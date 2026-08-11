Бойцы ВС РФ ликвидируют личный состав и технику противника

Расчеты ударных беспилотников группировки войск «Днепр» продолжают успешно ликвидировать объекты вооруженных формирований Украины на правобережной части Днепра в Херсонской области. Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) войск беспилотных систем (ВБпС) 18-й общевойсковой армии, входящей в состав группировки, систематически уничтожают украинские цели, включая живую силу и технику противника.

«Несмотря на сложные погодные условия и активное противодействие вражеских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ), операторы FPV-дронов и разведывательных квадрокоптеров с системами сброса боеприпасов продолжают эффективно выполнять поставленные задачи. В ходе воздушной разведки была выявлена антенна радиоэлектронной разведки (РЭР), расположенная на крыше жилого дома», - комментируют кадры в Минобороны России.

По данным доразведки, противник периодически перемещал и маскировал эту антенну, а рядом фиксировались запуски разведывательных БПЛА.

Получив точные координаты, расчеты ударных FPV-дронов нанесли прицельные удары по антенне РЭР, что привело к ее полному уничтожению. Позднее, разведывательный БПЛА обнаружил замаскированную мототехнику под навесом заброшенного здания. Оператор квадрокоптера, получив команду, двумя сбросами ВОГ успешно поразил технику под мусором последовательными ударами.

Начальник расчета БПЛА с позывным «Мурзик» рассказал о деталях этой операции: «Была обнаружена антенна. На кадрах видно, как противник выставляет антенны, как он их маскирует, как перекрашивает. В дальнейшем, при ведении разведки западнее Херсона, в районе Камышан, был обнаружен замаскированный под кучу мусора мототранспорт... Самое главное, что его выдало – это мусор под крышей дома, который никто там никогда не складывает. Совершил первый сброс, улетел, прицепил зажигательный снаряд, нанёс еще один удар... При отходе я заметил, что мототранспорт загорелся, дом загорелся. Все цели были уничтожены».

Военнослужащие ВБпС ежедневно проводят воздушную разведку за правым берегом Днепра, фиксируя передвижение противника, выявляя пункты управления БПЛА ВСУ, корректируя огонь и нанося удары по обнаруженным целям. Военнослужащие вооруженных формирований ВСУ, которые выросли и жили в городах, довольно быстро выявляются разведчиками в частном секторе благодаря своему поведению.

В это время мобильные огневые группы (МОГ) Новороссийских десантников совершенствуют свое мастерство в Запорожской области и регулярно уничтожают БПЛА ВСУ у линии боевого соприкосновения.

«Требуется прикрывать наших ребят, чтобы вовремя доставлялись боеприпасы и продукты питания. На нас возложена очень большая ответственность, мы её понимаем, поэтому постоянно тренируемся, совершенствуем свои навыки. Главное в боевой работе - настрел. Как говорится, нет предела совершенству», - говорит пулемётчик с позывным «Хан».

В ходе регулярных учений наши бойцы отрабатывают слаженность действий, скорость развёртывания и точность стрельбы по движущимся воздушным целям. Комплексный подход — от эшелонирования позиций до применения специализированных дронов-перехватчиков позволяет подразделениям ПВО воинов «крылатой пехоты» уверенно противостоять современным угрозам с воздуха.

КСТАТИ

Арсенал МОГ постоянно совершенствуется. Помимо традиционного стрелкового и зенитного вооружения, огневые группы комплектуются специальными средствами борьбы с воздушным противником: БПЛА-перехватчиками «Ёлка» и FPV-дронами-перехватчиками. Такая комбинация позволяет эффективно бороться как с компактными FPV, так и с разведывательными и ударными беспилотниками самолётного типа.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

СВО может закончиться в октябре 2026 года