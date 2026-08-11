«Пугачева боялась, что Кристина родит от меня»: Авраам Руссо рассказал об отношениях с Орбакайте

В 2011 году Алла Пугачева и Максим Галкин* поженились. Кристина, по словам Авраама Руссо, поддержала политическую позицию матери и ее мужа. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В нулевые Авраам Руссо и Кристина Орбакайте работали вместе. Они записали дуэтом две песни - «Просто любить тебя» и «Любовь, которой больше нет», с которой гастролировали по России. По словам 57-летнего певца, в те годы мать Орбакайте Алла Пугачева всерьез опасалась, что Кристина родит от него ребенка. Об этом она говорила продюсеру Руссо Иосифу Пригожину.

«Алла Борисовна как-то сказала продюсеру Иосифу Пригожину, мол, будь осторожен, как бы Кристина не родила ребенка от Руссо... Я с Аллой Борисовной много раз виделся. У меня был шанс быть с Кристиной и строить карьеру, но я никогда не использовал людей для частной выгоды», - рассказал Руссо в программе ProПуск.tv на «Радио 1».

Артист уверяет, что на самом деле между ним и Кристиной ничего не было.

«Романа не было у нас. Кристина не в моем вкусе и никогда не была в моем вкусе. Она очень хороший человек, но постель и отношения — это разные вещи. Постель — это очень важно для укрепления отношений, поэтому наши отношения не укреплялись сильно», - заявил Авраам.

Авраам Руссо. Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Музыкант говорит, что жизнь развела их из-за каких-то мелких недоразумений, и сейчас они с Кристиной не общаются. Тем более, что Орбакайте живет в США, а Руссо, ранее строивший карьеру за рубежом, вернулся в Россию.

«Она, кажется, поддержала позицию свой матери, этого Галкина*. Но не знаю, в какой политической ситуации сейчас находится Кристина. Я ей благодарен за ее отношение ко мне», - заявил артист.

Кристина Орбакайте уже почти 20 лет счастлива в браке с бизнесменом Михаилом Земцовым. У мужа артистки американское гражданство, поэтому певица давно живет в США. Звездная семья владеет недвижимостью в Майами и в Нью-Йорке. Дочь супругов Клавдия закончила американскую школу.

В 2022 году в Штаты перебрался и старший сын артистки – Никита Пресняков. 35-летний наследник звездной фамилии снимает клипы для зарубежных звезд. В 2009 году сын певицы окончил Нью-Йоркскую киноакадемию (New York Film Academy), где обучался режиссуре. Теперь эти навыки ему пригодились.

Правда, эмиграция стоила внуку Пугачевой семейной жизни. В США он уехал вместе с женой Аленой Красновой. Но девушка не выдержала жизни в чужой стране, подала на развод и вернулась в Россию.

Средний сын Орбакайте Дени также продолжает жить в России. Молодой человек родился в 1998 году в браке Кристины с бизнесменом Русланом Байсаровым.

*Включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.