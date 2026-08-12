В последнем фильме Алекся Пиманова вероломного монаха сыграл Виктор Сухоруков. Фото: kino-teatr.ru

23 апреля 2026 года вся страна содрогнулась от обескураживающей вести — остановилось сердце Алексея Пиманова. Невероятно деятельный и всегда спортивный ведущий мало того, что успевал играть и в футбол, и в хоккей, как было положено каждому советскому мальчику, так еще и программу «Человек и закон» (Первый канал) выпускал, и холдингом «Звезда» руководил.

Человека нет, но дело его живет. И на днях стало известно, чего стоит ждать от последнего проекта Пиманова, который режиссер и продюсер так и не успел довершить, — картины «Охота на императора».

Фото: kino-teatr.ru

Сценарий раскрывает драматические события 1812 года, когда Москва, охваченная пожаром, была (по плану, конечно) французу отдана. В центре повествования оказывается группа заговорщиков, возглавляют которую монахи Чудова монастыря (в исполнении Виктора Сухорукова, Алексея Чадова, Станислава Дужникова и других) и юная дворянка Мария (Милана Бру), которая хочет отомстить за погибшего на войне брата.

— Я горжусь тем, что наш современник, замечательный человек и режиссер Алексей Пиманов позволил себе на прощание прогуляться с нами по старинным площадям Кремля, — восхитился Сухоруков, которого для роли значительно состарили.

Фото: кадр из фильма

Хитрецы и патриоты хотят придумать схему ликвидации Наполеона (Иван Шибанов), временно занявшего Кремль, подобравшись к нему поближе через внедрение. Вместе они минируют Арсенал, чтобы завершить победоносное шествие француза. Но Мария, разум которой перекрыла жажда мести, лично пытается застрелить Наполеона. Конечно, неудачно.

Фото: kino-teatr.ru

Одновременно с этим развивается линия адъютанта французского императора, генерала Мишеля Клемана (Станислав Бондаренко) — потомка русского боярина, предавшего родную страну и поверившего в поход Бонапарта. Он плетет интриги и преследует собственные цели, одна из которых — русским за давнюю обиду. Именно этот персонаж становится посвященным в детали заговора и становится перед мучительным выбором: служебный долг или личные счеты.

Фото: kino-teatr.ru

После ухода Алексея Пиманова проект до ума доводит Ольга Погодина — актриса, продюсер и супруга телеведущего.

— Алексей очень любил Москву, это был для него лучший город Земли, — подчеркнула она. — Любил Московский Кремль, его изучению он посвятил большую часть своей жизни. Любил кино — глубоко, искренне, бескорыстно. Любил жизнь и раскрашивал ее в миллионы разных цветов. Его жизнь была похожа на фейерверк... Именно такой он снял эту картину — яркой, емкой, смелой, порывистой, с надеждой на счастье и с верою в любовь!

Фото: kino-teatr.ru

Премьера исторического фильма «Охота на императора» запланирована на 10 сентября 2026 года.

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