Россиянам могут автоматически увеличить пенсию: названы три причины пересчета

В начале каждого года Социальный фонд индексирует все страховые пенсии. Как неработающим, так и работающим пенсионерам. Но можно еще получить прибавки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В начале каждого года Социальный фонд индексирует все страховые пенсии. Как неработающим, так и работающим пенсионерам. Прибавка, как правило, чуть выше инфляции за предыдущий год. В апреле вырастают социальные пенсии. А в августе у работающих пенсионеров происходит перерасчет трудовых прав. В итоге их пенсия тоже немного вырастает.

Но все это массовые индексации, которые происходят у миллионов пенсионеров одновременно. А есть те, что делаются в индивидуальном порядке, но тоже автоматически.

«Соцфонд беззаявительно увеличит страховую пенсию по старости при наступлении некоторых жизненных обстоятельств», - заявили в пресс-службе СФР.

Вот эти индивидуальные случаи:

1. Достижение возраста 80 лет

В этом случае пенсионер получает приличную прибавку. Она составляет еще один размер фиксированной выплаты. В 2026 году это 9585 рублей в месяц. Именно на столько больше станет получать пенсионер старше 80 лет. Повышение назначат автоматически со следующего месяца после дня рождения.

При достижении возраста в 80 лет положена солидная прибавка к пенсии. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

2. Увольнение с работы

С 2016 года работающим пенсионерам не проводили ежегодную индексацию по инфляции. Ее вернули только с 2025 года. Но права на нее у них никуда не делись. При увольнении государство учитывает все пропущенные индексации. В итоге пенсия соразмерно увеличивается. Повышение тоже происходит автоматически – со следующего месяца после того, как в СФР поступают данные, что пенсионер больше не работает.

3. Стаж работы на Крайнем Севере

При стаже работы не менее 15 лет в районах Крайнего Севера фиксированную выплату к страховой пенсии увеличат на 50%. А при стаже не менее 20 лет в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, – на 30%. То есть, в первом случае прибавка в 2026 году составит 4792 рубля в месяц, а во втором – 2875 рублей в месяц. Ее тоже дадут автоматически. Либо при назначении пенсии, либо при выработке северного стажа.

Важный нюанс. Автоматический перерасчет пенсии в бОльшую сторону произойдет лишь в том случае, если у Соцфонда России есть все необходимые данные. Обычно они есть. Ведомство получает их по системе межведомственного обмена информацией. Если же у вас есть право на прибавку, но ее не случилось, можно обратиться в клиентскую службу СФР – по телефону горячей линии или лично (в отделении Социального фонда или в МФЦ).

При увольнении государство учитывает все пропущенные индексации. В итоге пенсия соразмерно увеличивается. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

А когда надо писать заявление?

Большинство данных в СФР получают самостоятельно. Какие-либо заявления и документы для повышения пенсии нужны лишь в редких случаях. Но они все равно есть. Вот основные:

- Неучтенный стаж

В последние несколько десятков лет учет пенсионных прав ведется в электронном виде. Часть советских данных (особенно от крупных компаний) тоже перекочевала в цифру. Но далеко не все. Поэтому при назначении пенсии тем, кто трудился в СССР, нужно приносить трудовую книжку и подтверждать трудовой стаж за те годы. Если вдруг позже вы обнаружите дополнительные документы, их тоже можно будет подать с отдельным заявлением. В СФР рассмотрят его. Если все подтвердится, то пенсию пересмотрят.

- Изменение группы инвалидности

Если после переосвидетельствования пенсионеру установлена группа, которая дает право на более высокий размер фиксированной выплаты, заявление подается для корректировки выплаты. Чаще всего это тоже делается автоматически, потому что в СФР получают данные медико-социальной экспертизы (МСЭ). Но в некоторых случаях потребуется личное заявление

- Увеличение числа иждивенцев

Если у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, тогда ему тоже полагается прибавка. Она зависит от количества иждивенцев. Если один, то это треть от фиксированной выплаты, а если трое и более – 100% фиксированной выплаты. Если число иждивенцев изменилось, об этом тоже надо сообщить в СФР. Для корректировки выплаты.