Инфантильные лентяи: россияне рассказали, как видят современную молодежь

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

12 августа отмечается Международный день молодежи. Напомним, в России молодежью считаются граждане до 35 лет, однако этот возраст хотят повысить еще больше. Сайт KP.RU провел опрос и попросил россиян охарактеризовать молодых людей, рассказать, какими они видят современное поколение.

Фото: Дмитрий ОРЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате, целых 51% респондентов заявили, что считают молодежь слишком зацикленной на гаджетах. По мнению опрошенных, молодые люди не замечают происходящее вокруг, а просто живут, уткнувшись в компьютеры и смартфоны.

Еще 47% россиян считают молодежь инфантильной: долго живут с родителями, не хотят заводить семью и детей, некоторые даже на работе удержаться не могут.

34% называют молодое поколение эгоистами, а 29% отмечают, что молодежь еще и ленивая. Привыкли, мол, что техника за них все делает, поэтому сами палец о палец не ударят, ждут, что кто-то другой за них все делать будет, хмурятся участники исследования.

«Инфантильные, меркантильные эгоисты, зацикленные на гаджетах, вот какая у нас молодежь», - хмурится участник опроса.

«Молодые люди думают только о себе, а не о других», - добавляет другая.

Однако не все отзываются о современном поколении исключительно плохо, по 15% опрошенных заявили, что считают молодежь довольно самостоятельной, а также умной и образованной. Респонденты отмечают, что ребята и девушки быстро осваивают новые технологии и новые профессии, в целом, не боятся перемен и быстро учатся, в чем-то уже опережают прошлые поколения.

10% опрошенных называют молодых людей добрыми, отзывчивыми и эмпатичными. Россияне отмечают, что сейчас ребята даже более мягкие и приятные в общении, чем люди постарше.

5% добавили, что считают молодежь трудолюбивой. А оставшиеся 3% выбрали вариант «другое». Многие отметили, что новое поколение весьма неоднородно, есть и очень приятные ребята, а есть совсем невоспитанные.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 950 человек.