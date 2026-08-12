«Меня бы устроил и штраф»: Блогерша Митрошина прокомментировала приговор юристам, которые похитили у нее более 40 млн рублей

В Москве вынесли приговор женщинам, которых блогерша Александра Митрошина (она же Матерь бложья) обвиняла в хищении крупной суммы денег. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

В Москве вынесли приговор женщинам, которых блогерша Александра Митрошина (она же Матерь бложья) обвиняла в хищении крупной суммы денег. Адвокат Алиса Волхова и налоговый юрист Ольга Гольцева начали сотрудничать с интернет-дивой в 2024 году. Напомним, что тогда Митрошина стала фигуранткой уголовного дела о неуплате налогов. По версии ФНС, она не доплатила государству более 170 млн рублей, которые «сэкономила», проводя свои доходы по минимальным налоговым ставкам через разные ИП.

То уголовное дело закрыли еще на стадии следствия, потому что Митрошина оперативно вернула недоимку. Однако затем блогершу задержали по обвинению в отмывании денег. Вот тогда она и рассказала следователям, что в 2024-м адвокат и юристка вытянули у нее несколько демятков миллионов рублей. Они убедили Митрошину, что за эти деньги ее вычеркнут из «черных списков» Интерпола и Администрации президента России. О том, что таких списков не существует, Александра узнала намного позже, когда уже отдала все требуемые деньги. В том числе около 14 млн рублей, например, на оформление гражданства островного государства Вануату. Как объяснял KP.RU адвокат Митрошиной Михаил Мушаилов, женщины убедили его клиентку, что с паспортом этой страны у нее, гражданки РФ, не будет никаких проблем с перемещением по миру на фоне антироссийских санкций…

Фото: социальные сети

Волхову и Гольцеву обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. На предпоследнем заседании во вторник в суде прослушали записи разговоров с юристками, которые делала Митрошина. Прокурор запросил одной из обвиняемых 6 лет колонии, штраф в 1 млн рублей и запрет 2 года заниматься адвокатской деятельностью, а для второй – 5,5 лет колонии и миллионный штраф.

Сегодня в Савеловском суде вынесли приговор. Обе женщины получили по 4 года лишения свободы. Кроме того, они должны будут вернуть Александре Митрошиной 41 млн рублей.

Сама блогерша прокомментировала этот приговор у себя в соцсетях:

- Я попросила суд дать им наказания, не связанные с лишением свободы. Они женщины с детьми, у одной младший ребенок болен. Проблем они принесли много, ущерб большой. Но меня бы устроило его возмещение, штраф и другие формы наказания, не связанные с лишением свободы.

Напомним, что приговор по делу самой 32-летней Митрошиной (о легализации денег, полученных преступным путем) вынесли еще 18 июня этого года. Ее приговорили к 3 годам лишения свободы условно. Кроме того, у нее конфискованы 115 млн рублей, которые по версии следствия были ею «отмыты» через покупку недвижимости. Впрочем, точка в этой истории еще не поставлена – прокуратура посчитала приговор слишком мягким и обжаловала его.