Ученые составили «карту щекотки»: в чем тайна этого странного инстинкта

Чтобы объяснить все эти странности, некоторые ученые объявили щекотку «ошибкой эволюции». Фото: Krakenimages.com/Shutterstock/Fotodom

В щекотке есть какая-то тайна. Ведь некоторые люди ее вообще не боятся! А другие – панически. Голландские исследователи составили «карту щекотки» - мест на теле человека, которые особенно чувствительны. И что же, удалось разгадать тайну этого странного инстинкта? Давайте посмотрим. Статья опубликована в журнале Nature Human Behaviour.

ОШИБКА ЭВОЛЮЦИИ

В энциклопедиях вы прочтете, что щекотка – защитная реакция организма на неожиданность. Именно поэтому нельзя пощекотать себя: нет неожиданности. Такая трактовка, однако, мало что объясняет. От неожиданности мы можем вскрикнуть. Вздрогнуть. Вряд ли засмеяться. А щекотка – это именно смех, причем со стороны кажется, что человеку хорошо, а на самом деле не очень.

Чтобы объяснить все эти странности, некоторые ученые объявили щекотку «ошибкой эволюции», которая привела к запутыванию сигналов, идущих в мозг. Легкое (именно легкое) касание стимулирует сигналы боли и осязания одновременно. В мозг поступает импульс опасности; в то же время мозг видит, что опасности нет. Мозг впадает в противоречие, как робот в советском фильме, который дымился от детского вопроса про «А и Б сидели на трубе». Мозг, конечно, не дымится, но компенсирует неловкость (от собственной ошибки) через смех.

И тут важно, что изначально смех - сигнал проигрыша и капитуляции (именно поэтому приматы, проигравшие в поединке, улыбаются, точнее, скалятся – все, твоя взяла). Смеясь, человек по идее дает сигнал партнеру по игре «прекрати, не щекочи, ты выиграл». Но мы уже далеко не приматы, и сигнала не считываем. В детских играх смех только раззадорит «нападающего».

Ловко изложено. Но поди проверь. Цзилиан Сюн и Константин Килтени из Института Дондерса (Нидерланды) решили проверить.

В детских играх смех только раззадорит «нападающего». Фото: Inna photographer/Shutterstock/Fotodom

РАВНОДУШНЫХ НЕТ

Как следует из статьи, ученые обошлись без экспериментов вроде контролируемого щекотания испытуемых и сканирования в этот момент их мозга. Всего лишь провели детальный опрос. Опросили 448 человек в Китае, Нидерландах и в Греции.

География не случайна: исследователи хотели понять, является щекотка социальным феноменом, или она досталась нам от далеких животных предков. И второе оказалось верным. Как выяснилось, реакция на щекотку практически не зависит от культурного опыта, страны и расы. Это общечеловеческое явление.

Везде, в любой точке земного шара люди щекочут друг друга. Как правило, подобный опыт человек переживает в детстве. И чаще всего щекочут старшие - младших. Правда, кое у кого щекотка остается и во взрослом возрасте как «семейная игра» - муж жену, жена мужа. Но это уже редкость.

Нравится ли людям, когда их щекочут? Четверть людей ответят твердо «нет». Однако, есть и прямо-таки любители подобного развлечения. И тут – нюанс. В детстве щекотка может восприниматься как часть игры, а игра – это весело. Поэтому 42% детей, участвовавших в опросе, признались, что не прочь стать «жертвой». Но в зрелом возрасте цифра опускается до 35%. Кто эти люди, поклонники щекотки? Может, у них иначе устроен мозг? Это осталось невыясненным.

Интересно, что люди в целом ассоциируют щекотку со смехом, но смех от щекотки не равен удовольствию, говорит ключевой автор исследования Константин Килтени. По его словам, тут еще нужны новые эксперименты и опросы. Хотя, если вспомнить, что когда-то давно смех и не был удовольствием, все уже более-менее понятно.

Фото: Dean Drobot/Shutterstock/Fotodom

ЗАВЕТНЫЕ МЕСТА

И вот, наконец, карта: что надо теребить, чтобы защекотать? У всех народов на Земле зоны щекотки примерно одинаковы.

Перво-наперво это подмышки и стопы ног, но также живот и бока. Список, собственно, и закончился, но почему именно эти зоны?

Все еще популярна гипотеза, что там, дескать, тонкая кожа, отсюда и. Причем тот факт, что кожа на ступнях – ну вряд ли тонкая, как-то не смущает.

В исследовании полученную карту сравнили со всеми возможными свойствами кожи: толщина, чувствительность, то, как часто мы касаемся тех или иных участков. Ну и все старые теории отправились в корзину. Кожа там не тоньше, и бока явно не самые чувствительные зоны на теле.

- Самые чувствительные к щекотке участки не имеют самой тонкой кожи — наши губы и веки намного тоньше, но они не особенно чувствительны к щекотке, - говорит соавтор исследования Цзилиан Сюн.

И что же в результате? Поскольку старые объяснения не годятся, а новых нет, ученым осталось констатировать: мы не понимаем, почему щекотка «рождается» на ступнях и в подмышках. Не понимаем, и все.

- Щекотка — эволюционно укоренившаяся черта, присущая всем гоминидам, - делают исследователи свой главный вывод.

А тайна осталась не раскрытой.

КСТАТИ

Можно ли защекотать до смерти?

Вот он, один из главных страхов детства. И он из сказок: подобное практикуют русалки. Впрочем, медики говорят, что все это выдумки: физиологического механизма, который прервал бы жизнь в результате щекотки, не существует. А рефлекторная реакция со стороны мозга, которая вызывает смех, притупляется, если щекотать долго. Правда, щекотка – это все-таки стресс, и теоретически… Вот только в анналах медицины нет ни одного такого случая.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Те, кто читали в подлиннике «Слово о полку Игореве», помнят, что соловей «ущекотал» полки Игоря, то есть воспел. В диалектах «щекот» - это птичье пение. Видимо, резкий смех во время щекотки (он по звучанию отличается от «юмористического смеха») напомнил пение птиц. Сам же глагол «щек» очень древний, и означает решительное действие (его следы – в современном слове «скакать»).

В ТЕМУ

Почему некоторые не боятся щекотки?

Это связано с особенностями работы мозжечка. Он мгновенно просчитывает траекторию движения чужих пальцев, касающихся «щекотливых» зон, и действия «нападающего» уже не являются неожиданными. Также у подобных людей, как правило, глубже залегают нервные рецепторы. Важен и настрой: если твердо сказать себе, «я не засмеюсь», так и будет.