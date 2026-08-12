Степашин и Басин собрали в Минстрое победителей детского конкурса «Спроси строителя»

Фото: Минстрой РФ

Девятый Всероссийский ежегодный конкурс «Спроси строителя» собрал более 1100 «детских» вопросов из 55 регионов нашей страны.

Ребята соревновались в трех номинациях и трех возрастных категориях.

Жюри выбрало девять лучших вопросов-победителей и 18, вызвавших симпатию.

Церемония награждения прошла во взрослом Минстрое России.

Участвовали экс-премьер, председатель Общественного совета при Минстрое России Сергей Степашин, знаменитый строитель БАМа, Герой Социалистического Труда Ефим Басин, статс-секретарь – заместитель Министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Муценек,

Приветствуя участников праздника (а победителей награждали через день после Дня строителя, который отмечался в воскресенье, 9 августа), Сергей Степашин отметил, что конкурс «Спроси Строителя», который проводится в рамках проекта «Я — строитель будущего!», стал очень популярным в стране. Он вызывает у ребят интерес к работе созидателей и наверняка поможет многим в будущем выбрать профессию по душе.

Сергей Степашин и Юрий Муценек вручили победителям и призерам награды: медали, дипломы и подарки.

В номинации «Самый оригинальный текстовый вопрос» в категории 6 - 9 лет медаль и диплом за первое место получил Павел Берсенев, 9 лет, Югорск. (Ханты-Мансийский автономный округ.)

Мальчик задал вопрос: «Какие на сегодняшний день могут применяться строительные технологии, позволяющие строить высокие здания в условиях болотистой местности и с учетом суровых климатических условий нашего округа?»

Оказывается, это могут быть сваи, стена в грунте, а может быть и плавающий фундамент.

Такой пример, отвечая Павлу, привел Ефим Басин. При строительстве медиацентра для Олимпиады в Сочи был применен как раз плавающий фундамент из-за особенностей болотистой местности. Сейчас в этом здании работает Университет «Сириус».