Шотландия снова хочет уйти: почему идея разрыва с Британией стала популярной

Шотландцы готовы уйти из состава Соединенного Королевства и без референдума. Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Шотландия вновь приблизилась к одному из самых болезненных своих выборов – выходу из состава Соединенного Королевства. Свежий опрос The National показал: идея независимости не только сохраняет популярность, но и все чаще обсуждается без привычной оговорки о референдуме.

Для Лондона это тревожный сигнал: спустя три века после Акта об унии спор о будущем союза опять становится актуальным. Согласно последнему исследованию, если бы референдум состоялся уже завтра, за независимость проголосовали бы 52% шотландцев.

БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ ЛОНДОНА

Почти половина шотландцев готова поддержать даже одностороннее провозглашение независимости – то есть выход из состава Великобритании без согласия Лондона и без нового референдума.

Если исключить тех, кто затруднился с ответом, 45% готовы полностью или частично поддержать такой шаг, тогда как 55% выступают против. Даже по более строгому подсчету сторонников оказалось 35% – это более трети жителей страны.

Особенно заметна поддержка среди сторонников партий, выступающих за независимость. Среди избирателей Шотландской национальной партии (ШНП) почти семь из десяти решительно поддержали бы одностороннее провозглашение независимости, среди сторонников «Зеленых» за этот вариант также высказалось большинство.

МОЛОДЕЖЬ ЗА ВЫХОД

Среди жителей Шотландии в возрасте от 16 до 29 лет почти половина поддерживает провозглашение независимости. Фото: Stewart Kirby/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Одним из главных приверженцев такого сценария стал бывший дипломат Крейг Мюррей. Он считает, что одностороннее объявление независимости могло бы заставить Вестминстер согласиться на референдум, а новый опрос показал: подобная стратегия уже не выглядит маргинальной.

При этом исследование выявило важную демографическую тенденцию. Среди жителей в возрасте от 16 до 29 лет почти половина поддерживает провозглашение независимости, тогда как старшее поколение в большинстве своем осторожничает.

Это означает, что в долгосрочной перспективе баланс общественного мнения может продолжить смещаться в пользу выхода из состава Великобритании.

ЛОНДОН СКАЗАЛ «НЕТ»

Пока в Шотландии кипят страсти, британское правительство пытается закрыть вопрос окончательно. Новоиспеченный премьер Энди Бернем после встречи с первым министром Шотландии Джоном Суинни отрезал: нового референдума не будет. Мол, голосование отвлечет страну от решения экономических проблем.

Вместо этого Лондон предлагает расширять полномочия шотландских властей внутри Соединенного Королевства. Для сторонников независимости это звучит как повторение сценария 2014 года, когда обещания новых прав помогли сохранить союз.

Однако после «Брекзита» ситуация изменилась: большинство шотландцев голосовало против выхода из Евросоюза, но Великобритания все равно покинула сообщество, и именно это ШНП использует как главный аргумент в пользу нового плебисцита.

Новоиспеченный премьер Энди Бернем после встречи с первым министром Шотландии Джоном Суинни отрезал: нового референдума не будет. Фото: REUTERS.

РЕВАНШ СПУСТЯ ВЕКА

История союза Англии и Шотландии далека от романтики. После провала колониального проекта «Дариен» в конце XVII века Эдинбург оказался на грани банкротства. Лондон усилил экономическое давление, а затем предложил компенсацию, доступ к торговле с Британской империей и финансовую помощь в обмен на политическое объединение.

В 1707 году был принят Акт об унии, который ликвидировал шотландский парламент, хотя страна сохранила собственную церковь, судебную систему и образование. Многие современники воспринимали это как предательство элит.

Попытки же выйти из состава Великобритании предпринимались не раз. После открытия нефти в Северном море в 1970-х идея независимости резко набрала популярность, а в 1997 году Лондон восстановил шотландский парламент, надеясь снизить напряжение. Перелом наступил после победы ШНП в 2011 году, что привело к референдуму 2014-го, на котором независимость поддержали почти 45% избирателей.

После «Брекзита» вопрос вспыхнул с новой силой, но Верховный суд Великобритании в 2022 году постановил: Шотландия не может провести референдум без согласия центрального правительства. Теперь сторонники независимости все чаще обсуждают альтернативные сценарии, включая выход без разрешения Лондона.

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