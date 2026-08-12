Сложное время рождает сильных людей

Во время службы на СВО. Фото: Личный архив героя публикации.

Военный лётчик Елизар Александрович Дмитриевский – гвардии капитан, кавалер ордена Мужества, награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами, медалью «За отвагу» и медалью Нестерова.

- Я родился в 1996 году в небольшом селе Новокижингинск, что в Бурятии, - поделился с нами Елизар одной из своих самых ярких детских историй, которая, возможно, и определила всю его судьбу. - Это по прямой 140 километров на восток от УланУдэ. Рос с мамой и бабушкой, без отца в тот период. С детства проявлял интерес к разной технике, любил кататься на велосипеде. А прокатиться со взрослыми на мотоцикле – это было сильное приключение! Вокруг поселка на сотни километров тайга, которую контролировали от пожаров пилоты Лесоохраны на самолётах Ан-2, известными как «кукурузники». И вот однажды такой «кукурузник» пролетел очень низко над нашим домом. Мне было тогда пять лет, я играл во дворе. До этого дня я никогда ещё не видел самолётов ни на земле, ни в небе. Потому этот пролёт произвел колоссальное впечатление на меня. Впечатлил он и других мальчишек. Мы начертили во дворе мелом взлетно-посадочную полосу с надписью: «Садись здесь!» Самолёт, к моему огорчению, не прилетел, не сел на подготовленной полосе. Зато в тот день и зародилась во мне любовь к небу.

- Почему вы выбрали именно военную авиацию, не гражданскую?

- В моей семье всегда был примером мой прадед, Ёлгин Владимир Иванович, ветеран Великой Отечественной войны. Он вызывал у меня чувство гордости! Человек вернулся с фронта и создал огромную семью - 7 детей! Владимир Иванович был образцом порядочности, бескорыстности и, конечно же, чести. Я застал его еще в моём детстве. И уже тогда я понимал, что военный – это пример мужества, благородства и достоинства, как бы высокопарно это не звучало. Моя первая личная аудиокассета для магнитофона была с музыкой группы «Любэ». В этих песнях отражается наша простая и в то же время богатая русская душа. Там поется о нас, о нас настоящих. А ещё по телевизору тогда крутили мини-сериал Андрея Малюкова «Спецназ», где показывали настоящих мужчин, их правильные поступки, и конечно же, доблесть Русского Офицера.

В мои школьные годы наша семья переехала в Читу. Мне там повезло с новыми товарищами, для которых понятия порядочности и честности были не пустые слова! А в юности всякое окружение формирует нас.

Юный суворовец выбрал профессию летчика-истребителя. Фото: Личный архив героя публикации.

Так под влиянием вышеназванных факторов в 2009 году я поступил в Уссурийское суворовское военное училище Министерства обороны Российской Федерации. Да, в 13 лет люди уже умеют делать осознанный выбор, не без поддержки взрослых, конечно же. Имея пример моего прадеда и определенное патриотическое воспитание, я не мучился выбором профессии. Конечно же, выбрал профессию защитника Родины. Вот, наверное, тут и началась моя настоящая школа жизни.

Офицер должен быть порядочным

- В Суворовском явно же жизнь не сахар, как известно нам по фильму Владимира Рогового «Офицеры».

- Нас набрали 86 мальчишек. Все очень разные, с разным воспитанием и привычками в быту. И мы встали в один строй, чтобы через 5 лет обучения шагнуть во взрослую жизнь. Всегда вспоминаю с теплом в душе время учебы в Суворовском. Да, было сложно, хотелось даже уйти обратно в беззаботное детство, но тут нас поддерживали и наставляли достойные люди. Это офицерский состав и преподаватели, которые воспитывали и относились к нам как к родным. И пользуясь случаем очень хочу выразить слова благодарности всем наставникам, а особенно командиру роты Борису Порфирьевичу А. Он нам всегда говорил, что офицер должен быть порядочным!

- Но Суворовское училище это ещё далеко не лётное.

- Для меня всегда находила отголосок в сердце работа спецназа, разведчика и военного летчика. Профессии, где ты должен быть настоящим мужчиной. Где ты должен уметь быть мужественным и решительным. Как-то раз мне посчастливилось полетать на самолете Ан-26, а затем и на Ту-154М. После чего я точно определился с профессией летчика. Стал перед выбором специализации. Есть такой девиз: «Если быть в авиации, то быть летчиком. Если быть летчиком, то – истребителем!» Конечно, он звучит как вызов, и не стоит преуменьшать значимость других профессий или родов авиации, но ведь стоит же стремиться в деле своем к самому наивысшему. Я выбрал для себя профессию летчика-истребителя.

Поступил в Краснодарское высшее военное авиационное ордена Кутузова училище лётчиков имени Героя Советского Союза Анатолия Константиновича Серова. Поступил не без труда, несмотря на окончание Суворовского училища с серебряной медалью и первому разряду по летнему полиатлону (многоборью). Но и тут мне помогли достойные люди, которые часто встречаются на моём пути. Эти люди чистые по своим мотивам и поступкам - люди чести. Они всегда выручают в сложных жизненных ситуациях. Они появляются в нужное время, наверное, потому, что я сызмальства к ним тянулся и хотел походить на них.

- Как сложилось ваше новое обучение?

- Учеба в лётном училище далась легко. Конечно же, каждый курсант ждет своих первых полетов, то, ради чего он пришёл в авиацию. Эти чувства укрощения самолета непередаваемые! Но нельзя забывать, что небо не прощает ошибок и хулиганства. Люди бьются, когда не хватает опыта и знаний, или когда ты думаешь, что тебе уже все по плечу и ты стал точно «опытным летчиком». Летное училище я закончил с отличием и имел право выбора места дальнейшей службы. Выбрал прославленный Липецкий авиацентр – сильнейшую школу боевых летчиков. Я не строил тут карьерных ожиданий и не искал комфортного места службы в крупном городе. Я выбрал это место, чтобы стать профессионалом. Начал летать на самолетах МиГ-29, это мой первый боевой самолет. Получил хорошую подготовку и был переведен на самолет Су-35С.

Елизар со своей семьей. Фото: Личный архив героя публикации.

Как ты относишься к жизни, так и она к тебе

- Знакомые лётчики нам рассказывали о всяких невероятных случаях, включая мистические. В вашей практике было что-то такое, невероятное?

- Случаев в жизни мистических, удивительных хватает на самом деле, может не все они будут тут понятны и интересны для читателя. Но все основано на отношении к жизни. Относишься к жизни открыто, по-честному, и она к тебе так же. Встречаешь хороших людей, которые тебя направляют, наставляют и поддерживают. Я верю в Бога, верю в судьбу. Но считаю, что все зависит от нас. От того, как мы поступаем. Мы делаем выбор каждый день, принимаем решения.

Нет невыполнимых задач или недостижимых целей. Да, конечно же, есть обстоятельства, которые от нас не зависят, и порой их непросто преодолеть. Я говорю о том, что мы сами «кузнецы» своего счастья.

На своем пути я встречаю «знаки судьбы», они проявляются по-разному, но они как указатели на дороге жизни. Стоишь на распутье, и думаешь, как поступить? Обязательно появится этот «знак судьбы», который тебя направит на правильный путь.

Был у меня, например, такой случай. На пятом выпускном курсе обучения в Суворовском училище к нам приезжали с агитацией специалисты из различных вузов, как силового блока, так и обычных гражданских вузов. Однажды приехал специалист, который нас агитировал на поступление в ДВФУ (Дальневосточный федеральный университет). Рассказывал о новом кампусе на острове Русский, про современную материально-техническую базу, про комфортные условия обучения. Предлагал освоить востребованные и высокооплачиваемые специальности по направлению строительства. И вот стою, задумался, естественно проецирую это на себя - а почему бы и не отправиться на остров Русский? И в тот же миг пролетает над нами с рёвом самолет Су-25 на предельно-малой высоте. Всё, как рукой сняло всякие сомнения, мысли! Понимаю, что я остаюсь при своем решении, и что, овладев профессией военного летчика, пройдя сложный путь, приду к своим вершинам!

Есть маленькая и простая истина - сложное время рождает сильных людей. Ведь только пройдя через испытания можно стать сильнее. Это касается и обучения, и работы, да и жизни в целом. Слабый на этих испытаниях сдастся, а сильный станет ещё сильнее.

- Как вы попали на СВО? Что можете рассказать о своём участии?

- В 2022 году я смотрел обращение нашего Верховного Главнокомандующего по телевизору у себя дома. Возникли глубокие чувства. Чувства, описывающие всю серьезность предстоящей специальной военной операции. В этот момент, мои товарищи уже приступали к выполнению боевых задач. Конечно же, переживал за каждого, верил и надеялся. Спустя некоторое время и сам принял участие в СВО.

Что рассказать об СВО? Наверное, прежде всего о людях. Говорю же, мне везет на хороших людей в жизни. Повезло и тут. Многие из них ушли на повышение или на пенсию.

Командир должен является примером по жизни и службе, вызывать непоколебимый авторитет, уметь принимать решения и нести за них ответственность. Когда грамотный, ответственный командир ставит боевую задачу, ты уверен в его словах, ты доверяешь ему, готов встать в полный рост и идти в бой. Тут нет места слабостям. Задачи были различные. С высоким риском и нет. Но никогда не было бегства от страха ни у кого. Страшно всем. Вопрос лишь в том, как мы справляемся с этим страхом. Пока что, считаю я, не время рассказывать о пережитом на фронте. Работу наших военных лётчиков враг изучает «под микроскопом». Придёт время, расскажем подробно и о подвигах, и героизме. Иные случаи уже известны, а их участники удостоены званий Героя России. Лучше я расскажу о людях, на которых у нас все держится. Летчики выполняют боевую задачу, управляя самолетом. Но чтобы этот самолет был подготовлен к вылету и выполнил задачу успешно, задействовано очень много людей. От техника и инженера самолета до группы руководства полетами, офицеров боевого управления на пунктах наведения.

Вот эти ребята куют «воздушную победу» на земле. О них не часто вспоминают, не берут интервью, они не на слуху среди награжденных государственными наградами. Но они делают тяжелую и ответственную работу, поверьте мне. В том числе, они мне не раз спасали жизнь – и это не громкие слова.

Знаете, когда вы совместно проходите через опасность и трудности, вы ясно понимаете, кто рядом с тобой. Помните, как у Владимира Семеновича Высоцкого в песне «О друге»:

«...Парня в горы тяни – рискни!

Не бросай одного его,

Пусть он в связке одной с тобой,

Там поймёшь, кто такой»

И на гражданке плечом к плечу

Я думаю, каждый из нас и в гражданском обществе осознал, кто был или есть рядом с ним. Один бежит без оглядки через «Верхний Ларс», другой записывается добровольцем на фронт или в тылу помогает мужикам.

Все ждут нашу Победу. Но что вы сделали для этой Победы? Мне кажется, нужно начать каждому с этого вопроса. Победу нужно не ждать безучастным, а приближать!

- У вас наверняка немало боевых друзей?

- Конечно! Вот, например, Максим Гутник, с которым мы дружим ещё с Суворовского училища, уже как 17 лет. Мы вместе учились и в лётном.

Друг Елизара Максим Гутник (справа) назначен заместителем министра внутренней политике региона. Фото: Личный архив героя публикации.

Максим также в прошлом военный летчик, кавалер ордена Мужества, ветеран СВО. А теперь мы с ним совместно обучаемся по программе «Гордость Липецкой земли» (см. «Справку «КП»). Максим уже назначен заместителем министра внутренней политики Липецкой области. Искренне горжусь, что у меня есть такие славные и надёжные друзья!

- Что это за программа «Гордость Липецкой земли», по которой вы с Максимом обучаетесь? Какие перспективы она даёт ветеранам СВО?

- В 2024 году вышло обращение Президента о создании программы «Время героев» для участников СВО с целью встраивания их в систему государственного управления. Проект показал высокие результаты, приняли решение масштабировать его по регионам. Я прошел отбор в региональный проект. И с августа 2025 года прохожу обучение.

Елизар Дмитриевский во время обучения по программе «Гордость Липецкой земли». Фото: Личный архив героя публикации.

Программа очень насыщенная. Есть теоретические и практические модули обучения. Я прохожу стажировку в различных региональных министерствах: в министерстве строительства и архитектуры, дорог и транспорта, ЖКХ, энергетики и тарифов, экономического развития, промышленности инвестиций и науки.

После обучения мне, как и другим участникам, будет предложена возможность продолжить служение Отечеству, но уже на гражданской государственной службе.

Самое главное для Елизара - это его семья - жена и двое прекрасных детей. Фото: Личный архив героя публикации.

- Какая ныне у вас семья?

- Я женат, у меня двое прекрасных детей. Моя семья – это моя опора и мой надежный тыл. Я горжусь моей женой, ее мудростью и жизненной силой! Желаю каждому быть рядом с близкими и уметь пройти все жизненные испытания. Семейные отношения - это всегда работа - трудная и созидательная.

Мы благодарим Елизара Дмитриевского за интересную беседу. Желаем ему, его близким и друзьям всего самого доброго.

СПРАВКА «КП»

«Гордость Липецкой земли»

Проект «Гордость Липецкой земли» объединяет участников СВО, ветеранов спецоперации и военных волонтёров, которые готовы развивать Липецкую область. Это региональное продолжение федеральной программы «Время героев».

Цель программы:

• помочь защитникам Отечества успешно адаптироваться к мирной жизни и занять активную позицию в обществе;

• сформировать сильную управленческую команду из людей с высоким уровнем ответственности и патриотизма для работы в регионе.