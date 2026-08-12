Предлагают голосовать через МАХ: мошенники атаковали жителей Санкт-Петербурга перед выборами в сентябре

Жителям Санкт-Петербурга стали поступать странные сообщения в «Мах». Якобы голосование на выборах в сентябре 2026 года организуют дистанционно через мессенджер. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Санкт-Петербурга стали поступать странные сообщения в «Мах». Якобы голосование на выборах в сентябре 2026 года организуют дистанционно через мессенджер. Журналисты «Комсомольской правды» в рамках совместного проекта с «Лапша Медиа», направленного на отсеивание фейков, выяснили, что это мошенничество и вестись на него нельзя.

Неизвестные представляются некой «Домовой службой» и предлагают собеседнику закрепить за ним бюллетень, чтобы якобы проголосовать дистанционно. Также анонимы перейти по ссылке для вступления в некий новый чат для жильцов.

Неизвестные представляются некой «Домовой службой» и предлагают собеседнику закрепить за ним бюллетень, чтобы якобы проголосовать дистанционно.

«Внимание. В Петербурге распространяют фейки об электронном голосовании В МАХ.

С приближением Единого дня голосования активизировалась новая мошенническая схема», - предупредил председатель избирательной комиссии Северной столицы Максим Мейксин.

По его словам, пишут аферисты как самим избирателям, так и членам избиркома. Но все, о чем они говорят, является ложью.

«Обращаю внимание, что на выборах в Единый день голосования осенью 2026 года голосование с помощью мессенджера МАХ или другого электронного голосования не предусмотрено!», - напомнил Мейксин.

Добавим, что дистанционное электронное голосование применят на сентябрьских выборах в 33 регионах. Санкт-Петербург и Ленинградская область в их число не попали. И, в любом случае, оставить свой голос посредством мессенджера там нельзя. Только через специальные платформы для выборов.

В избиркоме призвали жителей быть осторожными и не переходить по предложенным ссылкам, не сообщать в этих беседах свои личные данные, не реагировать на СМС. Такие аккаунты следует сразу блокировать.