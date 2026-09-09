Этот смартфон работает до 15 дней на одном заряде: тестируем iQOO Z11, который недавно появился в России

iQOO Z11 в черном цвете. Также доступен в синем. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне в продаже появился смартфон iQOO Z11. Бренд объявил о выходе на российский рынок в 2024 году, поэтому — пару слов о позиционировании компании. iQOO предлагает мощные процессоры, плавные экраны, эффективное охлаждение и высокую автономность — в моделях разных ценовых сегментов.

Промоматериалы модели iQOO Z11 обещают покупателям быструю зарядку, производительный процессор, рекордную емкость аккумулятора, отличный дисплей и достойный блок камер. И все это упаковано в тонкий корпус 8,25 мм. Звучит интересно, а что на деле? Будем тестировать.

Аккумулятор — кремень! Точнее — кремниевый

Ровно десять лет назад у меня появился первый смартфон с емкостью аккумулятора 5000 мА·ч. Исправно работал два дня без подзарядки — не мог нарадоваться! А потом такие батареи стали, можно сказать, стандартом на рынке. И последние девайсы с подобной емкостью отчего-то стали проситься к розетке стабильно в конце дня.

Удивляться, на самом деле, нечему. Процессоры смартфонов стали мощнее, а приложения — тяжелее и прожорливее. В iQOO Z11 установлен аккумулятор на 9020 мА·ч. Это рекорд для девайсов компании. Кремниевые аккумуляторы — новый тренд, который изменил стандарты автономности устройств.

Во что конвертируются 9020 мА·ч в реальных сценариях? Результаты официальных тестов производителя и цифры впечатляют. 37 часов нон-стоп воспроизведения видео или 12,6 часа игр. А если просто зарядить смартфон, оставить включенным и не трогать, то он сможет проработать до 15 дней.

Когда видите такие цифры, всегда стоит держать в уме факт: это лабораторные тесты в идеальных условиях. То есть со стабильными настройками яркости, при комнатной температуре, в одной задаче, на которой устройство может «сосредоточиться».

Во время тестов смартфон выдержал два дня активной эксплуатации и еще зарядка осталась! Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В повседневных сценариях мы, конечно, не смотрим сериалы 37 часов кряду (а иногда так хочется!). Но вот что показал мой опыт. Я проходил с телефоном два дня. В первый день активно нагружал его задачами, потому что хотелось обкатать гаджет. Снимал фото и видео, запускал игры, сидел в интернете. На второй день — использовал уже без такого фанатизма. Отвечал в рабочих чатах, сидел в соцсетях, посмотрел пару часов видео перед сном. Батарейка покраснела: со 100% заряд опустился до 10%. На ночь телефон заряжать не стал, а на утро он все еще работал.

Понятно, что через год-два часть исходной емкости аккумулятор потеряет (об этом подробнее поговорим далее). Так случается со всеми девайсами — физика! Но видится мне, что два дня без подключения к розетке, которым я не мог нарадоваться десять лет назад, снова вернулись. То есть можно отправиться в дорогу (самолеты, поезда, автопутешествие) и не переживать, что не сможешь найти розетку. А в современных сценариях использования, вроде работы, учебы, полистать ленту соцсетей в дороге и позалипать на видео в интернете — тут точно батарейка не подведет.

А что с зарядкой?

В комплекте с телефоном идет довольно массивный зарядный блок. На фоне тонкого смартфона габариты выглядят внушительными. Удивляться размерам не стоит. Это адаптер FlashCharge 90 Вт. Для сравнения отметим, что сегодня смартфоны обычно заряжают 25-ватными зарядками, а 90 Вт уже хватает для работы офисных ноутбуков.

В общем зарядник очень мощный. Сделано это для быстрого насыщения емкости батареи. Скажем, согласно тестам компании, 10 минут у розетки позволили смартфону проработать шесть часов в режиме звонка. То есть как экстренная мера, если забыли зарядить телефон перед выходом из дома, до места назначения вы доберетесь и без связи не останетесь.

У меня смартфон от разряженного до 100% зарядился чуть больше чем за час: буквально 65–67 минут. Есть расхожее мнение, что быстрые зарядники «убивают» аккумулятор. В целом такое утверждение для современных и инженерно-продуманных девайсов близко к мифу.

Вид с лицевой и тыльной стороны. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во-первых, мы уже обращали внимание на габариты. И это не только из-за запаса мощности. Внутри 25-уровневая защита. Все расписывать не будем, но заметим, что кроме таких базовых опций, как защита от перегрева, замыкания, перенапряжения, стабилизация силы тока, есть, например, ночная зарядка. Ложитесь спать и ставите гаджет к розетке — он заряжается примерно на 4/5. А ближе к будильнику доводит заряд до 100%. Как раз чтобы батарея не грелась всю ночь.

При тестировании смартфона инженерами компании получились такие цифры: после 1200 полных циклов зарядки и разрядки аккумулятор сохраняет не менее 80% емкости. Если использовать грубую арифметику, то 1200 зарядок по одной в день — это примерно 3,2 года. Но мы же помним, что заряжать этот смартфон ежедневно вы вряд ли будете. Так что скорее уместнее говорить о пяти годах без существенной деградации емкости аккумулятора. А там вы скорее новый телефон приобретете.

Как он работает

Стабильно и плавно. Приложения запускаются, сворачиваются и вновь открываются быстро. Между ними можно оперативно переключаться. Например, сделать фото, быстро обработать их встроенными фильтрами, переслать в мессенджерах, потом поработать с документами, ответить в соцсетях — все это без серьезных задержек.

За производительность отвечает процессор Snapdragon 7s Gen 4, и это актуальный чип, который представили в прошлом году, — и для смартфонов сегодня это отличный показатель. Потому что сейчас немало девайсов в продаже, в которых стоят процессоры 3–4-летней давности. Процессор без проблем справляется с повседневными задачами, экономно расходует заряд батареи. Позволяет поиграть как в простые, так и в 3D-игры с продвинутой графикой (правда, лучше не ставить максимальные настройки, а ограничиться средними).

Кстати, об играх. Я не большой фанат, но знаю, что таких немало. Покорять виртуальные поля битвы, путешествовать по сказочным мирам любят миллионы. И в iQOO Z11 для них есть пара очень полезных опций. Во-первых, в смартфоне стоит большая испарительная камера, которая отвечает за отвод тепла от процессора и памяти. А раз они меньше греются, то и девайс не будет замедлять работу. Во-вторых, есть режим обходной зарядки. Это когда вы ставите телефон на зарядку и питание подается не в аккумулятор, а сразу на плату. То есть батарея не «стрессует» от того, что вы ее одновременно заряжаете и сразу же просите расходовать энергию на игру.

У меня крупная ладонь, и управлять экраном 6,83’ было удобно. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сам смартфон работает под управлением фирменной оболочки OriginOS 6, в основе которой Android 16. Операционная система понятная, с хорошими шрифтами, переводом на русский язык без сюрпризов. После релиза смартфона «операционка» будет обновляться еще три года: то есть все новые фишки с ИИ, которых становится больше, еще сможете использовать. А вот патчи безопасности будут приходить в течение пяти лет. Радует, что в нашу эру фаст-фуда, в том числе цифрового, производитель делает ставку на долговечность и практичность.

Снимает достойно

На тыльной стороне корпусе размещается блок из двух камер. Основная — это модуль Sony IMX882 с матрицей на 50 Мп (вторая камера на 2 Мп, используется для создания художественного размытия фона в портретах).

Обратите внимание, как красиво размыт фон — словно маслом писали. Для этого используется второй модуль тыльной камеры. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Такой сенсор позволяет делать двукратный зум без потери качества. Можно сделать и десятикратное увеличение. Умные алгоритмы улучшают изображение, подтягивают качество и четкость. Но на чудо надеяться, конечно, не стоит. Все же базовые возможности оптики в приоритете. Но заметим, что при дневном освещении даже с сильным увеличением снимок получается читаемым, понятным. А если не приближаться, а снимать на стандартных значениях, тогда вообще никаких оговорок — картинка резкая, сочная. Хоть в городских пейзажах, хоть в портретах.

Просто вид на пруд: снимает смартфон хорошо. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В камере есть надстройки OIS и EIS. Это оптическая и электронная стабилизации изображения. Обычно ставят что-то одно, но здесь разработчик буквально балует пользователей.

Снимок с двукратным зумом. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стабилизация — суперважная функция, которая нивелирует смазы при плохом освещении и естественной тряске рук. Но в полную силу ее функционал раскрывается во время записи видео. Картинка не гуляет, меньше дерганий. То есть можно снимать себя или некий экшн в движении — и изображение будет значительно меньше трястись.

Режим портретной съемки. Задний фон становится более размытым, чтобы сфокусироваться на переднем плане. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фронтальная камера на 32 Мп. Опять же: я не фанат «себяшек», но каких-либо гипотетических претензий к качеству не нашел. Можно включить программное улучшение, которое выравнивает тон кожи, а можно оставить без изменений. И фронталка, и основная камера могут снимать видео в разрешении ультравысокой четкости 4K.

Кадр на фронтальную камеру. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Корпус, дисплей и прочее

Экран в iQOO Z11 — 6,83-дюйма (разрешение 2800 × 1260) выполнен по технологии AMOLED. В отличие от массовых LCD-дисплеев, которые ставят во многие смартфоны, такой вариант контрастнее, ярче и выдает более приятную глазу картинку. Черный цвет — идеально черный. Меньший расход батареи и возможность задействовать Always-On Display (AOD): функция выводит время и уведомления на заблокированный экран, потребляя минимум энергии, так как активны лишь несколько точек.

Экран поддерживает частоту обновления до 144 Гц. Это как раз и делает картинку во время работы с приложениями плавной, без эффекта подтормаживания, который дают экраны на 60 Гц. А еще такая частота обновления пригодится в играх и при просмотре высококачественных видео.

Запаса яркости под полуденным солнцем хватает. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

В первый день я много ходил с телефоном по улице — был очень солнечный день. Мне не приходилось укрывать телефон локтем или заходить в тень, чтобы видеть экран. Запаса яркости хватает. Встроенный датчик адекватно подстраивает силу свечения экрана. В темной комнате убавляет, чтобы не резало глаза. На солнце, напротив, прибавляет, чтобы дисплей оставался читаемым.

Тонкий корпус выполнен из приятного матового пластика. Есть защита по стандартам IP68/IP69. Обычно их трактуют как возможность погружать (а скорее — ронять) смартфон в воду, и после этого он все равно должен работать. Честно говоря, вся эта история со стандартами защиты по системе IP всегда отдает маркетингом. Нет, телефоны действительно работают, только учтите, что тестировали их, не бросая в городской пруд или соленое море. А под лабораторной водой: на глубине до 1,5 м в течение 30 минут и под воздействием горячих струй воды под давлением. Среда для электроники, конечно, агрессивная. Но морская вода или холодный водоем — еще более агрессивны.

Мы все же позволили себе шалость и полили смартфон из бутылки водой. На работоспособности это никак не сказалось. Фото: Андрей АБРАМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Поэтому относитесь к этим показателям больше как к гарантии дополнительной надежности. Что можно не бояться, если смартфон вымок под дождем, вы искупались и взяли девайс мокрыми руками, или вы на улице обронили его в лужу, разлили дома стакан воды. Намеренно устраивать стресс-тесты не стоит.

Какие варианты доступны

Приобрести iQOO Z11 можно на популярных маркетплейсах Ozon, Wildberries и Яндекс Маркет.

Смартфон представлен в двух конфигурациях: 8 ГБ оперативной и 128 ГБ или 256 ГБ постоянной памяти. А также с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти. Представлены два варианта оформления: «Голубой ледник» и «Глубокий чёрный». Старшая версия предпочтительнее, если любите 3D игры и тяжелые приложения — вроде тех, что используются для обработки видео.

Цена iQOO Z11 зависит от объёма памяти и текущих скидок. На момент обзора:

• Версия 8/128 ГБ — от 30 000

• Версия 12/512 ГБ — от 43 000

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