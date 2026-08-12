Северная Корея провела пуск баллистической ракеты: почему это разозлило США и Украину

Северная Корея 12 августа запустила баллистическую ракету с восточного побережья в сторону Японского моря. Фото: REUTERS.

Северная Корея 12 августа запустила баллистическую ракету с восточного побережья в сторону Японского моря. Всполошились южнокорейские военные: «Наша армия обнаружила в 6 утра в среду баллистическую ракету, запущенную Северной Кореей из района Вонсан в сторону Восточного моря». Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи (JCS) уточнил: «Наши военные усилили бдительность и наблюдение на случай возможных дополнительных запусков». В Сеуле подчеркнули, что обмениваются разведданными с Токио и Вашингтоном. Северокорейский запуск произошел после того, как неделей ранее над Японским морем была выпущена еще одна баллистическая ракета малой дальности. США подняли шум. Даже далекая от пусков Украина возмутилась.

На Радио «Комсомольская правда» обсудили тему с капитаном первого ранга запаса, военным экспертом Василием Дандыкиным.

КТО ВОЗМУТИЛСЯ?

- Почему именно сейчас заявления против Северной Кореи начались?

- Если посмотреть список «возмутившихся» — это США и их шавки. Да, 12 августа Северная Корея произвела ракетный пуск на восток, в сторону Тихого океана. Это был баллистический пуск.

- Была испытана новая мощная северокорейская баллистическая ракета?

- Можно только предполагать. Очень сильно обжегшись на Иране, Америке, конечно, сильно не нравится то, что сейчас делает со своей ракетной программой Пхеньян.

- Штаты и их союзники предупреждают не только и не столько Пхеньян?

- Это попытка прощупать настроения: а вдруг Россия присоединится к осуждению - и что-то скажет на эту тему? И тем самым поддержит это внешне нейтральное обращение.

РАВНОДУШИЕ ГЛАВНЫХ

- Но ни Россия, ни Китай на это обращение, где идет негатив против Северной Кореи, не отреагировали. Почему 40 стран, которые его поддержали, считают, что это нытье будет иметь кумулятивный эффект?

- Америка пытается создать эффект накопления негатива. Возможно, полагают они, присоединится кто-то еще - и на уровне международных структур, вроде ООН, давление на Северную Корею станет опасным для Пхеньяна. Чтобы, вслед за КНДР, это давление международного сообщества ощутили и Россия с Китаем. Которые, как прямые соседи и близкие союзники Пхеньяна, имеют рычаги воздействия на эту страну.

- Но Северная Корея не сдавалась никогда?

- Пхеньян не станет обращать внимания на весь этот визг. Есть договоры Пхеньяна с Москвой и с Пекином. В Северной Корее будут опираться на эти серьезные соглашения, а не на информационный шум.

КАК ОНИ УЗНАЮТ?

- Каким образом о запуске не только корейских, но и наших баллистических ракет узнают заранее в том же Киеве?

- Мы при запуске таких ракет должны предупреждать США — согласно существующим договорам. Например, по пускам «Орешника» это было так. А сейчас они делают вид, что таких соглашений не существуют.

- Сейчас их больше волнуют не пуски из наземных шахт, а с подлодок?

- Задача в этом случае одна - получать упреждающую разведывательную информацию о таких пусках. Надо понимать: Северная Корея — очень закрытая страна. Разведывательные источники на ее территории западные страны получить не могут, как ни пытаются. Определить реальные параметры действия северокорейских вооружений, особенно подлодок, им сложно. Да, практически невозможно. Ни американцы это не могут сделать, ни ближайшие соседи-японцы. Их это бесит

ОБИЖЕННАЯ УКРАИНА

- США, вообще-то, сами проводили и до сих пор проводят пуски межконтинентальных ракет — они кого-то предупреждают о таких пусках?

- Нас они предупреждают - ну, о пусках межконтинентальных баллистических предупреждают точно. И мы их также предупреждаем о подобных учениях, и о таких пусках, например, силами Тихоокеанского флота. Вот сейчас все упирается в успешность пусков ракет Северной Кореи. Конечно, здесь обиженная Украина нагнетает: как «цивилизованному западному миру» нейтрализовать северокорейскую угрозу? Они до сих пор не могут забыть, как северокорейский спецназ с нашими морпехами их жестоко наказали на землях курского приграничья.