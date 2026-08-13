"Расстрелял девять человек на моих глазах и стал складывать трупы в кучу": Как живет спустя 9 лет единственная выжившая в бойне в Редкино

Марина долго не могла оправиться после случившегося Фото: Предоставлено героем публикации.

В июне 2017 года небольшой поселок Редкино в Тверской области потрясла страшная трагедия. 45-летний москвич Сергей Егоров открыл огонь из охотничьего ружья по компании молодых людей. В ту ночь погибли девять человек. Единственной, кому удалось выжить, стала 21-летняя Марина Коныгина. Девушка спряталась на кровати под одеялом и чудом осталась незамеченной. Спустя 9 лет в разговоре с KP.RU она поделилась, как сложилась ее жизнь после трагедии.

ВЕРНУЛСЯ С РУЖЬЕМ

В тот вечер Марина вместе со своим возлюбленным Вячеславом приехала на дачу отдохнуть. Планировали пожарить шашлык, посидеть в компании, поговорить. Позже к ним присоединились друзья и соседи.

Около полуночи к дому подъехал красный джип. Из него вышел мужчина, которого компания раньше почти не знала. Это был Сергей Егоров — некоторое время назад он ремонтировал электричество у Олега и Светланы, друзей Марины, которые в тот вечер тоже были за столом.

Сначала ничего не предвещало беды. Мужчина присоединился к компании и начал рассказывать, что служил в ВДВ. Вячеслав поинтересовался, в какой именно части Егоров проходил службу. Но внятного ответа не последовало.

— Егоров правда не смог ничего сказать по делу. В ответ на вопросы начал агрессивно себя вести. Ребята только посмеялись над ним, никто его не оскорблял. А потом сказали, чтобы он уходил, — вспоминает Марина.

Поведение гостя показалось компании странным: Егоров подскочил, сел в машину и уехал. Казалось, на этом неприятный разговор закончился. Но спустя несколько часов мужчина вернулся с охотничьим ружьем.

Сейчас Марина живет в совем доме и занимается хозяйством Фото: Предоставлено героем публикации.

«ПОМНЮ, КАК СЛАВА УСПЕЛ ПОДНЯТЬ РУКУ»

Было около 2:40 ночи, когда Марина позвонила в полицию. К этому моменту во дворе уже прогремели выстрелы. Сама девушка находилась в доме. Вместе с ней были бабушка, друзья Иван и Людмила. Остальные оставались на улице.

- Я была в комнате на первом этаже и уже засыпала. Сквозь сон слышала смех Славы, как вдруг кто-то начал стрелять. Я выглянула в окно и увидела, как Славу убивают… До сих пор помню, как он успел поднять руку. Видимо, хотел что-то сказать, и сразу упал.

Следом Егоров подошел к Александру, одному из друзей Марины. По словам девушки, убийца сказал ему копать могилу. Но буквально через мгновение выстрелил и в него.

- После этого он пошел к дому, начал стучать в дверь. Люда и Иван не слышали всего, что произошло, поэтому открыли ему. Через небольшую щель в дверном проеме я видела, как он на них набросился. Вскоре в живых не осталось ни Людмилы, ни Ивана, ни бабушки. Егоров безжалостно их застрелил.

«ДАЖЕ СОБАКА ЗАТАИЛА ДЫХАНИЕ»

Марина понимала: следующей он может убить ее.

- Я пыталась понять, куда мне можно спрятаться. Сначала хотела залезть под кровать, даже успела вытащить некоторые вещи из-под нее. Но в этот момент я почувствовала, будто меня сильно ударили по голове. Только в комнате кроме меня больше никого не было. Я начала оглядываться и спрашивать: «Слав, ты тут?». Мне до сих пор кажется, что это души погибших меня уберегли.

Тогда Марина решила не лезть под кровать – наоборот, легла на нее и укрылась одеялом, крепко обняв свою собаку Беню.

Беня, любимый пес Марины, по сей день живет с ней Фото: Предоставлено героем публикации.

— Знаете, в тот момент Беня тоже затаил дыхание. Будто чувствовал, что происходит что-то страшное. И тут дверь комнаты открылась, Егоров вошел внутрь. Я лежала неподвижно и боялась даже вдохнуть. Просто понимала: если мы с Беней хоть раз шевельнемся, он нас заметит.

Убийца начал осматривать комнату. Первым делом заглянул под кровать. Постоял несколько секунд — и вышел. Марина не могла поверить своему счастью.

— Я была так рада, что в последний момент решила не прятаться там. Не понимала, как он не заметил меня, лежащую на кровати.

В ту ночь Егоров убил всех, кто оставался на участке. Марина стала единственной, кому удалось выжить.

- Я слышала, как он пытается затащить трупы в дом и сложить их друг на друга. Все вокруг было в крови. Когда приехала полиция, я пыталась вытащить из этой кучи Славу. Просила полицейских вызвать скорую. Хотела, чтобы он был жив… Когда я смогла осознать, что произошло, мне самой хотелось убить этого Егорова. Особенно когда он сказал, что не знает, зачем убил всех этих невинных людей, — вспоминает Марина.

«МЕНЯ НАЗЫВАЛИ УБИЙЦЕЙ»

Первые годы после трагедии дались Марине особенно тяжело. Девушка никак не могла выкинуть из головы страшные картины той ночи.

— Я не могла нормально есть. Похудела на 16 килограммов, у меня началась анорексия. Не могла спать — просыпалась в холодном поту. Часто зацикливалась на негативных мыслях, прокручивала в голове подробности той ночи. Очень боялась подпускать к себе людей.

Но это было не единственной проблемой. После трагедии нашлись люди, которые обвиняли в случившемся саму Марину. В ход шли самые невероятные версии: девушку подозревали в связи с убийцей, называли его сообщницей.

— Все хотели найти какой-то подвох. Я несколько раз проходила полиграф. Даже сестра Славы называла меня убийцей. Она постоянно приходила ко мне на работу, чтобы поиздеваться. Первое время я пыталась всем вокруг доказать, что я ни в чем не виновата. Что я выжила случайно. А потом просто перестала пытаться что-то объяснять.

Чтобы не оставаться один на один с воспоминаниями, Марина с головой ушла в учебу и работу. Ее дни были расписаны буквально по минутам: она могла прийти на работу в шесть утра, а уйти только в полночь. Восстановиться помогли и близкие.

- Через месяц после гибели ребят у меня родился младший брат и я сняла траур. Очень помог и мой близкий друг, он меня поддерживал. Мы даже пожениться успели через два года после трагедии. Но уже через семь месяцев развелись. Просто это было необдуманным решением. При этом мы остались в хороших отношениях.

«Я СЧАСТЛИВА»

С тех пор жизнь Марины сильно изменилась. Она уехала в Кировскую область, в родительский дом, там обзавелась хозяйством.

— У меня и курочки есть, и огород, сад с плодовыми деревьями. Я везде навела порядок — в этом доме до меня десять лет никто не жил. Занимаюсь хозяйством, варенье варю. У меня уже куча банок в подполье! — смеется Марина. – Хожу гулять со своими собаками, теперь их две - бойцовская и Бенечка, тот самый пес, который пережил вместе со мной трагедию. Его мне еще Слава подарил…

Но главное событие в жизни Марины произошло два с половиной года назад — у нее родился сын.

Недавно у нее родился сын Фото: Предоставлено героем публикации.

— Когда у меня появился Мироша, я стала более спокойной, начала еще больше ценить жизнь. Ну представляете: утром я просыпаюсь, а он мне говорит: «Доброе утро, мамуля! Я тебя люблю». И еще поцелует. Ну как тут не растаять? — улыбается Марина. — Правда, стараюсь его воспитывать в строгости. Мальчик все-таки. Сейчас я счастлива. Уже через полгода планирую выйти на работу — как раз декрет закончится.

«ХРАНЮ ЕГО ФОТОГРАФИИ»

Но даже спустя девять лет Марина не забыла тех, кто погиб в тот роковой день. Дважды в год она приезжает на кладбище, чтобы навестить их.

— Мы с мамой специально ездим в Зеленоград. Ходим в церковь, молимся, ставим свечки. Помним всех, кто погиб в тот день. У меня до сих пор хранятся распечатанные фотографии Славы. Иногда я пересматриваю их и плачу. Незадолго до смерти он сделал мне предложение. Мы должны были пожениться… А все получилось вот так, — говорит Марина. — Я его никогда не забуду. Он был моей первой любовью.

Тем временем человек, который в одно мгновение сломал судьбы нескольких семей, по-прежнему отбывает наказание в исправительной колонии «Черный дельфин».

— Про Егорова я уже давно ничего не слышала. Сейчас ненависти к нему у меня нет. Если раньше от одного упоминания его имени меня начинало трясти от злости, то теперь все прошло. Я вообще ничего не хочу о нем знать. Он забрал у меня тех, кого я любила.