Певица Слава сорвалась после пяти месяцев трезвости и пожаловалась на похмелье Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Певица Слава (Анастасия Сланевская) призналась, что решила прервать почти полугодовой период трезвости. Во время отдыха с дочерью Александрой 46-летняя артистка сначала публиковала семейные видео, однако затем устроила вечеринку и показала содержимое мини-бара.

Певица устроила вечеринку и показала содержимое мини-бара Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Спустя несколько часов последствия застолья дали о себе знать. Утром Слава вышла на связь с подписчиками и рассказала о своем самочувствии. Артистка призналась, что после почти полугода без алкоголя организм тяжело отреагировал на возвращение к спиртному.

«Мне так плохо. Конечно, пять с половиной месяцев не пить, и потом запить», — пожаловалась певица, добавив, что купила плюшевого Чебурашку, чтобы ей было не одиноко спать.

Артистка призналась, что после почти полугода без алкоголя организм тяжело отреагировал на возвращение к спиртному Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Слава также вспомнила, что раньше практически не сталкивалась с похмельем. По ее словам, за долгие годы организм успел привыкнуть к алкоголю, а после продолжительного перерыва реакция оказалась совсем другой. Артистка при этом не скрывала своего отношения к трезвому образу жизни. Накануне она рассуждала о том, что без алкоголя ей стало скучно и не хватало привычной энергии. Свои ощущения Слава описала весьма категорично.

«Трезвая жизнь — огромный длинный минус. Это уныло. Это скучно. Это неэнергично. Это неинтересно», — заявила исполнительница.

Ранее Слава несколько месяцев придерживалась трезвого образа жизни, занималась спортом и проходила лечение. На отдыхе артистка сначала старалась придерживаться привычного режима, однако в итоге решила позволить себе отступить от него.

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