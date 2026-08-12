«Домогался дочерей застреленного»: В США задержали россиянина, который мог заказать убийство священника, а потом женился на его вдове

Сергея Станиловского задержали в США. Фото: предоставлено КП

В ноябре 2009-го года в храме Святого апостола Фомы был убит известный проповедник Даниил Сысоев. Тогда, по версии следствия, киллер был ликвидирован, а дело закрыли. Сразу после смерти священника его семья стала трещать по швам: вдова практически сразу начала жить с его знакомым — Сергеем Станиловским. Позже дочери Сысоева будут обвинять его в причастности к убийству их отца и насилии над ними. Сейчас мужчину задержали в США.

«СРАЗУ СЧИТАЛА ЕГО ПРИЧАСТНЫМ К УБИЙСТВУ»

19 ноября. Около половины одиннадцатого вечера Даниил Сысоев уже заканчивал работу в храме, когда туда ворвался неизвестный с пистолетом. Размахивая оружием, он закричал: «Где Сысоев?». Священник вышел на шум из-за алтаря — и в тот же момент прозвучали два выстрела. Первая пуля попала ему в голову, вторая в шею.

- В тот вечер отца в храме задержал именно Станиловский. Он пришел всего за несколько минут до его смерти и попросил исповедовать его, хотя отец уже собирался домой. Но кто вообще ходит исповедоваться в четверг поздним вечером?

Старщая дочь священника считая Сергея причастным к убийству отца. Фото: предоставлено КП

После смерти отца Иустина, старшая дочь священника, стала замечать все больше странностей в поведении Сергея Станиловского.

- Он стал все чаще находиться рядом с моей мамой, буквально не отходил от нее ни на шаг. Они даже вместе забирали тело папы из морга. Хотя до этого, насколько я помню, они даже близко знакомы не были. Этот мужчина мне сразу не понравился — я уже тогда считала его причастным к убийству. Я пыталась поделиться своими догадками и подозрениями с мамой, но она отвечала: «Если бы Сергей не задержал отца в храме, то убийца пристрелил бы и нас тоже».

«ЧУВСТВОВАЛ, ЧТО КОНЕЦ БЛИЗОК»

Тогда Иустина вспомнила еще одну любопытную деталь. Всего за несколько месяцев до убийства ее родители стали часто ссориться. Даниил Сысоев подозревал жену в измене со Станиловским.

- Он говорил ей страшные вещи: «Когда я умру, вы будете плясать на моей могиле». Будто чувствовал, что конец близок. Да и мама примерно за месяц до смерти папы сказала мне, что его скоро убьют. Кроме того, отец постоянно получал угрозы и находил дома прослушивающие устройства.

За несколько месяцев до убийства Даниил Сысоев получал угрозы. Фото: предоставлено КП

Но и это было далеко не все. По словам Иустины, еще на первых этапах расследования в деле появилось множество несостыковок: свидетелей толком не допросили, обыски не провели ни в их доме, ни у Станиловского.

- Главное — следствие рассматривало только одну версию убийства: нападение радикальных исламистов. При этом ни одна экстремистская группировка так и не взяла на себя ответственность за преступление. Но есть еще один важный момент. Свидетели тогда не смогли опознать ни тело, ни голос убийцы. Более того, даже родные не признали в нем своего сына. В 2009 году его родители заявляли в местной газете, что он жив.

«СБЕЖАЛ ОТ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ»

Но, похоже, вдову это не слишком беспокоило. Уже через 20 дней после смерти мужа она уехала отдыхать в Израиль вместе с новым возлюбленным, а спустя год вышла за него замуж. Однако семейная жизнь оказалась далека от идеала. В 2016 году против Сергея возбудили уголовное дело о педофилии.

- Тогда моя сестра Дорофея пожаловалась мне, что отчим к ней пристает. Я обратилась в органы, а мама все это время продолжала защищать Станиловского. Но его все-таки отправили в СИЗО. Уже оттуда он угрожал нашему дяде, который помогал нам с возбуждением уголовного дела. Говорил, что наймет киллера. Для меня это стало еще одним подтверждением того, что он знает, как работает система заказных убийств.

Выйдя из СИЗО, Станиловский уехал в США. Фото: предоставлено КП

С 2016-го по 2018-й год Сергей Станиловский провел за решеткой, однако приговора так и не дождался. По словам Иустины, его освободили, сославшись на истечение предельного срока содержания под стражей.

- После освобождения из СИЗО он вместе с моей мамой и сестрами уехал в США, фактически сбежав от уголовного преследования. Долгое время я не общалась с сестрами. Но в 2023 году Дорофея сама связалась со мной и рассказала, что отчим снова к ней пристает. Я опять обратилась в суд.

«АРЕСТОВАЛИ В США»

Тогда Сергей Станиловский и его жена Юлия были заочно арестованы в России по делу об изнасиловании. Параллельно продолжались разбирательства по делу об убийстве Даниила Сысоева. Иустина добивалась повторного расследования, однако в ноябре 2025 года ей отказали. Судья также распорядилась уничтожить вещественные доказательства по делу.

Однако добиться ареста Станиловского удалось, но только в США. 17 июня мужчину задержали в штате Колорадо. Американские власти обвиняют его в сексуализированном насилии над несовершеннолетними.

Станиловскому может грозить 20 лет лишения свободы. Фото: предоставлено КП

По словам Иустины, заявление на Станиловского ее сестра, которая живет в США, подала еще в 2023 году.

— Все эти три года якобы шла проверка. 17 июня был выдан ордер на арест Сергея. Его объявили в межфедеральный розыск Службы маршалов США и обнаружили в штате Колорадо. Там его посадили в местную тюрьму, а затем транспортировали в штат Нью-Джерси, поскольку преступления, в которых его обвиняют, произошли там, — рассказала Иустина.

17 июля состоялось судебное заседание. Судья отказал Станиловскому в освобождении под залог. Сейчас он остается в заключении. Следующее заседание назначено на сентябрь.

- По некоторым данным, если вина Сергея Станиловского будет доказана, а сам он не станет сотрудничать со следствием, ему может грозить до 20 лет лишения свободы. При этом его жена Юлия пока остается на свободе. Она также была причастна к произошедшему, но пока непонятно, предъявят ли ей какое-то обвинение.