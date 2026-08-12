Операторы ударных БПЛА группировки «Днепр» уничтожают пехоту ВСУ

Операторы беспилотных летательных аппаратов «Молния-2» 58-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр» успешно ликвидируют живую силу и командные пункты ВСУ на Ореховском направлении.

«Используя FPV-дроны с оптоволоконным управлением и ударные БПЛА самолетного типа «Молния-2», наши операторы уничтожили пехоту противника в укрытиях опорных пунктов, а также замаскированные пункты управления дронами ВСУ», - комментируют кадры в Минобороны РФ.

В ходе разведывательных мероприятий операторы выявляют все новые скрытые позиции ВСУ в лесополосах по активному радиообмену и передвижению боевиков. Скрыть маневры противнику стало слишком сложно.

Параллельно, расчеты ударных БПЛА российских десантников также продемонстрировали высокую эффективность на Ореховском направлении. Они успешно уничтожали технику и личный состав ВСУ, предотвращая ротацию подразделений противника и подвоз боеприпасов в Запорожской области.

«Несмотря на попытки ВСУ маскировать технику и использовать средства РЭБ, российские операторы БПЛА, благодаря своему профессионализму, преодолели противодействие и уничтожили цели. Особо отмечается эффективность FPV-дронов на оптоволоконном управлении, которые не подвержены радиопомехам и способны поражать цели, защищенные РЭБ», - отмечают в военном ведомстве.

Благодаря совершенному машинному зрению, современные разведывательные дроны способны обнаружить даже незначительные признаки присутствия противника на позициях. Это позволяет операторам сразу наносить удары, не оставляя противнику шансов на спасение.

Слаженная работа подразделений беспилотных систем ВДВ обеспечивает доминирование российских войск на этом участке фронта и способствует продвижению штурмовых групп.