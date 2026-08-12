Собираясь истребить славян, Гитлер вдохновлялся вестернами

Как ни странно, советские историки вообще почти не говорили о нацистских планах по уничтожению именно славян. Считалось, что это и так очевидно. Оказалось - нет Фото: EAST NEWS.

НЕМЦАМ НЕ ДОКЛАДЫВАЮТ МЯСА!

Министр пропаганды Третьего рейха Йозеф Геббельс страдал врожденной косолапостью. Что не мешало ему произносить речи о том, что "неполноценные" люди мешают жить "полноценным".

В мае 1940 года, еще до взятия Парижа, на стол Гитлера лег тревожный доклад статс-секретаря Министерства продовольствия Герберта Бакке: "17 миллионов немцев недополучат продуктов, к которым они привыкли. Мясной паек придется сократить, потому что Британия перерезала морские пути снабжения. Покрыть недостаток зерна может только Советский Союз."

Гитлер пригласил Бакке в свою резиденцию. Стенограммы их встречи нет, но о чем говорили, легко догадаться по косвенным свидетельствам. Программа насильственного выкачивания ресурсов из Советской России уже тогда не просто замышлялась - она просчитывалась. И это несмотря на подписанный пакт о ненападении Молотова-Риббентропа,

Так называемый хозяйственный штаб "Ольденбург", позже переименованный в "Ост", заработал еще в марте 1941, за три месяца до нападения на СССР. Его задачей было "осваивать новые земли". Точнее говоря, грабить.

Советский Союз разделили на пять территории и в каждую назначили "инспекцию". То есть чиновников, чья задача - выкачивать и увозить в Германию абсолютно все.

1) Ленинград, Прибалтика, Мурманск, Архангельск.

2) Минск, Москва, Горький, Брянск, Ярославль.

3) Украина, Молдавия и юг России.

4) Кавказ.

Пятая инспекция была "резервной". Какими регионами собиралась заниматься, теперь не установить.

Авторы писали, что реквизировать все ценное (зерно, скот и даже корма для него, вплоть до соломы) нужно молниеносно, после чего превратить эти земли в зону голода Фото: EAST NEWS.

ПЛАН МАССОВЫХ УБИЙСТВ

Немцы разработали план ЕС-126. После капитуляции его найдут в бумагах верховного немецкого командования, он будет фигурировать на Нюрнбергском процессе. В нем совершенно четко, без оговорок расписано преднамеренное убийство миллионов советских граждан в таком масштабе, что превосходит границы человеческого понимания. Авторы писали, что реквизировать все ценное (зерно, скот и даже корма для него, вплоть до соломы) нужно молниеносно, после чего превратить эти земли в зону голода. "Нужно успеть до того момента, когда коренные жители осознают происходящее. Многие десятки миллионов станут излишними и умрут, или должны будут перебраться в Сибирь".

В другом месте документа говорится прямо: около 30 миллионов человек собирались истребить. Хозяйственные выкладки о нуждах Германии перемежались жутчайшими расовыми выпадами.

"Некоторые народы нужно сокращать, - выскажется в 1941 году Геринг в беседе с зятем Муссолини. - В этом году от 20 до 30 миллионов человек в России умрут от голода. Вероятно, это хорошо, так и должно быть. "

Ему вторит Розенберг, обращаясь к подчиненным 20 июня 1941 года: " Когда мы говорим о немецких требованиях на Востоке, мы имеем в виду пропитание для немецкого народа. Мы не видим нашего долга в том, чтоб оставлять продовольствие с юга России русским. Наша необходимость стоит вне всяких чувств."

В планах совершенно четко, без оговорок расписано преднамеренное убийство миллионов советских граждан Фото: EAST NEWS.

НУЖНЫ ТОЛЬКО ТЕРРИТОРИЯ И СЫРЬЕ!

На русский язык этот документ переведут лишь в 2023 году. Как ни странно, советские историки вообще почти не говорили о нацистских планах по уничтожению именно славян. Считалось, что это и так очевидно. Оказалось - нет, и сегодня такие вещи многим уже приходится объяснять.

Поэтому очень своевременно появилась книга историка Егора Яковлева "Миссия - уничтожить славянство". В ней документы, от которых волосы становятся дыбом. План истребления русских, украинцев, белорусов и других народов во всех деталях. Книга вышла в издательстве "Комсомольская правда" при содействии Российского военно-исторического общества.

Это 400 страниц очень плотной информации. Детальная программа уничтожения славян родилась не вдруг. В юности Гитлер зачитывался вестернами Карла Мая. Восторгался их героями - американскими колонистами, которые, как он выражался "сбили число краснокожих с нескольких миллионов до нескольких сотен тысяч". "На Востоке, - заявлял он, имея в виду СССР, - то же самое произойдет во второй раз. Фюрер и его окружение буквально вдохновлялись жестокими колониальными захватами земель Северной Америки, Австралии и Тасмании.

"Будет ли Россия большевистской или нет, не играет никакой роли, так как от нее Германии нужны только территория и сырье" - фраза из плана о захвате, составленного командующим группой ВМС "Восток" Конрадом Альбрехтом. Или вот, например, слова Гиммлера, которые он записал в своем дневнике еще в 1924 году: "Будущее - за германским Востоком. Там гигантские территории, они должны быть заселены потомками наших крестьян, призванных бороться против славянства."

После провала операции "Барбаросса" (то есть быстрого захвата европейской территории СССР, как предполагалось - за 5 месяцев) немцы скорректировали планы. Война приобрела затяжной характер, и славян начали использовать как рабскую рабочую силу для немецкой экономики. Однако от курса на сокращение населения Советского Союза фашисты не отказались. Просто отложили. Создавали "мертвые зоны". Женщин принудительно стерилизовали. детей сортировали: признанных подходящими - онемечивали.

И это только несколько страниц документов из этого издания. А в книге еще очень много всего.