«А всем хейтерам любовь»: Юлия Савичева вернулась в соцсети после цифрового детокса и приняла важное решение

Певица решила устроить себе цифровой детокс на фоне волны критики, которая обрушилась на нее после смены привычного поп-образа. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Юлия Савичева снова появилась в соцсетях после 10-дневной паузы. Певица решила устроить себе цифровой детокс на фоне волны критики, которая обрушилась на нее после смены привычного поп-образа. Артистка призналась, что перерыв помог ей разобраться в собственных ощущениях и еще раз убедиться в правильности выбранного творческого пути.

В последнее время Савичева заметно изменила направление творчества. Вместо привычного образа времен «Высоко», «Прости» и «Отпусти» певица стала экспериментировать с рок-звучанием, исполнять песни с использованием скрима и гроулинга, а для выступлений выбирать более брутальные наряды. Такие перемены понравились далеко не всем поклонникам. В соцсетях Савичевой стали советовать вернуться к прежнему звучанию и образу, а обсуждение нового вокала и внешности переросло в настоящий поток негатива. В итоге певица решила на время вообще отказаться от социальных сетей.

Савичева заметно изменила направление творчества. Певица стала экспериментировать с рок-звучанием, исполнять песни с использованием скрима и гроулинга, а для выступлений выбирать более брутальные наряды. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Теперь Савичева рассказала, что десять дней не заходила в них и осталась довольна результатом. По словам артистки, такая пауза позволила ей отвлечься и понять, чего же действительно она хочет. «Я отключилась от этого, и я очень счастлива. Я наконец-то обратно пришла к себе. Я точно поняла, что все, что я делаю сейчас, это абсолютно мое», — призналась Юлия.

За время детокса певица, по ее словам, еще сильнее убедилась, что новый этап творчества действительно ей близок. Савичева заявила, что получает удовольствие от возможности самовыражаться. «Я, наконец, пришла к той себе, которую я всегда хотела, которую я скрывала в себе столько лет», — рассказала артистка.

Савичева рассказала, что десять дней не заходила в них и осталась довольна результатом. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

При этом полностью исчезнуть из социальных сетей Савичевой не удалось. Пока сама певица держала паузу, в ее аккаунте продолжали появляться публикации и влоги, которые размещала команда. Вернувшись к подписчикам, Юлия отдельно поблагодарила тех, кто переживал за нее и поддерживал в период отсутствия. Она отметила, что среди тех, кто интересовался ее состоянием, были в том числе коллеги.

«И я остаюсь собой, я остаюсь такой, какая я есть. Я себя не обманываю. Продолжаю делать то, что я люблю. То, без чего я не могу. А всем хейтерам любовь», — заявила певица.