленным. Фото: соцсети.

Певица говорит, что любимый мужчина пока не сделал ей официального предложения. Но, по ее словам, она и так счастлива и не стремится поставить штамп в паспорте, который, по ее мнению, ничего не изменит.

У Дениса есть сын, мальчик вместе с мамой живет в большом доме под Франкфуртом-на-Майне. Шреер обеспечивает семью всем необходимым. Судя по всему, возлюбленный Семенович зарабатывает достаточно: ему хватает и на содержание семьи в Германии, и на дорогие подарки для певицы. Анна говорит, что ее полностью устраивает материальное состояние любимого.

«Денис зарабатывает намного больше, чем я. Балует меня дорогими подарками, возит на лучшие курорты. У него уже приличное состояние к его возрасту для того, чтобы мы хорошо и изобильно жили. Я более чем довольна его благосостоянием», - сообщила как-то Семенович.

Во Франкфурте-на-Майне семья Дениса Шреера владела несколькими компаниями, торговавшими цветными металлами. Фирмы были расположены в Германии, Эстонии и Латвии, а также в России. Сам Денис основал в Москве и в Подмосковье несколько компаний, занимавшихся недвижимостью и оказанием логистических услуг. Однако после знакомства с Семенович Шреер, по некоторым данным, вышел из всех своих бизнесов.

Его жена Марина публично заявляла, что из имущества у него всего лишь дом, купленный в кредит, и маленький склад. А на расходы жены и ребенка он якобы выделяет 2 тысячи евро в месяц (190,4 тысячи рублей).